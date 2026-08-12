En kötü şoförler o ilde! İkinci sırayı ikiye katladı!
Türkiye'nin ölümlü kaza verileri belli oldu. Peki en çok kaza hangi ilde oldu? İşte Türkiye'nin en çok ölümlü kazanın olduğu iller...
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Türkiye'nin ölümlü kaza verileri belli oldu. Peki en çok kaza hangi ilde oldu? İşte Türkiye'nin en çok ölümlü kazanın olduğu iller...
KASKO VE SİGORTA ŞİRKETLERİ PES ETTİ! Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında kusur unsuru en yüksek olanlar sürücüler çıktı. Sürücüleri yayalar ve yolcular takip etti.
HIZ TRAFİK KAZALARINDA ANA ETKEN Trafik kazalarında, araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak en baştaki sürücü kusurları arasında yer alıyor. Kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak ikinci sırada yer alırken arkadan çarpmalar üçüncü sırada bulunuyor.
EN ÇOK OTOMOBİLLER ÖLÜMLÜ-YARALANMALI KAZAYA KARIŞIYOR Ölümlü ve yaralanmalı kazalarda en çok otomobiller öne çıkıyor. Otomobili motosiklet, kamyonet, motorlu bisiklet takip ediyor.
İŞTE EN FAZLA KÖTÜ ŞOFÖRÜN OLDUĞU İLLER!
SAKARYA
ŞANLIURFA
DENİZLİ
KAYSERİ
SAMSUN
BALIKESİR
GAZİANTEP
AYDIN
MANİSA
ADANA
MUĞLA
HATAY
KOCAELİ
MERSİN
KONYA
BURSA
ANTALYA
İZMİR
ANKARA
İSTANBUL/ derleyen: haber7
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