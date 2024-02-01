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Spor
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Adeta yeni bir takım inşa edilecek! Varsa yoksa Sergen Yalçın dersi verilmeye başlandı…

2024-02-01 11:23:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Adeta yeni bir takım inşa edilecek! Varsa yoksa Sergen Yalçın dersi verilmeye başlandı…

Fenerbahçe, ligde en zor deplasmanlarından birine çıkacak. Antalyaspor, Sergen Yalçın geldiğinden beri 6 maçta da kaybetmedi. Üstelik Yalçın, Fenerbahçe’ye rakip olduğu son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Ligin ilk yarısında 3-2 kazanılan mücadelede de Akdeniz ekibi, Kanarya’yı Kadıköy’de fazlasıyla zorlamıştı. İsmail Kartal, kritik mücadele öncesi öğrencilerini uyararak, “Savunmada çok dikkatli, hücumda bitirici olmalıyız” dedi. Öte yandan Crespo transferiyle ilgili kritik detay ortaya çıktı.

#1
Foto - FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Adeta yeni bir takım inşa edilecek! Varsa yoksa Sergen Yalçın dersi verilmeye başlandı…

Fenerbahçe için ocak ayı son derece iyi geçti. İsmail Kartal’ın öğrencileri 7 resmi maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yoğun periyodu en az hasarla atlattı.

#2
Foto - FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Adeta yeni bir takım inşa edilecek! Varsa yoksa Sergen Yalçın dersi verilmeye başlandı…

Sarı-Lacivertliler şimdi yine çok zorlu bir sınava, Antalyaspor deplasmanına çıkacak. Akdeniz ekibi, Sergen Yalçın göreve geldikten sonra yenilmesi güç bir takıma dönüştü.

#3
Foto - FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Adeta yeni bir takım inşa edilecek! Varsa yoksa Sergen Yalçın dersi verilmeye başlandı…

Kırmızı-Beyazlılar, ligde son 6 karşılşamada 2 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Bu süreçte 6 gol atarken, 4 gol yedi. Antalyaspor’un dirençli görüntüsünün yanı sıra Sergen Yalçın’ın teknik direktör olarak Fenerbahçe’ye karşı karnesi de son derece parlak.

#4
Foto - FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Adeta yeni bir takım inşa edilecek! Varsa yoksa Sergen Yalçın dersi verilmeye başlandı…

Başarılı çalıştırıcı, Sarı-Lacivertliler’e rakip olduğu son 5 maçın 3’ünde sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 mücadele berabere bitti. Yalçın, hiç yenilmedi.

#5
Foto - FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Adeta yeni bir takım inşa edilecek! Varsa yoksa Sergen Yalçın dersi verilmeye başlandı…

İsmail Kartal, bu kritik sınava takımını en iyi şekilde hazırlamak için kolları sıvadı. Tecrübeli teknik adam öğrencilerine nasıl oynamaları gerektiği kadar, mücadelenin önemini de sık sık anlatıyor.

#6
Foto - FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Adeta yeni bir takım inşa edilecek! Varsa yoksa Sergen Yalçın dersi verilmeye başlandı…

Antalyaspor, ligin ilk yarısında Kadıköy’deki karşılaşmada Fenerbahçe’yi fazlasıyla zorlamış, Kanarya zor da olsa 3-2 kazanmıştı. Kartal, bu maçı da hatırlatarak, “Antalyaspor’un ne kadar tehlikeli ve dirençli bir rakip olduğunu biliyoruz. Sergen Yalçın göreve geldikten sonra da iyi bir hava yakaladılar ve hiç yenilmediler.

#7
Foto - FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Adeta yeni bir takım inşa edilecek! Varsa yoksa Sergen Yalçın dersi verilmeye başlandı…

Onlara ilk yenilgiyi biz tattırmalıyız. Bunun için de savunmada ilk düdükten son düdüğe kadar çok dikkatli olmalıyız. Ayrıca hücum hattında da son haftalardaki gibi cömert davranmadan, daha bitirici olmamız şart” ifadelerini kullandı.

#8
Foto - FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Adeta yeni bir takım inşa edilecek! Varsa yoksa Sergen Yalçın dersi verilmeye başlandı…

Ligde 16, resmi maçlarda 20 gol... Edin Dzeko için sezon müthiş başladı ve öyle de devam etti. Ancak son haftalarda Boşnak forvete adeta nazar değdi. Tecrübeli oyuncu, ligde son 4 karşılaşmada da gol sevinci yaşayamadı.

#9
Foto - FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Adeta yeni bir takım inşa edilecek! Varsa yoksa Sergen Yalçın dersi verilmeye başlandı…

Dzeko, Gaziantep karşısında penaltı kaçırdı, Samsunspor maçında girdiği net fırsatlardan yararlanamadı. Dünyaca ünlü yıldız, Başakşehir mücadelesinde son dakikada kazanılan penaltıyı Batshuayi’ye bıraktı. Edin Dzeko, son Ankaragücü karşılaşmasında da fırsatları cömertçe harcadı. Deneyimli futbolcu, Antalyaspor maçıyla birlikte gol serisine yeniden başlamayı hedefliyor.

#10
Foto - FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Adeta yeni bir takım inşa edilecek! Varsa yoksa Sergen Yalçın dersi verilmeye başlandı…

Dzeko, Akdeniz ekibiyle sezonun ilk yarısında oynanan ve 3-2 kazanılan maçta 1 gol, 1 asistle yıldızlaşmıştı. Son vuruş anlamında her ne kadar formsuz bir dönemde olsa da Boşnak forvet yine Fenerbahçe’nin en büyük gol umudu konumunda.

#11
Foto - FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Adeta yeni bir takım inşa edilecek! Varsa yoksa Sergen Yalçın dersi verilmeye başlandı…

Öte yandan Fenerbahçe'de yabancı kontenjanında yer açmak için yönetimin imdadına Miguel Crespo yetişti...

#12
Foto - FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Adeta yeni bir takım inşa edilecek! Varsa yoksa Sergen Yalçın dersi verilmeye başlandı…

Sarı-Lacivertliler, performansından memnun olunmayan Ryan Kent ve Miha Zajc ile yolları ayırmak istiyordu. İki oyuncu da kendilerine artık forma verilmeyeceği bilgisi iletilmesine rağmen veda etmeyi planlamadıklarını söyledi.

#13
Foto - FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Adeta yeni bir takım inşa edilecek! Varsa yoksa Sergen Yalçın dersi verilmeye başlandı…

Bunun üzerine Fenerbahçe yönetimi, Miguel Crespo'ya gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Eylül 2021'de 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Estoril'den transfer edilen Portekizli orta saha için Rayo Vallecano'nun yaptığı öneri kabul edildi.

#14
Foto - FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Adeta yeni bir takım inşa edilecek! Varsa yoksa Sergen Yalçın dersi verilmeye başlandı…

27 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar İspanyol kulübüne kiralanırken, 4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu için de el sıkışıldı. Crespo'nun 750 bin Euro olan yarım sezonluk ücretini de F.Bahçe'nin ödeyeceği öğrenildi.

#15
Foto - FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Adeta yeni bir takım inşa edilecek! Varsa yoksa Sergen Yalçın dersi verilmeye başlandı…

#16
Foto - FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Adeta yeni bir takım inşa edilecek! Varsa yoksa Sergen Yalçın dersi verilmeye başlandı…

#17
Foto - FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Adeta yeni bir takım inşa edilecek! Varsa yoksa Sergen Yalçın dersi verilmeye başlandı…

#18
Foto - FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Adeta yeni bir takım inşa edilecek! Varsa yoksa Sergen Yalçın dersi verilmeye başlandı…

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