Bahçeli'den çerçeve yasa sonrası net mesaj: Kaybedecek vaktimiz yok

“Siyasi cambazlıklara lüzum yoktur” Yasaya yönelik eleştirilere de sert tepki gösteren Bahçeli, düzenlemenin “sözde muhalif nazardan” değil, devlet ve millet açısından doğuracağı sonuçlar üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bahçeli şu ifadeleri kullandı: “Çarpıtmalara, savrulmalara ve hamasi kılıflara sokulmuş laf ebeliğine, siyasi cambazlıklara lüzum yoktur.” Şehitlerin hatırası ve gazilerin fedakârlığı konusunda en küçük bir tereddüde dahi izin verilmemesi gerektiğini belirten Bahçeli, Türkiye’nin terörü tarihe gömebilecek kudrete ulaşmasında şehitlerin, gazilerin ve güvenlik güçlerinin yıllara yayılan mücadelesinin bulunduğunu vurguladı. “Bu bir nihayet değil, yeni safhanın başlangıcı” Kanunun kabul edilmesiyle ulaşılan aşamanın sürecin sonu olmadığını ifade eden Bahçeli, bundan sonraki dönemde hukuki ve idari açıdan daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Bahçeli, “Kanunun kabulüyle birlikte ulaşılan bu merhalenin bir nihayet değil; esasen hukuki ve idari bakımdan daha müteyakkız olunması gereken yeni bir safhanın başlangıcı olduğu da unutulmamalıdır” dedi. Bahçeli: Kaybedecek vaktimiz yok MHP lideri, açıklamasının devamında sürecin hızlandırılması çağrısında bulundu: “Kaybedecek vaktimiz yoktur.” Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından öngörülen hukuki ve idari süreçlerin mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Bahçeli, kurumlar arasında yetki veya koordinasyon boşluğu oluşmasına izin verilmemesi çağrısı yaptı. Bahçeli, “Türkiye’nin istikameti bellidir. Terörsüz Türkiye hedefi, Türkiye’nin bundan sonraki büyük yürüyüşünün başlangıç şartlarından biridir” ifadelerini kullandı. Terörün kalıcı olarak tasfiye edilmesiyle yıllarca terörden etkilenen bölgelerde yatırım, üretim, sanayi, tarım, turizm, eğitim ve istihdam imkanlarının daha güçlü biçimde devreye gireceğini belirten Bahçeli, devlet ile vatandaş arasına sokulmaya çalışılan mesafelerin de ortadan kalkacağını kaydetti. Ziya Gökalp'in sözleriyle tamamladı Bahçeli açıklamasını Ziya Gökalp’in şu sözleriyle tamamladı: “Ben Allah'tan yalnız iki şey istiyorum: Yurdum mesut olsun, yuvam bahtiyar.” Bahçeli, bu sözlerin Terörsüz Türkiye idealinin en sade özeti olduğunu belirterek yeni dönemin Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk milleti ve bölgenin huzur ve istikrarı için hayırlı sonuçlar getirmesi temennisinde bulundu.