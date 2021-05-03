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Spor
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Fenerbahçe ilk yarıda işi bitirdi

2021-05-03 22:33:34
Fenerbahçe ilk yarıda işi bitirdi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 39. haftasında evinde BB Erzurumspor'u 3-1'lik skorla yendi.

#1
Foto - Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe, evinde BB Erzurumspor'u ağırladı.

Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe, evinde BB Erzurumspor'u ağırladı.

#2
Foto - Ligin hem zirvesini hem de düşme potasını ilgilendiren maçta gülen taraf Fenerbahçe oldu.

Ligin hem zirvesini hem de düşme potasını ilgilendiren maçta gülen taraf Fenerbahçe oldu.

#3
Foto - Maça hızlı başlayan sarı-lacivertli ekip, 6. dakikada kazandığı penaltıda Sosa'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Maça hızlı başlayan sarı-lacivertli ekip, 6. dakikada kazandığı penaltıda Sosa'nın golüyle 1-0 öne geçti.

#4
Foto - İlk golün ardından hız kesmeyen Fenerbahçe, 12. dakikada Valencia, 14' dakikada Pelkas'ın golüyle farkı 3'e çıkardı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İlk golün ardından hız kesmeyen Fenerbahçe, 12. dakikada Valencia, 14' dakikada Pelkas'ın golüyle farkı 3'e çıkardı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

#5
Foto - İkinci yarıda da oyunun kontrolü büyük oranda Fenerbahçe'nin elinde geçti. Erzurumspor 81. dakikada Özgür'ün attığı golle farkı 2'ye indirse de devamını getiremedi ve maç 3-1'lik skorla sona erdi.

İkinci yarıda da oyunun kontrolü büyük oranda Fenerbahçe'nin elinde geçti. Erzurumspor 81. dakikada Özgür'ün attığı golle farkı 2'ye indirse de devamını getiremedi ve maç 3-1'lik skorla sona erdi.

#6
Foto - Bu skorla Fenerbahçe puanını 76'ya yükselterek 2. sıradaki yerini korudu.

Bu skorla Fenerbahçe puanını 76'ya yükselterek 2. sıradaki yerini korudu.

#7
Foto - BB Erzurumspor ise 37 puanla 19. sırada kaldı ve düşme potasında işini zora soktu.

BB Erzurumspor ise 37 puanla 19. sırada kaldı ve düşme potasında işini zora soktu.

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