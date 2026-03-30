Geçmeyen öksürüğe dikkat: Profesör soğuk havalarla virüslerin artışta olduğunu açıkladı: Farkında değiliz
Geçmeyen öksürüğe dikkat: Profesör soğuk havalarla virüslerin artışta olduğunu açıkladı: Farkında değiliz

Soğuk hava etkisini sürdürüyor ve virüsler yayılıyor, öksürük uzuyor...

Son dönemde artan, geçmeyen öksürük şikâyetlerine dikkat çeken Prof. Dr. Ahmet İlvan, hava sıcaklıklarının düşmesiyle viral enfeksiyonların yaygınlaştığını belirtti. İlvan, özellikle uzun süren öksürüklerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Soğuk hava şartlarının, solunum yolu enfeksiyonları için uygun bir zemin oluşturduğunu ifade eden Arel Üniversitesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet İlvan, "Bu dönemde virüsler daha kolay yayılıyor. Bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla birlikte üst solunum yolu enfeksiyonları ve buna bağlı öksürük şikâyetleri artıyor" dedi.

Öksürüğün genellikle basit bir enfeksiyon belirtisi olarak görülse de bazı durumlarda daha ciddi hastalıkların habercisi olabileceğini belirten İlvan, "Eğer öksürük 3 haftadan uzun sürüyorsa, altta yatan neden mutlaka araştırılmalıdır.

Astım, kronik bronşit, reflü ya da daha ciddi akciğer hastalıkları bu şikâyetin nedeni olabilir" uyarısında bulundu.

Prof. Dr. İlvan, hastalıklardan korunmak için alınabilecek önlemleri ise şöyle sıraladı: Kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca kaçınılmalı.

Ellerin sık sık yıkanması ihmal edilmemeli.

Bağışıklık sistemini güçlendiren dengeli beslenmeye dikkat edilmeli. Gerektiğinde maske kullanımı tercih edilmeli."

Uzmanlar, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan bireylerin bu dönemde daha dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

Geçmeyen öksürük şikâyeti olan kişilerin vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurması öneriliyor.

Büyük kalleşlik! "İlaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçağımıza saldırdılar"
Dünya

Büyük kalleşlik! "İlaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçağımıza saldırdılar"

ABD ve İsrail'in saldırıları altındaki İran'dan yapılan açıklamada "İlaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçağımız saldırıya uğradı" denildi...
Ne oldu Gülben Ergen? Çıtın çıkmıyor! CHP’deki rezaletlere susmuşsun! Sen insan değil misin?
Gündem

Ne oldu Gülben Ergen? Çıtın çıkmıyor! CHP’deki rezaletlere susmuşsun! Sen insan değil misin?

Sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) "Medya Muhtarı" kullanıcı ismini kullanan sosyal medya fenomeni, Gülben Ergen’in geçmiştek..
Siyonistlerin eski başbakanından itiraf gibi çağrı! "Bizi Yahudi teröristlerin elinden kurtarın!"
Gündem

Siyonistlerin eski başbakanından itiraf gibi çağrı! "Bizi Yahudi teröristlerin elinden kurtarın!"

İşgalci İsrail'in eski Başbakanı Ehud Olmert, kendi ülkesinin kolluk kuvvetlerini ve hükümetini sert bir dille suçlayarak dünyayı şaşkına çe..
CHP’de Silivri depremi yaşanıyor
Gündem

CHP’de Silivri depremi yaşanıyor

Hırsızlık, yolsuzluk, casusluk, fuhuş skandallarıyla çalkalanan CHP’de şimdi de Silivri krizi patlak verdi.
Uşak Belediye başkanının evindeki gizemli kasalar: O telefonlarda ne saklıyorsunuz?
Gündem

Uşak Belediye başkanının evindeki gizemli kasalar: O telefonlarda ne saklıyorsunuz?

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkındaki iddialar her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Skandalın fitilini ateşleyen "otel baskını" gö..
Utanacak yerleri de kalmadı! CHP kadın kolları Başkanı fuhuşçu başkana böyle sahip çıktı
Gündem

Utanacak yerleri de kalmadı! CHP kadın kolları Başkanı fuhuşçu başkana böyle sahip çıktı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın, 21 yaşındaki kadın belediye çalışanıyla otel odasında yakalanması infiale yol açarken, CHP Kadın Kolla..
