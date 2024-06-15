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Spor
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Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu talih kuşu konacak! Karar verildi: Şok karar bu…

2024-06-15 15:51:06
Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu talih kuşu konacak! Karar verildi: Şok karar bu…

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun adı Avrupa devleriyle anılmaya devam ediyor. Napoli ve Arsenal'in takibinde olan 24 yaşındaki oyuncu için Borussia Dortmund da nabız yokluyor. Alman devi, geçen sezon Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Ian Maatsen'de mutlu sona ulaşamazsa; Ferdi'ye yönelecek. Dortmund, sarı-lacivertli ekibin kapısını cazip bir teklifle çalmayı düşünüyor. Fenerbahçe ise göndermeye sıcak bakmıyor. Ferdi'nin 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.

#1
Foto - Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu talih kuşu konacak! Karar verildi: Şok karar bu…

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun adı Avrupa devleriyle anılmaya devam ediyor.

#2
Foto - Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu talih kuşu konacak! Karar verildi: Şok karar bu…

Napoli ve Arsenal'in takibinde olan 24 yaşındaki oyuncu için Borussia Dortmund da nabız yokluyor.

#3
Foto - Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu talih kuşu konacak! Karar verildi: Şok karar bu…

Alman devi, geçen sezon Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Ian Maatsen'de mutlu sona ulaşamazsa; Ferdi'ye yönelecek.

#4
Foto - Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu talih kuşu konacak! Karar verildi: Şok karar bu…

Dortmund, sarı-lacivertli ekibin kapısını cazip bir teklifle çalmayı düşünüyor. Fenerbahçe ise göndermeye sıcak bakmıyor. Ferdi'nin 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.

#5
Foto - Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu talih kuşu konacak! Karar verildi: Şok karar bu…

TFF, sarı-lacivertli ekibin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu mayıs ayının en centilmen oyuncusu seçti.

#6
Foto - Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu talih kuşu konacak! Karar verildi: Şok karar bu…

Gerekçe açıklamasında, "Ferdi, başarılı sportif performansından bağımsız olarak, rakibe, hakemlere ve taraftarlara karşı dürüst ve saygılı, oyun içinde ise futbol odaklı tavır ve davranışları ile tanınmaktadır. 3327 dakikada sezonu sadece 3 sarı kartla ve hiç kırmızı kart görmeden tamamlamıştır" denildi.

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