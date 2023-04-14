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Spor
14
Fenerbahçe’de ses kaydı krizi patlak verdi! İşte Jesus'un gündem olan konuşması

2023-04-14 08:24:16
Fenerbahçe’de ses kaydı krizi patlak verdi! İşte Jesus'un gündem olan konuşması

Süper Lig'de Galatasaray'a karşı zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus krizi büyüyor. Portekizli deneyimli teknik adamın ortaya çıkan ses kayıtlarının ardından gözler sarı-lacivertli camiaya çevrildi. Yaşanan bu krizin ardından SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Bülent Timurlenk, Gürcan Bilgiç ve Ali Gültiken, Jorge Jesus için çok çarpıcı sözler söyledi. İşte tüm detaylar...

#1
Foto - Fenerbahçe’de ses kaydı krizi patlak verdi! İşte Jesus'un gündem olan konuşması

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde zirve için mücadele veren Fenerbahçe'de gündem Jorge Jesus... Deneyimli teknik adamın Brezilya ekibi Flamengo Asbaşkanı Marcos Braz ile görüştüğünü doğruladığı bir ses kaydı yayınlandı.

#2
Foto - Fenerbahçe’de ses kaydı krizi patlak verdi! İşte Jesus'un gündem olan konuşması

İŞTE JESUS'UN GÜNDEM OLAN KONUŞMASI - Günaydın dostum! Türkiye'de saat sabah 10:00, Brezilya ile aramızda 6 saat fark var.

#3
Foto - Fenerbahçe’de ses kaydı krizi patlak verdi! İşte Jesus'un gündem olan konuşması

- Brezilya'da neden çok para istediğimi ve benimle anlaşmaya varamadıklarını söylüyorlar bilmiyorum. Bunun amacı nedir bilmiyorum ama gerçek şu ki Marcos Braz benimle Flamengo hakkında konuştu. - Marcos Braz, şimdi ayrılmamı istedi, yapamayacağımı ilettim. Kendime biraz zaman tanımam gerektiğini söyledim. Başkanla (Ali Koç) konuşmam için zamana ihtiyacım olduğunu söyledim. Türkiye'de ligin bitmesine 1.5 ay var. - Bana geçici bir teknik direktör getireceğini söyledi. Ben de 'Tamam' dedim. Beni 1 haftadan fazla bekleyemeyeceğini söyledi.

#4
Foto - Fenerbahçe’de ses kaydı krizi patlak verdi! İşte Jesus'un gündem olan konuşması

"PARA KONUŞMADIM BİLE" - İnsanların, Flamengo'ya gitmezsem bunun maddi nedenlerle olduğunu düşünmelerini istemiyorum. Çünkü daha Marcos Braz ile para konuşmadım bile. Şimdiden dünyaları istediğimi söylüyorlar. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'de Jesus krizi yaşanırken, SABAH Spor'un usta kalemleri Bülent Timurlenk, Gürcan Bilgiç, Ahmet Çakar ve Ali Gültiken tecrübeli hoca hakkında çok çarpıcı sözler söyledi.

#5
Foto - Fenerbahçe’de ses kaydı krizi patlak verdi! İşte Jesus'un gündem olan konuşması

GÜRCAN BİLGİÇ: PROFESYONELLİKLE AÇIKLAYAMAZSINIZ! Jorge Jesus'un aklının Brezilya'da olduğunu hepimiz biliyoruz. Fenerbahçe'ye gelmeden önce de Flamengo'nun teklifini bekledi. Şimdi eski kulübü krizde, taraftarı isyanda, başkanı da Jesus ile yangını söndürmek istiyor. Bizde lig bitiyor, orada yeni başlıyor. Hocanın bu görüşmeyi yapması çok doğal… Ortaya çıkmasından sonra esen fırtına da doğal. "Taraftar bizim kadar şampiyonluğa inanmıyor" dedikten sonra yeni sezon için görüşmeler yapmak, 'profesyonelce' diyerek açıklanamaz.

#6
Foto - Fenerbahçe’de ses kaydı krizi patlak verdi! İşte Jesus'un gündem olan konuşması

Fenerbahçe ile sert bir sezon geçirirken, tüm konsantrasyonunu kendi kulübüne ve futbolcularına vermesi gerekirken, Brezilya için ev ve uçak rezervasyonu yapan bir teknik adam olacak. Endüstriyel futbolda bu gelişmelere 'Normal' denilebilir. Ama bizim yapımız, Fenerbahçe taraftarının yaşadıklarından sonra hocaya inanması mümkün değil. Jesus ya imzayı atıp sözleşmesini uzatmalı, ya da bu iyi günlerde veda kucaklaşmasını yapmalı.

#7
Foto - Fenerbahçe’de ses kaydı krizi patlak verdi! İşte Jesus'un gündem olan konuşması

ALİ GÜLTİKEN: BU KALİBREDE HOCAYLA YAŞANANLAR NORMAL Kısa süreli yapılan mukavelelerin bu tür zorlukları var. Sözleşmeyi böyle yaptıysanız bunu kabul etmek zorundasınız. Şampiyonluk yarışında olan bir takımın hocasının artık final noktasına gelindiği bir süreçte sözleşmesini feshetmek doğru bir davranış olmaz.

#8
Foto - Fenerbahçe’de ses kaydı krizi patlak verdi! İşte Jesus'un gündem olan konuşması

Sonucunda buraya kadar sistem ve organizasyonu o getirdi. Hoca değişikliği demek, bunların hepsinin sil baştan yenilenmesi demek ki bu dönem için çok riskli bir karar olur. Fenerbahçe'nin her şeye rağmen hâlâ şampiyonluk ihtimali ortada duruyor.

#9
Foto - Fenerbahçe’de ses kaydı krizi patlak verdi! İşte Jesus'un gündem olan konuşması

"GÜNEY AMERİKA'DA BU DURUMLAR NORMAL GÖRÜLÜYOR" Bu kalibredeki teknik adamlarla çalışıyorsanız, bu tür ortaya çıkan durumları da kabul etmeniz gerekiyor. Avrupa'da da, Güney Amerika'da da bunlar yaşanan normal durumlar olarak kabul görüyor. Takımın bu durumdan çok etkileneceğini düşünmüyorum. Şampiyonluk hedefi oyuncular için en büyük motivasyondur. Onun varlığı takımı hala diri tutuyor.

#10
Foto - Fenerbahçe’de ses kaydı krizi patlak verdi! İşte Jesus'un gündem olan konuşması

AHMET ÇAKAR: BEŞİKTAŞ DERBİSİ SONRASI GÖNDERİRDİM Jesus, içinde etik dışı müthiş bir yapı barındırıyor. Müthiş bir kibri ve egosu var. Daha ağırını söylüyorum, o iyi bir insan değil. Türkiye'ye geldiğinde herkesin sevgilisiydi. Aylar geçtikçe o sevimli dede önce huysuz ihtiyara dönüştü, şimdiyse pek fazla insana sempatik gelmediğini düşünüyorum.

#11
Foto - Fenerbahçe’de ses kaydı krizi patlak verdi! İşte Jesus'un gündem olan konuşması

Oyuncu tercihlerini sabote edercesine yanlış kullanması, kenarda hakemlere saygısız tavırlarıyla Fenerbahçe'ye zarar verdi. Ben Ali Koç'un yerinde olsaydım, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası gönderirdim.

#12
Foto - Fenerbahçe’de ses kaydı krizi patlak verdi! İşte Jesus'un gündem olan konuşması

"F.BAHÇE ŞAMPİYON OLSA DA JESUS KALMAYACAK, KALMAMALI" Fenerbahçe şampiyon olsa da olmasa da Jorge Jesus kalmayacak, hatta kalmamalı. Fenerbahçe'ye hangi katkıda bulundu, koskoca bir hiç. Aldığı oyuncuların çoğu patladı.

#13
Foto - Fenerbahçe’de ses kaydı krizi patlak verdi! İşte Jesus'un gündem olan konuşması

Büyük maçların hiçbirini kazanamadı. Üstelik Fenerbahçe'nin kendi evinde Galatasaray ve Beşiktaş gibi ezeli rakiplerinden yediği gol sayısı 7. Bu şartlarda hiç kimse 'Jesus başarılı oldu' diyemez. Ne saha içi sonuçlarıyla ne de saha dışı tavır ve davranışlarıyla.

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