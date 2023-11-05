2023-11-05 17:57:27 Fenerbahçe transferde gözünü kararttı... Durmak bilmiyor: Yine bomba yine bomba... Büyük şok!
Fenerbahçe, Trenyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'a 3-2 mağlup oldu. Avrupa maçları ile birlikte sezona 19'da 19 yaparak başlayan sarı-lacivertlilerin galibiyet serisi dev mücadelenin ardından son buldu. Bu sonucun ardından kurmaylar transferde vites yükseltti. Şampiyonluk hasretini bu sezon sonlandırmak isteyen sarı-lacivertli ekip rotasını İngiltere'ye çevirdi. Fenerbahçe, Manchester City forması giyen yıldız ismi gündemine aldı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri