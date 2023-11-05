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Spor
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Fenerbahçe transferde gözünü kararttı... Durmak bilmiyor: Yine bomba yine bomba... Büyük şok!

2023-11-05 17:57:27
Fenerbahçe transferde gözünü kararttı... Durmak bilmiyor: Yine bomba yine bomba... Büyük şok!

Fenerbahçe, Trenyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'a 3-2 mağlup oldu. Avrupa maçları ile birlikte sezona 19'da 19 yaparak başlayan sarı-lacivertlilerin galibiyet serisi dev mücadelenin ardından son buldu. Bu sonucun ardından kurmaylar transferde vites yükseltti. Şampiyonluk hasretini bu sezon sonlandırmak isteyen sarı-lacivertli ekip rotasını İngiltere'ye çevirdi. Fenerbahçe, Manchester City forması giyen yıldız ismi gündemine aldı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

#1
Foto - Fenerbahçe transferde gözünü kararttı... Durmak bilmiyor: Yine bomba yine bomba... Büyük şok!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasını dev maça sahne oldu.

#2
Foto - Fenerbahçe transferde gözünü kararttı... Durmak bilmiyor: Yine bomba yine bomba... Büyük şok!

Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk etti.

#3
Foto - Fenerbahçe transferde gözünü kararttı... Durmak bilmiyor: Yine bomba yine bomba... Büyük şok!

Mücadelede 3-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, Dusan Tadic'in kaydettiği 2 penaltı golüyle farkı 1'e indirdi.

#4
Foto - Fenerbahçe transferde gözünü kararttı... Durmak bilmiyor: Yine bomba yine bomba... Büyük şok!

Ancak maç bu skorla sona erdi ve Kanarya sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı.

#5
Foto - Fenerbahçe transferde gözünü kararttı... Durmak bilmiyor: Yine bomba yine bomba... Büyük şok!

İsmail Kartal'ın öğrencileri, Avrupa ve ligde daha önce oynadığı 19 maçı da kazanmıştı.

#6
Foto - Fenerbahçe transferde gözünü kararttı... Durmak bilmiyor: Yine bomba yine bomba... Büyük şok!

Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında önemli eksiklerle çıkmıştı.

#7
Foto - Fenerbahçe transferde gözünü kararttı... Durmak bilmiyor: Yine bomba yine bomba... Büyük şok!

Savunmada büyük sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, stoper bölgesinde büyük eksiklik yaşıyor. Fenerbahçe'de Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Luan Peres ve Serdar Aziz bir süre sahalardan uzak kalacak.

#8
Foto - Fenerbahçe transferde gözünü kararttı... Durmak bilmiyor: Yine bomba yine bomba... Büyük şok!

İsmail Kartal bu bölgede sadece Samet Akaydin'e sahip durumda.

#9
Foto - Fenerbahçe transferde gözünü kararttı... Durmak bilmiyor: Yine bomba yine bomba... Büyük şok!

Tecrübeli çalıştırıcı, bordo-mavili ekibe karşı stoper hattını Samet, Oosterwolve ikisiliyle kurdu.

#10
Foto - Fenerbahçe transferde gözünü kararttı... Durmak bilmiyor: Yine bomba yine bomba... Büyük şok!

Ancak istenen verim bu mücadelede alınamadı.

#11
Foto - Fenerbahçe transferde gözünü kararttı... Durmak bilmiyor: Yine bomba yine bomba... Büyük şok!

Fenebahçe'yi bekleyen bir diğer tehlike ise Avrupa maçları.

#12
Foto - Fenerbahçe transferde gözünü kararttı... Durmak bilmiyor: Yine bomba yine bomba... Büyük şok!

Sarı-lacivertli ekip UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 4. maçında Ludogorets'in konuğu olacak.

#13
Foto - Fenerbahçe transferde gözünü kararttı... Durmak bilmiyor: Yine bomba yine bomba... Büyük şok!

9 Kasım Perşembe akşamı oynanacak olan mücadelede sarı-lacivertli ekip savunmada büyük eksiklerle çıkacak.

#14
Foto - Fenerbahçe transferde gözünü kararttı... Durmak bilmiyor: Yine bomba yine bomba... Büyük şok!

4 stoperinden sakatlıkları sebebiyle yoksun olan İsmail Kartal, Samet Akaydin'in listede olmaması sebebiyle büyük sorun yaşıyor.

#15
Foto - Fenerbahçe transferde gözünü kararttı... Durmak bilmiyor: Yine bomba yine bomba... Büyük şok!

Kartal'ın Ludogorets maçında Crespo - Oosterwolde ikilisi ile çıkmayı düşünüyor.

#16
Foto - Fenerbahçe transferde gözünü kararttı... Durmak bilmiyor: Yine bomba yine bomba... Büyük şok!

Sakatlık geçiren isimlerden Alexander Djiku, ligde oynanacak olan Adana Demirspor maçında dönmesi bekleniyor.

#17
Foto - Fenerbahçe transferde gözünü kararttı... Durmak bilmiyor: Yine bomba yine bomba... Büyük şok!

Ancak tecrübeli çalıştırıcı, Ganalı stoperi riske atmak istemiyor.

#18
Foto - Fenerbahçe transferde gözünü kararttı... Durmak bilmiyor: Yine bomba yine bomba... Büyük şok!

Sarı-lacivertli ekip şampiyonluk hasretini sonlandırmak için ocak ayında önemli bir takviye yapmak istiyor.

#19
Foto - Fenerbahçe transferde gözünü kararttı... Durmak bilmiyor: Yine bomba yine bomba... Büyük şok!

Çalışmalara başlayan kurmaylar, rotasını İngiltere'ye çevirdi.

#20
Foto - Fenerbahçe transferde gözünü kararttı... Durmak bilmiyor: Yine bomba yine bomba... Büyük şok!

İsmail Kartal'ın sunduğu rapora göre yönetim savunmaya dönük bir takviye yapacak.

#21
Foto - Fenerbahçe transferde gözünü kararttı... Durmak bilmiyor: Yine bomba yine bomba... Büyük şok!

Fenerbahçe, Manchester City forması giyen Kalvin Phillips için harekete geçecek.

#22
Foto - Fenerbahçe transferde gözünü kararttı... Durmak bilmiyor: Yine bomba yine bomba... Büyük şok!

27 yaşındaki futbolcu ön libero bölgesinde oynuyor.

#23
Foto - Fenerbahçe transferde gözünü kararttı... Durmak bilmiyor: Yine bomba yine bomba... Büyük şok!

A Spor'a göre; Ancak stoper ve merkez orta sahada da forma giyebiliyor.

#24
Foto - Fenerbahçe transferde gözünü kararttı... Durmak bilmiyor: Yine bomba yine bomba... Büyük şok!

Kalvin Phillips, Leeds United forması ile dikkatleri üzerine çektikten sonra 2022'nin yaz transfer döneminde Manchester devine transfer oldu.

#25
Foto - Fenerbahçe transferde gözünü kararttı... Durmak bilmiyor: Yine bomba yine bomba... Büyük şok!

İngiliz futbolcu için 49 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

#26
Foto - Fenerbahçe transferde gözünü kararttı... Durmak bilmiyor: Yine bomba yine bomba... Büyük şok!

Ancak Pep Guardiola'nın çok şey beklediği yıldız oyuncu, istenen katkıyı tam anlamıyla sağlayamadı. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon 7 maçta forma giydi. Ayrıca Kalvin Phillips, İngiltere Milli Takımı formasını 2020'de bu yana 30 kez giydi.

#27
Foto - Fenerbahçe transferde gözünü kararttı... Durmak bilmiyor: Yine bomba yine bomba... Büyük şok!

Futbolcunun güncel bonservis değeri 28 milyon euro olarak biliniyor. Sarı-lacivertliler, oyuncuyu ocak ayında kiralık ve ya bonservis bedeliyle kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf edecek.

#28
Foto - Fenerbahçe transferde gözünü kararttı... Durmak bilmiyor: Yine bomba yine bomba... Büyük şok!

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