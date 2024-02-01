FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Adeta yeni bir takım inşa edilecek! Varsa yoksa Sergen Yalçın dersi verilmeye başlandı…

Antalyaspor, ligin ilk yarısında Kadıköy’deki karşılaşmada Fenerbahçe’yi fazlasıyla zorlamış, Kanarya zor da olsa 3-2 kazanmıştı. Kartal, bu maçı da hatırlatarak, “Antalyaspor’un ne kadar tehlikeli ve dirençli bir rakip olduğunu biliyoruz. Sergen Yalçın göreve geldikten sonra da iyi bir hava yakaladılar ve hiç yenilmediler.