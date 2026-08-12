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Terörsüz Türkiye'de kritik eşik aşıldı! İşte adım adım bundan sonra olacaklar

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Terörsüz Türkiye'de kritik eşik aşıldı! İşte adım adım bundan sonra olacaklar

“Terörsüz Türkiye” sürecinde kritik eşiklerden biri daha geride kaldı. 12 maddelik “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun” TBMM Genel Kurulu’nda 467 kabul oyuyla yasalaştı. Gözler şimdi uygulama aşamasına çevrildi. Sürecin işletilebilmesi için öncelikle örgütün feshedildiğinin ve tüm silahların teslim edildiğinin güvenlik kurumlarınca tespit ve teyit edilmesi gerekiyor. Ardından MGK kararı, 6 aylık başvuru dönemi ve kurulacak iki ayrı mekanizmayla yeni dönem başlayacak.

#1
Foto - Terörsüz Türkiye'de kritik eşik aşıldı! İşte adım adım bundan sonra olacaklar

Türkiye Büyük Millet Meclisi, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda önemli bir düzenlemeye imza attı. 12 maddeden oluşan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada 467 kabul, 87 ret, 7 çekimser ve 2 mükerrer oyla kabul edildi. Kanunun Meclis'ten geçmesiyle kamuoyunun gündemindeki en önemli soru ise “Bundan sonra ne olacak?” oldu.

#2
Foto - Terörsüz Türkiye'de kritik eşik aşıldı! İşte adım adım bundan sonra olacaklar

Meclis'ten 467 oyla geçti Oylamada AK Parti'den 268, DEM Parti'den 55, MHP'den 44, Yeni Parti'den 35, CHP'den 29, Yeni Yol Partisi'nden 16, bağımsızlardan 7, HÜDA PAR'dan 4, TİP'ten 3, EMEP ve DBP'den 2'şer milletvekili kabul oyu kullandı. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın oylarıyla birlikte kabul oyu 467'ye ulaştı. İYİ Parti'nin 29 milletvekilinin tamamının yanı sıra Yeni Parti'den 54, CHP'den 2, Demokrat Parti'den 1 ve bağımsızlardan 1 milletvekili olmak üzere toplam 87 milletvekili ret oyu verdi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve partisinden 3 milletvekili ile Yeni Yol Partisi'nden 3 milletvekili çekimser kaldı.

#3
Foto - Terörsüz Türkiye'de kritik eşik aşıldı! İşte adım adım bundan sonra olacaklar

İlk şart: Örgütün feshi ve tüm silahların teslimi Kanunun kabul edilmesiyle düzenlemelerin hemen uygulanması söz konusu olmayacak. Sürecin fiilen başlamasının temel şartını, örgütün varlığına son verildiğinin ve tüm silahların teslim edildiğinin ilgili güvenlik kurumlarınca tespit ve teyit edilmesi oluşturacak. Bu aşama tamamlanmadan kanunda öngörülen hukuki mekanizmalar işletilmeyecek.

#4
Foto - Terörsüz Türkiye'de kritik eşik aşıldı! İşte adım adım bundan sonra olacaklar

Ardından MGK kararı gelecek Güvenlik kurumlarının tespit ve teyidinin ardından süreç Milli Güvenlik Kurulu aşamasına taşınacak. MGK'nın örgütün feshine ilişkin kararının Resmi Gazete'de yayımlanması gerekecek. Bu karar aynı zamanda düzenlemeden yararlanmak isteyenler açısından başlayacak hukuki takvimin de önemli dönüm noktalarından biri olacak. Süreci iki ayrı kurul takip edecek Kanunla birlikte sürecin kontrol ve takibi amacıyla iki önemli yapı oluşturulacak. Bunlardan ilki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurul olacak. Kurulda Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MGK Genel Sekreteri ve MİT Başkanı görev yapacak. Silah bırakma ve örgütün fesih süreci bu kurul tarafından yakından takip edilecek. İkinci mekanizma ise TBMM bünyesinde kurulacak İzleme ve İrtibat Kurulu olacak. Bu kurulda siyasi partilerin temsilcileri bulunacak.

#5
Foto - Terörsüz Türkiye'de kritik eşik aşıldı! İşte adım adım bundan sonra olacaklar

6 aylık başvuru süreci başlayacak MGK'nın örgütün feshine ilişkin kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından kanunun kapsamındaki düzenlemelerden yararlanmak isteyenler için 6 aylık başvuru süresi başlayacak. Düzenleme; PKK/KCK'yı kurma veya yönetme, örgüte üye olma, örgüte yardım etme, propaganda suçları ile örgüt faaliyeti kapsamında işlenen belirli suçları kapsayacak. Ceza ertelemesi nasıl uygulanacak? Kanuna göre 15 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda 10 yıl, 15 yıl veya daha az hapis cezası gerektiren suçlarda ise 5 yıl ceza ertelemesi uygulanacak. Erteleme süresi boyunca soruşturmalar duracak, devam eden davalar askıya alınacak ve kapsam dahilindeki cezaevindeki kişiler için tahliye mekanizması işletilecek. Ancak önemli bir şart bulunuyor. Erteleme süresi içerisinde yeniden terör suçu işlenmesi halinde erteleme kararı kaldırılacak.

#6
Foto - Terörsüz Türkiye'de kritik eşik aşıldı! İşte adım adım bundan sonra olacaklar

Siyaset yasağı da uygulanacak Düzenlemeden yararlanan kişiler hakkında ayrıca 2 ila 3 yıl arasında siyaset yasağı uygulanması öngörülüyor. Böylece düzenlemeden yararlananların belirli bir dönem boyunca siyasi faaliyette bulunmalarının önüne geçilecek. Hangi suçlar kapsam dışında? Kanunda bazı suçlar açık şekilde düzenlemenin dışında bırakıldı. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçları ile 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlar düzenlemenin kapsamında olmayacak. Bu hükümler nedeniyle PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın düzenlemeden yararlanamayacağı belirtiliyor. Kanunun uygulanması kapsamında görev alan kamu görevlileri için ise yürüttükleri bu faaliyetler nedeniyle cezai sorumluluk öngörülmüyor.

#7
Foto - Terörsüz Türkiye'de kritik eşik aşıldı! İşte adım adım bundan sonra olacaklar

Sonraki aşamada yeni yasalar gündeme gelebilir Sürecin planlandığı şekilde ilerlemesi, örgütün feshi ve silahların teslim edilmesiyle terör tehdidinin ortadan kalkması halinde Türkiye yeni bir aşamaya geçecek. Süreci yürüten kurul çalışmalarına devam ederek gözlem raporları hazırlayacak. Hazırlanacak raporlar ve sahadaki gelişmeler doğrultusunda yeni yasal düzenlemelerin TBMM'nin gündemine gelmesi bekleniyor. Bu kapsamda özellikle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Terörle Mücadele Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu başta olmak üzere çeşitli mevzuatlarda yeni adımlar atılması gündeme gelebilecek. Böylece Meclis'teki 467 kabul oyuyla geçilen kritik eşiğin ardından gözler, örgütün feshi ve silahların tamamen teslim edildiğinin devletin ilgili kurumlarınca tespit ve teyit edileceği aşamaya çevrildi.

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