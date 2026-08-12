Terörsüz Türkiye'de kritik eşik aşıldı! İşte adım adım bundan sonra olacaklar
“Terörsüz Türkiye” sürecinde kritik eşiklerden biri daha geride kaldı. 12 maddelik “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun” TBMM Genel Kurulu’nda 467 kabul oyuyla yasalaştı. Gözler şimdi uygulama aşamasına çevrildi. Sürecin işletilebilmesi için öncelikle örgütün feshedildiğinin ve tüm silahların teslim edildiğinin güvenlik kurumlarınca tespit ve teyit edilmesi gerekiyor. Ardından MGK kararı, 6 aylık başvuru dönemi ve kurulacak iki ayrı mekanizmayla yeni dönem başlayacak.