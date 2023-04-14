Fenerbahçe’de ses kaydı krizi patlak verdi! İşte Jesus'un gündem olan konuşması

Fenerbahçe ile sert bir sezon geçirirken, tüm konsantrasyonunu kendi kulübüne ve futbolcularına vermesi gerekirken, Brezilya için ev ve uçak rezervasyonu yapan bir teknik adam olacak. Endüstriyel futbolda bu gelişmelere 'Normal' denilebilir. Ama bizim yapımız, Fenerbahçe taraftarının yaşadıklarından sonra hocaya inanması mümkün değil. Jesus ya imzayı atıp sözleşmesini uzatmalı, ya da bu iyi günlerde veda kucaklaşmasını yapmalı.