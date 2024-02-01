2024-02-01 11:23:50 FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Adeta yeni bir takım inşa edilecek! Varsa yoksa Sergen Yalçın dersi verilmeye başlandı…
Fenerbahçe, ligde en zor deplasmanlarından birine çıkacak. Antalyaspor, Sergen Yalçın geldiğinden beri 6 maçta da kaybetmedi. Üstelik Yalçın, Fenerbahçe’ye rakip olduğu son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Ligin ilk yarısında 3-2 kazanılan mücadelede de Akdeniz ekibi, Kanarya’yı Kadıköy’de fazlasıyla zorlamıştı. İsmail Kartal, kritik mücadele öncesi öğrencilerini uyararak, “Savunmada çok dikkatli, hücumda bitirici olmalıyız” dedi. Öte yandan Crespo transferiyle ilgili kritik detay ortaya çıktı.