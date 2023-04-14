2023-04-14 08:24:16 Fenerbahçe’de ses kaydı krizi patlak verdi! İşte Jesus'un gündem olan konuşması
Süper Lig'de Galatasaray'a karşı zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus krizi büyüyor. Portekizli deneyimli teknik adamın ortaya çıkan ses kayıtlarının ardından gözler sarı-lacivertli camiaya çevrildi. Yaşanan bu krizin ardından SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Bülent Timurlenk, Gürcan Bilgiç ve Ali Gültiken, Jorge Jesus için çok çarpıcı sözler söyledi. İşte tüm detaylar...