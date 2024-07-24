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Spor
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Fenerbahçe turun kapısını araladı! Dzeko'dan hat-trick

2024-07-24 00:19:32
Fenerbahçe turun kapısını araladı! Dzeko'dan hat-trick

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Lugano'yu 4-3'lük skorla yendi. Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, yeni sezona hat-trick ile başladı.

#1
Foto - Fenerbahçe turun kapısını araladı! Dzeko'dan hat-trick

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda İsviçre ekibi Lugano ile karşılaştı. Stockhorn Arena'da oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip 4-3 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 45, 46 ve 67. dakikalarda Edin Dzeko ile 73. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Lugano'nun gollerini ise 4. dakikada Ayman El Wafi, 64. dakikada Uran Bislimi ve 90+3. dakikada Valenzuela attı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 30 Temmuz Salı günü Kadıköy'de oynanacak rövanş maçı öncesi büyük avantaj elde etti.

#2
Foto - Fenerbahçe turun kapısını araladı! Dzeko'dan hat-trick

Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, yeni sezona hat-trick ile başladı. Sarı-lacivertlilerin bu sezon ilk resmi golüne 45+1. dakikada penaltıdan imza atan Dzeko, sergilediği performansla beğeni topladı. 38 yaşındaki oyuncu, 46. dakikada takımını 2-1 öne geçirirken, 67. dakikada bir kez daha aynı sevinci yaşadı.

#3
Foto - Fenerbahçe turun kapısını araladı! Dzeko'dan hat-trick

Fenerbahçe'nin tecrübeli hücumcusu Dusan Tadic, gol yollarında geçen sezon sergilediği üstün performansı sürdürdü. Müsabaka boyunca takımının hücum organizasyonlarını yöneten 35 yaşındaki oyuncu, bulunduğu bölgede rakibine önemli üstünlük kurdu. Fred'i ilk yarıda net bir gol pozisyonuna sokan Tadic, 44. dakikada kazanılan penaltıda da pozisyonun içindeki isim oldu. Tadic, ikinci yarının başında Dzeko ile öne geçtikleri golün pasını veren isim olarak da dikkati çekti.

#4
Foto - Fenerbahçe turun kapısını araladı! Dzeko'dan hat-trick

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu, sonradan oyuna girmesine rağmen sezona golle başladı. Milli takımla EURO 2024'te mücadele ettiği için sarı-lacivertli takıma geç katılan Ferdi, maçın başında yedekler arasında yer aldı. Maçın 68. dakikasında Dusan Tadic'in yerine oyuna dahil olan 24 yaşındaki oyuncu, 74. dakikada takımının 4. golüne imza attı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Cenk Tosun, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı. Müsabakaya yedekler arasında başlayan tecrübeli oyuncu, 80. dakikada Edin Dzeko'nun yerine oyuna dahil olarak yeni takımında ilk kez forma giydi.

#5
Foto - Fenerbahçe turun kapısını araladı! Dzeko'dan hat-trick

Fenerbahçeli futbolcular, müsabakanın ilk yarısında 2 kez sarı kartla cezalandırıldı. Sarı-lacivertli oyunculardan Çağlar Söyüncü 18, Dusan Tadic ise 45+3. dakikada hakeme itiraz neticesinde sarı kart gördü. Lugano: 3 - Fenerbahçe: 4 Stat: Arena Thun Hakemler: Tiago Martins, Bruno Jesus, Hugo Andre Pires Ribeiro (Portekiz) Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Grgic (Dk. 80 Mahmoud), Bislimi (Dk. 72 Dos Santos), Doumbia, Cimignani (Dk. 61 Mai), Bottani (Dk. 72 Mahou), Aliseda (Dk. 72 Przybylko) Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel (Dk. 68 Mert Müldür), Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, Krunic, Fred (Dk. 86 Mert Hakan Yandaş), Szymanski, Tadic (Dk. 68 Ferdi Kadıoğlu), Kent (Dk. 68 İrfan Can Kahveci), Dzeko (Dk. 80 Cenk Tosun) Goller: Dk. 4 El Wafi, Dk. 64 Bislimi, Dk. 90+4 Valenzuela (Lugano), Dk. 45+1 (Penaltıdan), 46 ve 67 Dzeko, Dk. 74 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe) Sarı kartlar: Dk. 18 Çağlar Söyüncü, Dk. 45+3 Tadic, Dk. 70 Oosterwolde (Fenerbahçe), Dk. 29 El Wafi, Dk. 59 Papadopoulos, Dk. 69 Bottani, Dk. 71 Grgic, Dk. 77 Zanotti (Lugano)

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