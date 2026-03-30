Erzurum'da AK Belediyecilik rüzgarı! 170 araçlık dev filo hizmete girdi!
Erzurum Büyükşehir Belediyesi, şehri şantiyeye çeviren yatırım seferberliğine bir halka daha ekleyerek 20. Araç Filosu'nu görkemli bir törenle tanıttı.
"Erzurum'a sözümüz var" diyerek yola çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, toplam değeri 678 milyon lirayı bulan 170 yeni aracı kadim şehrin hizmetine sunarak AK Belediyeciliğin gücünü bir kez daha sahadaki icraatlarıyla kanıtladı.
"Bir belediyenin gücü sosyal medyayla değil, hizmetle ölçülür!" Tanıtım programında coşkulu bir kalabalığa hitap eden Başkan Mehmet Sekmen, muhalefet belediyelerine göndermede bulunarak belediyeciliğin reklamla değil, makine parkıyla ve hizmet kapasitesiyle ölçüleceğini vurguladı. "Biz sadece yolları değil, gönülleri de imar ettik" diyen Sekmen, 12 yıldır Erzurum'un en ücra mezrasına kadar dokunmadık yer bırakmadıklarını ve Cumhur İttifakı'nın hizmet odaklı anlayışıyla üretmeye devam edeceklerini ifade etti.
"678 Milyonluk dev yatırım: Erzurum şahlanıyor!" Yeni filonun Erzurum'un değişim ve gelişimine büyük ivme kazandıracağını belirten Başkan Sekmen, ekonomik zorluklara rağmen mali disiplinle nasıl dev yatırımlar yapılabileceğini tüm Türkiye'ye gösterdiklerini söyledi. 170 araçlık bu dev takviyenin; yol yapımından çevre düzenlemesine, ulaşımdan altyapıya kadar her alanda Erzurum halkının yaşam kalitesini artıracağını müjdeleyen Sekmen, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla gece gündüz çalışmaya söz verdiklerini hatırlattı.
"Gönül Belediyeciliği lafta değil, icraatta!" Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından hizmete alınan dev filo, Erzurum caddelerinde boy gösterdi. Başkan Sekmen, Erzurum'un hizmetin en dürüstünü hak ettiğini belirterek, "Bu şehir geri kalmayacak, bu şehir hizmetle büyüyecek demiştik; bugün bu sözümüzü tutmanın huzurunu yaşıyoruz" dedi.
AK Parti'nin yerel yönetimlerdeki vizyonunu temsil eden bu hamle, Erzurum'un modern ve yaşanabilir bir şehir olma yolundaki kararlılığını bir kez daha perçinledi.
