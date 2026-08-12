Terörsüz Türkiye'de kritik eşik aşıldı! İşte adım adım bundan sonra olacaklar

Ardından MGK kararı gelecek Güvenlik kurumlarının tespit ve teyidinin ardından süreç Milli Güvenlik Kurulu aşamasına taşınacak. MGK'nın örgütün feshine ilişkin kararının Resmi Gazete'de yayımlanması gerekecek. Bu karar aynı zamanda düzenlemeden yararlanmak isteyenler açısından başlayacak hukuki takvimin de önemli dönüm noktalarından biri olacak. Süreci iki ayrı kurul takip edecek Kanunla birlikte sürecin kontrol ve takibi amacıyla iki önemli yapı oluşturulacak. Bunlardan ilki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurul olacak. Kurulda Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MGK Genel Sekreteri ve MİT Başkanı görev yapacak. Silah bırakma ve örgütün fesih süreci bu kurul tarafından yakından takip edilecek. İkinci mekanizma ise TBMM bünyesinde kurulacak İzleme ve İrtibat Kurulu olacak. Bu kurulda siyasi partilerin temsilcileri bulunacak.