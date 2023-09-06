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Spor
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Fenerbahçe'ye sürpriz 6 numara! Thomas Partey ve Jorginho beklenirken ters köşe...

2023-09-06 11:57:48
Fenerbahçe'ye sürpriz 6 numara! Thomas Partey ve Jorginho beklenirken ters köşe...

Süper Lig'e 3'te 3 yaparak başlayan, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de gruplara kalan Fenerbahçe, UEFA'ya oyuncu listesini göndermişti. Sarı-lacivertliler; Luan Peres, Samet Akaydın, Mert Müldür, Nazım Sangare, Lincoln, Omar Fayed, Emre Demir, Burak Kapacak ve Emre Mor gibi isimleri listeye dahil etmemişti. Son olarak kadrosuna 6 numara dahil ederek transfer dönemini bitirmeyi planlayan Fenerbahçe, birçok isimle görüşmelerini sürdürüyordu. Thomas Partey ve Jorginho gibi isimlerin transferinden sonuç alamayan Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte tüm detaylar...

#1
Foto - Fenerbahçe'ye sürpriz 6 numara! Thomas Partey ve Jorginho beklenirken ters köşe...

Orta sahaya takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir ismin transferi gündeme geldi. İşte ayrıntılar...

#2
Foto - Fenerbahçe'ye sürpriz 6 numara! Thomas Partey ve Jorginho beklenirken ters köşe...

Süper Lig'de transfer dönemi devam ederken, Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek kadrosunu UEFA'ya bildirmişti.

#3
Foto - Fenerbahçe'ye sürpriz 6 numara! Thomas Partey ve Jorginho beklenirken ters köşe...

9 İSİM AVRUPA'DA YOK Sarı-lacivertliler; Luan Peres, Samet Akaydın, Mert Müldür, Nazım Sangare, Lincoln, Omar Fayed, Emre Demir, Burak Kapacak ve Emre Mor gibi isimleri listeye dahil etmemişti.

#4
Foto - Fenerbahçe'ye sürpriz 6 numara! Thomas Partey ve Jorginho beklenirken ters köşe...

PERES'LE YOLLAR AYRILACAK Bir yandan da takımda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon transfer edilen Luan Peres ile yollarını ayırmak istiyordu.

#5
Foto - Fenerbahçe'ye sürpriz 6 numara! Thomas Partey ve Jorginho beklenirken ters köşe...

Sarı-lacivertli yönetim, sürekli sakatlıklar yaşayan ve toparlayamayan Brezilyalı stoperi gönderip yabancı kontenjanında yer açmayı hedefliyordu.

#6
Foto - Fenerbahçe'ye sürpriz 6 numara! Thomas Partey ve Jorginho beklenirken ters köşe...

Sabah'a göre; 29 yaşındaki deneyimli savunmacıya, Santos'un ilgisi bulunurken sarı-lacivertliler bonservis konusunda zorluk çıkartmayacaktı.

#7
Foto - Fenerbahçe'ye sürpriz 6 numara! Thomas Partey ve Jorginho beklenirken ters köşe...

Brezilya takımının 4 milyon Euro bonservis teklif edeceği konuşulurken, Peres'in kısa sürede bavullarını toplaması bekleniyordu.

#8
Foto - Fenerbahçe'ye sürpriz 6 numara! Thomas Partey ve Jorginho beklenirken ters köşe...

SÜRPRİZ 6 NUMARA Orta sahasına 6 numara özellikli bir oyuncu transfer etmek isteyen Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi.

#9
Foto - Fenerbahçe'ye sürpriz 6 numara! Thomas Partey ve Jorginho beklenirken ters köşe...

Bu sezon ligde ve Avrupa'da oynadığı 9 resmi maçın tamamını kazanarak, sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, 6 numara bölgesi için çalışmalarını hızlandırdı.

#10
Foto - Fenerbahçe'ye sürpriz 6 numara! Thomas Partey ve Jorginho beklenirken ters köşe...

Transferi 6 numara takviyesiyle sonlandıracak olan sarı-lacivertlilerin gündeminde; Thomas Partey, Jorginho, Diego Demme, Al Musrati, Donny van de Beek, Guido Rodriguez, Fabricio Diaz ve Aleksandr Chernikov da bulunuyordu.

#11
Foto - Fenerbahçe'ye sürpriz 6 numara! Thomas Partey ve Jorginho beklenirken ters köşe...

YENİ HEDEF DIENG Partey'in sakatlanması, Jorginho'nun da Türkiye'ye gelmek istememesinden dolayı alternatiflere yönelen sarı-lacivertlilerin gündemine sürpriz bir isim girdi: Aliou Dieng...

#12
Foto - Fenerbahçe'ye sürpriz 6 numara! Thomas Partey ve Jorginho beklenirken ters köşe...

Fotomaç'ın haberine göre; daha önce Beşiktaş ve Galatasaray'ın da ilgilendiği 25 yaşındaki oyuncunun transferinde sona yaklaşıldığı iddia edildi.

#13
Foto - Fenerbahçe'ye sürpriz 6 numara! Thomas Partey ve Jorginho beklenirken ters köşe...

MALİ AÇIDAN UYGUN Arap basınına yansıyan haberlere göre; Fenerbahçe yönetimi, Malili oyuncunun kulübü Al-Ahly ile anlaşma sağladı, Dieng'le de imza aşamasına geldi.

#14
Foto - Fenerbahçe'ye sürpriz 6 numara! Thomas Partey ve Jorginho beklenirken ters köşe...

Maliyet açısından 25 yaşındaki Malili oyuncu daha uygun bulunduğu için listede ilk sıraya yerleşti. Fenerbahçe'nin Aliou Dieng ile ilgilenmesi büyük ilgi uyandırdı. Bu anlamda futbolcuyla ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.

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