2022-06-24 15:18:35 Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürdü.
Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapan futbolcular ardından sahaya geçtiler.
Sahada dayanıklılık koşuları ile devam eden antrenman pas çalışmaları ve ardından gerçekleştirilen taktiksel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıklarından görüntüler...
Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıklarından görüntüler...
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