Fenerbahçe'de dün hangi futbolcuların oruç tuttuğunu açıkladı
Spor yorumcusu Murat Aşık, Fenerbahçe'nin Nottingham Forest'e 3-0 mağlup olduğu maçın ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Spor yorumcusu Murat Aşık, Fenerbahçe'nin Nottingham Forest'e 3-0 mağlup olduğu maçın ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Spor yorumcusu Murat Aşık, Fenerbahçe'nin Nottingham Forest ile oynadığı maçın ardından yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli takımda 8 futbolcunun oruç tuttuğunu belirtti.
Murat Aşık, yaptığı değerlendirmede, "Dün Fenerbahçe'de 8 oyuncu oruç tutmuş. Guendouzi, Kante, Cherif, Kerem, İsmail, Mert… Allah kabul etsin, bir de ilk gündü, anatomiler etkileniyor" ifadelerini kullandı.
Aşık ayrıca, Nottingham Forest kadrosunda da oruçlu oyuncular olabileceğini belirtti. Açıklamalar, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23