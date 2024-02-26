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Spor
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Fenerbahçe'de hayal kırıklığı: Apar topar karar verildi! Kumaş tutmadı bu sefer... Kalanlar kar...

2024-02-26 11:22:15
Fenerbahçe'de hayal kırıklığı: Apar topar karar verildi! Kumaş tutmadı bu sefer... Kalanlar kar...

Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya bir rekabet içinde olan sarı-lacivertli ekip diğer yandan transfer görüşmelerini de sürdürüyor. Devre arasında ön libero hattına Rade Krunic'in takviye eden Fenerbahçe, istediği katkıyı alamadı. Yönetim, sezon sonunda Arjantinli yıldız ismi kadroya dahil etmeye karar verdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

#1
Foto - Fenerbahçe'de hayal kırıklığı: Apar topar karar verildi! Kumaş tutmadı bu sefer... Kalanlar kar...

Fenerbahçe şampiyonluk yarışını sürdürmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı zorlu mücadelede ağırladı.

#2
Foto - Fenerbahçe'de hayal kırıklığı: Apar topar karar verildi! Kumaş tutmadı bu sefer... Kalanlar kar...

İlk 45 dakikası 0-0 biten mücadelede ilk golü misafir takım kaydetti. 23 yaşındaki Jackson Porozo takımı 58. dakikada 1-0 öne geçirdi. Ayrıca Porozo ligdeki ilk golünü kaydetti.

#3
Foto - Fenerbahçe'de hayal kırıklığı: Apar topar karar verildi! Kumaş tutmadı bu sefer... Kalanlar kar...

Bu dakikadan sonra baskısını artıran sarı-lacivertli ekip, 64. dakikada serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Mert Hakan Yandaş beraberlik golünü kaydetti.

#4
Foto - Fenerbahçe'de hayal kırıklığı: Apar topar karar verildi! Kumaş tutmadı bu sefer... Kalanlar kar...

Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe'de karşılaşmanın uzatma dakikalarında Michy Batshuayi sahneye çıktı. Tecrübeli golcü 90+6'da takımına 3 puanı kazandıran golü kaydetti.

#5
Foto - Fenerbahçe'de hayal kırıklığı: Apar topar karar verildi! Kumaş tutmadı bu sefer... Kalanlar kar...

Bu sonucun ardında İsmail Kartal'ın öğrencileri ligde 22. galibiyetini alarak 70 puana yükseldi ve zorlu müsabakada hata yapmadı.

#6
Foto - Fenerbahçe'de hayal kırıklığı: Apar topar karar verildi! Kumaş tutmadı bu sefer... Kalanlar kar...

Diğer yandan Fenerbahçe'nin Avrupa'daki yürüyüşü devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip UEFA Konferans Ligi'nde grup aşamasını lider tamamlamış ve son 16 turunu garantilemişti.

#7
Foto - Fenerbahçe'de hayal kırıklığı: Apar topar karar verildi! Kumaş tutmadı bu sefer... Kalanlar kar...

Son 16 play-off turundan rakibini bekleyen sarı-lacivertli ekip zorlu bir eşleşmeye girecek. Belçika Pro Lig ekiplerinden Union Saint-Gilloise, sarı-lacivertli ekibin rakibi oldu.

#8
Foto - Fenerbahçe'de hayal kırıklığı: Apar topar karar verildi! Kumaş tutmadı bu sefer... Kalanlar kar...

Ziraat Türkiye Kupası'nda da emin adımlarla yoluna devam eden Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ile çeyrek finalde eşleşti. Kazanan ekip yarı finalde Tümosan Konyaspor - Beşiktaş maçının galibiyle oynayacak.

#9
Foto - Fenerbahçe'de hayal kırıklığı: Apar topar karar verildi! Kumaş tutmadı bu sefer... Kalanlar kar...

5. turda Adanaspor'u 6-0 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, son 16 turunda ise Gaziantep FK engelini 2-0'lık skora aşmayı başarmıştı.

#10
Foto - Fenerbahçe'de hayal kırıklığı: Apar topar karar verildi! Kumaş tutmadı bu sefer... Kalanlar kar...

Fenerbahçe yoluna devam ettiği 3 kulvarda da şampiyonluk istiyor. İlk Avrupa kupasını kazanmak isteyen sarı-lacivertli ekip, ligde de şampiyonluk hasretini sonlandırmak istiyor. Ayrıca İsmail Kartal'ın öğrencileri geçen sezon kazanılan kupayı tekrarlamak istiyor.

#11
Foto - Fenerbahçe'de hayal kırıklığı: Apar topar karar verildi! Kumaş tutmadı bu sefer... Kalanlar kar...

Zorlu kulvarlarda başarı yakalamak isteyen Fenerbahçe, sezon başında yaptığı dikkat çeken transferleri devre arasında da tekrarladı.

#12
Foto - Fenerbahçe'de hayal kırıklığı: Apar topar karar verildi! Kumaş tutmadı bu sefer... Kalanlar kar...

Sarı-lacivertli ekip ocak ayında Leonardo Bonucci'yi kadrosuna katarken Çağlar Söyüncü, Rade Krunic ve Serdar Dursun'u kiralık olarak takıma ekledi.

#13
Foto - Fenerbahçe'de hayal kırıklığı: Apar topar karar verildi! Kumaş tutmadı bu sefer... Kalanlar kar...

Teknik direktör İsmail Kartal, sezon başından beri yaşanılan sakatlıklardan dolayı ön libero hattında yaşanan sorundan ötürü takviye istemişti.

#14
Foto - Fenerbahçe'de hayal kırıklığı: Apar topar karar verildi! Kumaş tutmadı bu sefer... Kalanlar kar...

Bundan dolayı Milan'dan kiralık olarak takıma katılan Rade Krunic, tecrübeli çalıştırıcının istediği katkıyı sağlayamadı. Yönetim sezon sonunda bir defansif orta saha daha almayı planlıyor.

#15
Foto - Fenerbahçe'de hayal kırıklığı: Apar topar karar verildi! Kumaş tutmadı bu sefer... Kalanlar kar...

Sarı-lacivertli ekip daha önce de ilgilendiği bir isme rotasını çevirmiş durumda. Fenerbahçe, sezon başında da yoğun çaba gösterdiği Guido Rodriguez için yeniden harekete geçti.

#16
Foto - Fenerbahçe'de hayal kırıklığı: Apar topar karar verildi! Kumaş tutmadı bu sefer... Kalanlar kar...

Yönetim, Real Betis forması giyen Arjantinli yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun mesaiye başladı. 29 yaşındaki futbolcu, 2020 Ocak ayında İspanyol ekibine transfer oldu.

#17
Foto - Fenerbahçe'de hayal kırıklığı: Apar topar karar verildi! Kumaş tutmadı bu sefer... Kalanlar kar...

İstikrarlı performansıyla dikkat çeken oyuncu bu sezon da birçok kulübün dikkatini çekmeyi başardı. Sezona iyi başlayan Rodriguez, yaşadığı sakatlıktan dolayı takımından ayrı kaldı.

#18
Foto - Fenerbahçe'de hayal kırıklığı: Apar topar karar verildi! Kumaş tutmadı bu sefer... Kalanlar kar...

Mart ayında sahalara geri dönecek olan yıldız oyuncunun yakalayacağı performans, yaz transfer dönemi için etkili olacak. Sarı-lacivertli ekibin yıldız ismi yakından takip etmesi bekleniyor.

#19
Foto - Fenerbahçe'de hayal kırıklığı: Apar topar karar verildi! Kumaş tutmadı bu sefer... Kalanlar kar...

Bu sezon 19 maça çıkan Arjantinli ön libero, 1 gol ve 1 asist üretti. Ayrıca tecrübeli futbolcu Arjantin Millli Takımı formasını da 29 kez terletti.

#20
Foto - Fenerbahçe'de hayal kırıklığı: Apar topar karar verildi! Kumaş tutmadı bu sefer... Kalanlar kar...

Bonservis değeri 24 milyon Euro olarak bilinen Guido Rodriguez'in Real Betis ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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