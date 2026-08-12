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Hayat-Aktüel
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En kötü şoförler o ilde! İkinci sırayı ikiye katladı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

En kötü şoförler o ilde! İkinci sırayı ikiye katladı!

Türkiye'nin ölümlü kaza verileri belli oldu. Peki en çok kaza hangi ilde oldu? İşte Türkiye'nin en çok ölümlü kazanın olduğu iller...

#1
Foto - En kötü şoförler o ilde! İkinci sırayı ikiye katladı!

KASKO VE SİGORTA ŞİRKETLERİ PES ETTİ! Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında kusur unsuru en yüksek olanlar sürücüler çıktı. Sürücüleri yayalar ve yolcular takip etti.

#2
Foto - En kötü şoförler o ilde! İkinci sırayı ikiye katladı!

HIZ TRAFİK KAZALARINDA ANA ETKEN Trafik kazalarında, araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak en baştaki sürücü kusurları arasında yer alıyor. Kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak ikinci sırada yer alırken arkadan çarpmalar üçüncü sırada bulunuyor.

#3
Foto - En kötü şoförler o ilde! İkinci sırayı ikiye katladı!

EN ÇOK OTOMOBİLLER ÖLÜMLÜ-YARALANMALI KAZAYA KARIŞIYOR Ölümlü ve yaralanmalı kazalarda en çok otomobiller öne çıkıyor. Otomobili motosiklet, kamyonet, motorlu bisiklet takip ediyor.

#4
Foto - En kötü şoförler o ilde! İkinci sırayı ikiye katladı!

İŞTE EN FAZLA KÖTÜ ŞOFÖRÜN OLDUĞU İLLER!

#5
Foto - En kötü şoförler o ilde! İkinci sırayı ikiye katladı!

SAKARYA

#6
Foto - En kötü şoförler o ilde! İkinci sırayı ikiye katladı!

ŞANLIURFA

#7
Foto - En kötü şoförler o ilde! İkinci sırayı ikiye katladı!

DENİZLİ

#8
Foto - En kötü şoförler o ilde! İkinci sırayı ikiye katladı!

KAYSERİ

#9
Foto - En kötü şoförler o ilde! İkinci sırayı ikiye katladı!

SAMSUN

#10
Foto - En kötü şoförler o ilde! İkinci sırayı ikiye katladı!

BALIKESİR

#11
Foto - En kötü şoförler o ilde! İkinci sırayı ikiye katladı!

GAZİANTEP

#12
Foto - En kötü şoförler o ilde! İkinci sırayı ikiye katladı!

AYDIN

#13
Foto - En kötü şoförler o ilde! İkinci sırayı ikiye katladı!

MANİSA

#14
Foto - En kötü şoförler o ilde! İkinci sırayı ikiye katladı!

ADANA

#15
Foto - En kötü şoförler o ilde! İkinci sırayı ikiye katladı!

MUĞLA

#16
Foto - En kötü şoförler o ilde! İkinci sırayı ikiye katladı!

HATAY

#17
Foto - En kötü şoförler o ilde! İkinci sırayı ikiye katladı!

KOCAELİ

#18
Foto - En kötü şoförler o ilde! İkinci sırayı ikiye katladı!

MERSİN

#19
Foto - En kötü şoförler o ilde! İkinci sırayı ikiye katladı!

KONYA

#20
Foto - En kötü şoförler o ilde! İkinci sırayı ikiye katladı!

BURSA

#21
Foto - En kötü şoförler o ilde! İkinci sırayı ikiye katladı!

ANTALYA

#22
Foto - En kötü şoförler o ilde! İkinci sırayı ikiye katladı!

İZMİR

#23
Foto - En kötü şoförler o ilde! İkinci sırayı ikiye katladı!

ANKARA

#24
Foto - En kötü şoförler o ilde! İkinci sırayı ikiye katladı!

İSTANBUL/ derleyen: haber7

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