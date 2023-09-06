Fenerbahçe'ye sürpriz 6 numara! Thomas Partey ve Jorginho beklenirken ters köşe...

Süper Lig'e 3'te 3 yaparak başlayan, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de gruplara kalan Fenerbahçe, UEFA'ya oyuncu listesini göndermişti. Sarı-lacivertliler; Luan Peres, Samet Akaydın, Mert Müldür, Nazım Sangare, Lincoln, Omar Fayed, Emre Demir, Burak Kapacak ve Emre Mor gibi isimleri listeye dahil etmemişti. Son olarak kadrosuna 6 numara dahil ederek transfer dönemini bitirmeyi planlayan Fenerbahçe, birçok isimle görüşmelerini sürdürüyordu. Thomas Partey ve Jorginho gibi isimlerin transferinden sonuç alamayan Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte tüm detaylar...