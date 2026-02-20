  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Ersoy açıkladı: Yeni projeler birer birer hayata geçecek: Turizm yol haritası tamam Fenerbahçe'de dün hangi futbolcuların oruç tuttuğunu açıkladı Milyarlarca mikroorganizma... Ağız sağlığı, çocuklarda bağışıklığın savunma hattı İşte altın zengini iller! Hangi şehire kaç gram altın düşüyor! AK Partili vekil tepki göstermişti! Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan hakkında flaş karar alındı Altın piyasasında Goldman Sachs bombası! Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor! Yıllarca zirvelerdeydi şimdi ise... Galatasaray yenilgisi sonrası kelleler kopuyor! Kutsal emanetler Anadolu turunda Türkiye'ye birkaç önce 'ittifak olalım' teklifi yapan İran için 'saldırı' emri verildi
Spor
4
Yeniakit Publisher
Fenerbahçe'de dün hangi futbolcuların oruç tuttuğunu açıkladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Fenerbahçe'de dün hangi futbolcuların oruç tuttuğunu açıkladı

Spor yorumcusu Murat Aşık, Fenerbahçe'nin Nottingham Forest'e 3-0 mağlup olduğu maçın ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı.

#1
Foto - Fenerbahçe'de dün hangi futbolcuların oruç tuttuğunu açıkladı

Spor yorumcusu Murat Aşık, Fenerbahçe'nin Nottingham Forest ile oynadığı maçın ardından yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli takımda 8 futbolcunun oruç tuttuğunu belirtti.

#2
Foto - Fenerbahçe'de dün hangi futbolcuların oruç tuttuğunu açıkladı

Murat Aşık, yaptığı değerlendirmede, "Dün Fenerbahçe'de 8 oyuncu oruç tutmuş. Guendouzi, Kante, Cherif, Kerem, İsmail, Mert… Allah kabul etsin, bir de ilk gündü, anatomiler etkileniyor" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Fenerbahçe'de dün hangi futbolcuların oruç tuttuğunu açıkladı

Aşık ayrıca, Nottingham Forest kadrosunda da oruçlu oyuncular olabileceğini belirtti. Açıklamalar, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısır’da gıda fiyatları Ramazan sevincine gölge düşürdü
Ekonomi

Mısır’da gıda fiyatları Ramazan sevincine gölge düşürdü

Mısır’da Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ülke genelinde geleneksel coşku sokaklara yansısa da hızla yükselen gıda fiyatları milyonlarca..
Danimarka'dan skandal Gazze açıklaması: Başım daha az ağrır!
Gündem

Danimarka'dan skandal Gazze açıklaması: Başım daha az ağrır!

Müslüman kanının akıtıldığı Gazze için kurulan Barış Kurulu’na davet edilmeyen Batı’nın ikiyüzlü temsilcilerinden Danimarka, pişkince bir aç..
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Asker göndermeye hazırız
Gündem

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Asker göndermeye hazırız

Açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Türkiye, Gazze'ye halihazırda büyük miktarda insani yardım sağlamaktadır. Sağlık ve eği..
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 5 tutuklama!
Gündem

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 5 tutuklama!

İstanbul merkezli yürütülen geniş çaplı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sanat dünyasının tanınmış simalarından flaş habe..
Fenerbahçe'de teknik direktörü Tedesco: Çok gol atmak istiyoruz
Spor

Fenerbahçe'de teknik direktörü Tedesco: Çok gol atmak istiyoruz

UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest'ı konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, karşılaşmayı domine etmeyi ve çok gol ..
TCG Anadolu'dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA NATO'yu salladı
Gündem

TCG Anadolu'dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA NATO'yu salladı

TCG Anadolu'dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA, NATO'nun Almanya'da düzenlediği Steadfast Dart 2026 tatbikatına damga vurdu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23