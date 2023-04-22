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Spor
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Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak! Kanarya'da tarihi ayrılık zamanı...

2023-04-22 10:04:20
Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak! Kanarya'da tarihi ayrılık zamanı...

Süper Lig'de bu sezon Jorge Jesus yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci sıradaki yerini koruyor. Portekizli çalıştırıcının takımın başına gelmesiyle birçok futbolcunun yıldızlaşması, Avrupa devlerini Kanarya'nın kapısına getirdi. Son olarak Sarı-Lacivertli ekibin yetenekli ismine yapılan teklif dudak uçuklatırken bu transferin gerçekleşmesi halinde adını kulüp tarihine yazdıracak. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

#1
Foto - Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak! Kanarya'da tarihi ayrılık zamanı...

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un 8 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona Jorge Jesus yönetiminde başladı.

#2
Foto - Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak! Kanarya'da tarihi ayrılık zamanı...

Portekizli çalıştırıcı ile birlikte lige oldukça iyi bir başlangıç yapan Sarı-Lacivertliler, uzun bir süre boyunca liderlik koltuğunda oturdu.

#3
Foto - Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak! Kanarya'da tarihi ayrılık zamanı...

Dünya Kupası'nın hemen öncesinde ve ardından düşüş yaşayan Fenerbahçe, zirveyi ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.

#4
Foto - Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak! Kanarya'da tarihi ayrılık zamanı...

69 puanlı lider Galatasaray'ın ardında 63 puanla ikinci sırada yer alan Kanarya, şampiyonluk hesaplarını yapıyor.

#5
Foto - Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak! Kanarya'da tarihi ayrılık zamanı...

O İDDİA ORTALIĞI KARIŞTIRDI Bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli ekipte flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

#6
Foto - Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak! Kanarya'da tarihi ayrılık zamanı...

Fenerbahçe ve Milli Takım'ın önemli yıldızı Ferdi Kadıoğlu bu yaz Avrupa'ya gitmeye hazırlanıyor.

#7
Foto - Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak! Kanarya'da tarihi ayrılık zamanı...

Başarılı futbolcu için Avrupa'nın önde gelen kulüpleri devreye girdi.

#8
Foto - Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak! Kanarya'da tarihi ayrılık zamanı...

Ajax ve Napoli'nin ısrarla istediği Ferdi Kadıoğlu'nun ise İtalya'ya daha yakın olduğu belirtildi.

#9
Foto - Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak! Kanarya'da tarihi ayrılık zamanı...

Fenerbahçe 23 yaşındaki oyuncu için 20 milyon euro bonservis talep ediyor.

#10
Foto - Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak! Kanarya'da tarihi ayrılık zamanı...

FERDİ KADIOĞLU AVRUPA'YA... İtalya Serie A'da zirvenin sahibi Napoli gelecek sezon planlamasına şimdiden başladı.

#11
Foto - Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak! Kanarya'da tarihi ayrılık zamanı...

Çizme basınında çıkan haberlere göre Maviler Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'nin talep ettiği 20 milyon euro bonservisi ödemeye hazır.

#12
Foto - Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak! Kanarya'da tarihi ayrılık zamanı...

Napoli, Ferdi Kadıoğlu transferini bitirmek için sezon sonunu bekliyor.

#13
Foto - Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak! Kanarya'da tarihi ayrılık zamanı...

TARİHE GEÇECEK 20 milyon Euro'luk transferin gerçekleşmesi durumunda Ferdi Kadıoğlu, Vedat Muriqi ile birlikte Fenerbahçe tarihinin en pahalı satışlarından birisi olacak.

#14
Foto - Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak! Kanarya'da tarihi ayrılık zamanı...

1. sırada ise 99/00 sezonunda 21 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Elvir Baliç yer alıyor

#15
Foto - Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak! Kanarya'da tarihi ayrılık zamanı...

BU SEZONKİ PERFORMANSI Başarılı oyuncu Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe'de 39 maça çıktı. 23 yaşındaki futbolcu 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.

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