Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu talih kuşu konacak! Karar verildi: Şok karar bu…

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun adı Avrupa devleriyle anılmaya devam ediyor. Napoli ve Arsenal'in takibinde olan 24 yaşındaki oyuncu için Borussia Dortmund da nabız yokluyor. Alman devi, geçen sezon Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Ian Maatsen'de mutlu sona ulaşamazsa; Ferdi'ye yönelecek. Dortmund, sarı-lacivertli ekibin kapısını cazip bir teklifle çalmayı düşünüyor. Fenerbahçe ise göndermeye sıcak bakmıyor. Ferdi'nin 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.