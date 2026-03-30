Erzurum'da AK Belediyecilik rüzgarı! 170 araçlık dev filo hizmete girdi!

"Bir belediyenin gücü sosyal medyayla değil, hizmetle ölçülür!" Tanıtım programında coşkulu bir kalabalığa hitap eden Başkan Mehmet Sekmen, muhalefet belediyelerine göndermede bulunarak belediyeciliğin reklamla değil, makine parkıyla ve hizmet kapasitesiyle ölçüleceğini vurguladı. "Biz sadece yolları değil, gönülleri de imar ettik" diyen Sekmen, 12 yıldır Erzurum'un en ücra mezrasına kadar dokunmadık yer bırakmadıklarını ve Cumhur İttifakı'nın hizmet odaklı anlayışıyla üretmeye devam edeceklerini ifade etti.