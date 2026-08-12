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Bahçeli'den çerçeve yasa sonrası net mesaj: Kaybedecek vaktimiz yok

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Bahçeli'den çerçeve yasa sonrası net mesaj: Kaybedecek vaktimiz yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Genel Kurulu’nda 467 kabul oyuyla geçen “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun” sonrası kapsamlı bir açıklama yaptı. Terörsüz Türkiye hedefinin artık hukuki zemine kavuştuğunu belirten Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter yapısının hiçbir şekilde müzakere konusu yapılamayacağını vurguladı. Sürecin hızla işletilmesi gerektiğinin altını çizen Bahçeli, “Kaybedecek vaktimiz yoktur” dedi.

#1
Foto - Bahçeli'den çerçeve yasa sonrası net mesaj: Kaybedecek vaktimiz yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda 467 kabul oyuyla yasalaşan çerçeve düzenlemeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir aracılığıyla yayımlanan açıklamada Bahçeli, kabul edilen kanunun Türkiye’nin uzun yıllardır sürdürdüğü terörle mücadelenin hukuki alandaki önemli bir sonucu olduğunu ifade etti.

#2
Foto - Bahçeli'den çerçeve yasa sonrası net mesaj: Kaybedecek vaktimiz yok

“Terörle mücadelenin hukuk sahasındaki müessir neticesidir” Bahçeli, “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun”un yalnızca güncel siyasi gelişmeler üzerinden değerlendirilemeyeceğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Gazi Meclisimiz tarafından ve milli iradeyle kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin terörle mücadele müktesebatının; milletimizin tahammül sınırlarını senelerce zorlayan çetin zamanların; yiğit vatan evlatlarımızın kanıyla ve canıyla ödenen ağır bedellerin (...) hukuk sahasındaki mütemmim ve müessir neticesidir.” Terör meselesinin yalnızca silahlı unsurların etkisiz hale getirilmesiyle sınırlı olmadığını belirten Bahçeli, terörün beslendiği siyasi, sosyolojik ve jeopolitik zeminin de ortadan kaldırılması gerektiğini kaydetti.

#3
Foto - Bahçeli'den çerçeve yasa sonrası net mesaj: Kaybedecek vaktimiz yok

“Ertelenemez bir milli beka zarureti” Bahçeli, 22 Ekim 2024 tarihinde MHP Grup Toplantısı’nda dile getirdiği “Terörsüz Türkiye” çağrısını hatırlatarak bölgedeki gelişmelerin bu adımın önemini ortaya koyduğunu söyledi. “Zaman bizi haklı çıkarmıştır” diyen Bahçeli, terör örgütlerinin bölgesel nüfuz mücadelelerinde araç olarak kullanıldığına işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı: “Türkiye’nin terör meselesini kendi milli iradesi içerisinde nihai surette çözüme kavuşturması ertelenemez bir milli beka zarureti haline gelmiştir.”

#4
Foto - Bahçeli'den çerçeve yasa sonrası net mesaj: Kaybedecek vaktimiz yok

Bahçeli'den İsrail ve ABD vurgusu Bahçeli açıklamasında bölgedeki savaş ve çatışmalara da geniş yer ayırdı. İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan ve İran’ın karşılık vermesiyle genişleyen çatışma ortamının bölgesel krizlerin kısa sürede sınırları aşabileceğini gösterdiğini belirten Bahçeli, enerji arzından küresel ticarete kadar birçok alanın tehdit altında olduğunu ifade etti. Bahçeli, İsrail için “terör şebekesi” ifadesini kullanarak Gazze’deki saldırıların Lübnan ve İran’a kadar genişlediğine dikkat çekti. İran’ın üçüncü ülkeleri hedef alan karşılıkları ve Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin de bölgedeki ateşin yeni ülke ve cephelere yayılma tehlikesini ortaya koyduğunu kaydetti.

#5
Foto - Bahçeli'den çerçeve yasa sonrası net mesaj: Kaybedecek vaktimiz yok

“Terörsüz Türkiye”den “Terörsüz Bölge”ye Türkiye’nin bu şartlar altında kendi iç cephesindeki bütün gedikleri kapatmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” hedefinin yaklaşık yarım asırdır Türkiye’ye karşı kullanılan en kanlı jeopolitik müdahale araçlarından birini ortadan kaldırmayı amaçladığını söyledi. Bahçeli, PKK’nın fesih ve silah bırakma süreci ile meselenin TBMM eliyle milli iradenin denetimine alınmasının birbirini tamamlayan aşamalar olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Devletimizin bükülmez bileği ile toplumsal bütünleşmeyi, Terörsüz Türkiye hedefi ile ‘Terörsüz Bölge’ ülküsünü aynı stratejik istikamette buluşturan bütüncül bir irade, nihayet hayat bulmuştur.”

#6
Foto - Bahçeli'den çerçeve yasa sonrası net mesaj: Kaybedecek vaktimiz yok

Bahçeli'den üniter devlet vurgusu: Müzakere konusu olamaz Bahçeli açıklamasının en dikkat çeken bölümlerinden birinde Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter yapısına ilişkin net mesaj verdi. Bahçeli şöyle konuştu: “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin üniter yapısının, milli egemenlik üzerine inşa edilen yönetim biçiminin, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünün, Türk milletinin müşterek tarih ve gelecek tasavvurunun herhangi bir müzakerenin konusu haline getirilmesi mümkün değildir.” Bahçeli, kanunda öngörülen hukuki mekanizmaların devreye girmesinin terör örgütünün ve bağlantılı yapıların fiili varlıklarına son verdiğinin, silah ve mühimmatın teslim edildiğinin ve örgütsel komuta kapasitesinin ortadan kalktığının yetkili devlet kurumlarınca tespit edilmesinin ardından mümkün olacağına dikkat çekti.

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Foto - Bahçeli'den çerçeve yasa sonrası net mesaj: Kaybedecek vaktimiz yok

“Siyasi cambazlıklara lüzum yoktur” Yasaya yönelik eleştirilere de sert tepki gösteren Bahçeli, düzenlemenin “sözde muhalif nazardan” değil, devlet ve millet açısından doğuracağı sonuçlar üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bahçeli şu ifadeleri kullandı: “Çarpıtmalara, savrulmalara ve hamasi kılıflara sokulmuş laf ebeliğine, siyasi cambazlıklara lüzum yoktur.” Şehitlerin hatırası ve gazilerin fedakârlığı konusunda en küçük bir tereddüde dahi izin verilmemesi gerektiğini belirten Bahçeli, Türkiye’nin terörü tarihe gömebilecek kudrete ulaşmasında şehitlerin, gazilerin ve güvenlik güçlerinin yıllara yayılan mücadelesinin bulunduğunu vurguladı. “Bu bir nihayet değil, yeni safhanın başlangıcı” Kanunun kabul edilmesiyle ulaşılan aşamanın sürecin sonu olmadığını ifade eden Bahçeli, bundan sonraki dönemde hukuki ve idari açıdan daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Bahçeli, “Kanunun kabulüyle birlikte ulaşılan bu merhalenin bir nihayet değil; esasen hukuki ve idari bakımdan daha müteyakkız olunması gereken yeni bir safhanın başlangıcı olduğu da unutulmamalıdır” dedi. Bahçeli: Kaybedecek vaktimiz yok MHP lideri, açıklamasının devamında sürecin hızlandırılması çağrısında bulundu: “Kaybedecek vaktimiz yoktur.” Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından öngörülen hukuki ve idari süreçlerin mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Bahçeli, kurumlar arasında yetki veya koordinasyon boşluğu oluşmasına izin verilmemesi çağrısı yaptı. Bahçeli, “Türkiye’nin istikameti bellidir. Terörsüz Türkiye hedefi, Türkiye’nin bundan sonraki büyük yürüyüşünün başlangıç şartlarından biridir” ifadelerini kullandı. Terörün kalıcı olarak tasfiye edilmesiyle yıllarca terörden etkilenen bölgelerde yatırım, üretim, sanayi, tarım, turizm, eğitim ve istihdam imkanlarının daha güçlü biçimde devreye gireceğini belirten Bahçeli, devlet ile vatandaş arasına sokulmaya çalışılan mesafelerin de ortadan kalkacağını kaydetti. Ziya Gökalp'in sözleriyle tamamladı Bahçeli açıklamasını Ziya Gökalp’in şu sözleriyle tamamladı: “Ben Allah'tan yalnız iki şey istiyorum: Yurdum mesut olsun, yuvam bahtiyar.” Bahçeli, bu sözlerin Terörsüz Türkiye idealinin en sade özeti olduğunu belirterek yeni dönemin Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk milleti ve bölgenin huzur ve istikrarı için hayırlı sonuçlar getirmesi temennisinde bulundu.

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