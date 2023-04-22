2023-04-22 10:04:20 Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak! Kanarya'da tarihi ayrılık zamanı...
Süper Lig'de bu sezon Jorge Jesus yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci sıradaki yerini koruyor. Portekizli çalıştırıcının takımın başına gelmesiyle birçok futbolcunun yıldızlaşması, Avrupa devlerini Kanarya'nın kapısına getirdi. Son olarak Sarı-Lacivertli ekibin yetenekli ismine yapılan teklif dudak uçuklatırken bu transferin gerçekleşmesi halinde adını kulüp tarihine yazdıracak. İşte son dakika haberinin tüm detayları...