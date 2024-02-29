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Spor
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Fenerbahçe ve İsmail Kartal için olay sözler! "Ankara'daki veda bunun bedeli"

2024-02-29 07:35:04
Fenerbahçe ve İsmail Kartal için olay sözler! "Ankara'daki veda bunun bedeli"

Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne 3-0 mağlup olan son şampiyon Fenerbahçe, çeyrek finalde kupaya veda etti. Oynanan gergin karşılaşmanın ardından özellikle de İsmail Kartal eleştirilerin hedefi haline geldi. Yazarlar Gürcan Bilgiç, Ali Gültiken ve Bülent Timurlenk, SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorusuna çok çarpıcı yanıtlar vererek Fenerbahçe ve İsmail Kartal hakkında çok çarpıcı yanıtlar verdi.

#1
Foto - Fenerbahçe ve İsmail Kartal için olay sözler! "Ankara'daki veda bunun bedeli"

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda son çeyrek final maçında Ankaragücü'ne 3-0 mağlup oldu ve kupadan elendi.

#2
Foto - Fenerbahçe ve İsmail Kartal için olay sözler! "Ankara'daki veda bunun bedeli"

SABAH Spor yazarlar Gürcan Bilgiç, Ali Gültiken ve Bülent Timurlenk, SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorusuna çok çarpıcı yanıtlar vererek Fenerbahçe ve İsmail Kartal hakkında çok çarpıcı yanıtlar verdi.

#3
Foto - Fenerbahçe ve İsmail Kartal için olay sözler! "Ankara'daki veda bunun bedeli"

Murat Özbostan: Fenerbahçe, Ankaragücü'ne yenilip kupadan elenirken "Gelecek için S.O.S" veriyor yorumları da yapılmaya başladı, katılır mısınız?

#4
Foto - Fenerbahçe ve İsmail Kartal için olay sözler! "Ankara'daki veda bunun bedeli"

GÜRCAN BİLGİÇ: BU TAKIMIN KONTAK ANAHTARI FRED Fenerbahçe'nin Ankaragücü karşısına çıktığı takım, oynadığı oyun 'Turu geçeceğim' inadına sahip değildi. Belli ki İsmail Kartal, şampiyonluğu ön planda tutuyor, oyuncularını lige tutuyor, konsantrasyonunu bu yönde oluşturuyor.

#5
Foto - Fenerbahçe ve İsmail Kartal için olay sözler! "Ankara'daki veda bunun bedeli"

Şunu düşünün; tur iddiası olan bir takım, Ankaragücü deplasmanında 7 rotasyon yapar mı? Kulübede iki sol beki varken sağ bekini solda (Osayi) oynatır mı?

#6
Foto - Fenerbahçe ve İsmail Kartal için olay sözler! "Ankara'daki veda bunun bedeli"

Belli ki bu karşılaşmayı birçok oyuncu için bir test olarak görmüşler, kalan maçlarda ne kadar güveneceklerini anlamak adına sahaya sürmüşler. 'Elersek iyi olur, elenirsek sorun olmaz' şeklinde bir bakış açısı vardı. Fenerbahçe'nin güçlü bir oyunu ve iyi oyuncuları var ancak Fred'i yok. Bu takımın kontak anahtarı Fred…

#7
Foto - Fenerbahçe ve İsmail Kartal için olay sözler! "Ankara'daki veda bunun bedeli"

Rakibin baskısını Rize ve Kasımpaşa karşısında çift forvete dönerek kırmışlardı, Ankara'da da ikinci 45'te bunu yaptılar. O yüzden hafta sonu Fred oynarsa başka, oynamazsa çift santrforlu bir Fenerbahçe izleyebiliriz.

#8
Foto - Fenerbahçe ve İsmail Kartal için olay sözler! "Ankara'daki veda bunun bedeli"

ALİ GÜLTİKEN: KUPAYA VEDANIN LİGE ETKİSİ OLMAZ! Ben bu düşünceye katılmıyorum. Kupa maçları bizde de Avrupa'nın dünyaca ünlü kulüplerinde de aynıdır. En çok sürprizin yaşandığı kategoridir. Avrupa'nın önde gelen ekipleri de zaman zaman kendinden üç lig aşağıda yer alan takıma elenmiştir. Bu tamamen motivasyon meselesi.

#9
Foto - Fenerbahçe ve İsmail Kartal için olay sözler! "Ankara'daki veda bunun bedeli"

Ankaragücü karşısında Fenerbahçeli oyuncuların ligdeki motivasyonda olmadıklarını gördük. Ligde geriye düştükleri maçlarda olduğu gibi skoru değiştirmeye yönelik saldırgan oyunu tercih etmediler. Elbette bu elenişin faturası ağır. Ama lige çok fazla etkisinin olacağını düşünmüyorum.

#10
Foto - Fenerbahçe ve İsmail Kartal için olay sözler! "Ankara'daki veda bunun bedeli"

"BU TAKIMIN KONFERANS LİGİ'NDE DE MÜCADELE VERDİĞİNİ UNUTMAYALIM" Fenerbahçe'nin derin bir kadrosu var. Önümüzdeki ilk lig maçında (Hatayspor) gerekli reaksiyonu göstereceklerdir. Sarı-lacivertli takım uzun süredir hasret kaldığı kupayı geçen yıl müzesine götürmüştü, bu sezon için en büyük hedef hiç şüphesiz lig şampiyonluğu. O hedef de hâlâ önünde duruyor. Ayrıca bu takımın Konferans Ligi'nde de mücadele verdiği unutulmamalı.

#11
Foto - Fenerbahçe ve İsmail Kartal için olay sözler! "Ankara'daki veda bunun bedeli"

BÜLENT TİMURLENK: İSMAİL KARTAL TAŞLARI YERİNDEN OYNATTI İsmail Kartal her ne kadar 'Dört kupaya da talibiz' dese de Ankara'da sahaya çıkardığı kadro, bu kupayı kolay feda edeceğinin işaretlerini taşıyordu.

#12
Foto - Fenerbahçe ve İsmail Kartal için olay sözler! "Ankara'daki veda bunun bedeli"

Hatayspor karşılaşmasında cezalı olan Djiku'yu kulübede oturtmak, elinde iki sol bek varken, Osayi gibi tek ayaklı bir adamı bu mevkide başlatmak, Krunic'te ısrar etmek ve iki kanattaki oyuncuları yedeksiz bırakacak şekilde Kent ve Lincoln'le yolları ayırmak teknik direktörün hanesine yapılmış yanlışlıklar olarak yazar.

#13
Foto - Fenerbahçe ve İsmail Kartal için olay sözler! "Ankara'daki veda bunun bedeli"

"KAFASININ KARIŞIK OLDUĞU ÇOK ORTADA" Ligde önce oyunu tutan Fred, ardından tabelayı değiştirme mahareti olan İrfan Can Kahveci'nin yokluğunda Kartal'ın kafasının çok karışık olduğu ortada. Üzerinde büyük baskı olduğu doğrudur ama Fenerbahçe teknik direktörlüğü koltuğunda oturuyorsanız o baskıyı kaldıracaksınız. "ANKARA'DAKİ VEDA BUNUN BEDELİ" Kısaca ezeli rakibinde Okan Buruk, eksiklerine çare arayıp, taşları yerinden oynatırken Kartal hem transferlerle hem de oyuncu tercihleriyle yerinde ağır olan taşları kaldırmaya kalktı. Ankara'daki veda bunun bedeli.

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