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Spor
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Fenerbahçe gol olup yağdı

2022-10-30 23:58:14
Fenerbahçe gol olup yağdı

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor'u 5-2'lik skorla yendi.

#1
Foto - Fenerbahçe gol olup yağdı

İstanbulspor ve Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Müsabakyı 5-2 kazanan Fenerbahçe, 4'te 4 yaptı.

#2
Foto - Fenerbahçe gol olup yağdı

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 18., 49. ve 88. dakikalarda Batshuayi, 36. dakikada İrfan Can Kahveci, 86. dakikada Valencia kaydetti. İstanbulspor'un golleri ise 48. ve 67. dakikalarda Jetmir Topalli'den geldi.

#3
Foto - Fenerbahçe gol olup yağdı

Ligde 4'te 4 yapan Fenerbahçe puanını 26'ya çıkardı ve liderliğini sürdürdü. İstanbulspor ise 8 puanda kaldı.

#4
Foto - Fenerbahçe gol olup yağdı

Fenerbahçe gelecek hafta Sivasspor'u konuk edecek. İstanbulspor ise Giresunspor deplasmanına gidecek.

#5
Foto - Fenerbahçe gol olup yağdı

-Ligde üst üste 4. galibiyet- Fenerbahçe, İstanbulspor galibiyetiyle kazanma serisini sürdürdü.

#6
Foto - Fenerbahçe gol olup yağdı

Ligde sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü ve Medipol Başakşehir'i mağlup eden Fenerbahçe, galibiyet serisini İstanbulspor'a karşı da devam ettirdi. Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk kez üst üste 4 maç kazandı. Sarı-lacivertliler, söz konusu 4 maçta 14 gol atarak skorer bir görüntü çizdi.

#7
Foto - Fenerbahçe gol olup yağdı

-Ligde 4. kez 5 ve üzeri gol attı-Fenerbahçe, bu sezon ligde attığı gollerle dikkat çekti. Geride kalan dönemde 11 maçta 34 gole imza atan sarı-lacivertliler, 4 müsabakada 5 ve üzeri gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya 6, Alanyaspor, Fatih Karagümrük ve İstanbulspor filelerine ise 5'er gol bıraktı. -Kaleci Altay'a destek- Fenerbahçeli taraftarlar, milli kalecileri Altay Bayındır'a destek verdi.

#8
Foto - Fenerbahçe gol olup yağdı

Geçtiğimiz haftalarda performansı nedeniyle eleştirilen genç file bekçisi için teknik direktör Jorge Jesus taraftarlardan destek istemişti. Maç öncesinde kalecilerine destek olan sarı-lacivertli taraftarlar, maç sırasında da Altay'ı her topla buluşmasında alkışlarla destekledi.

#9
Foto - Fenerbahçe gol olup yağdı

#10
Foto - Fenerbahçe gol olup yağdı

İstanbulspor: 2 - Fenerbahçe: 5 Stat: Atatürk Olimpiyat Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Ekrem Kan, Erdinç Sezertam İstanbulspor: Jensen, Mehmet Yeşil (Dk. 60 Ebert), Okan Erdoğan, Mehremic, Oğuzhan Berber, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya (Dk. 84 Emir Kaan Gültekin), Melih Kabasakal, Topalli, Ethemi, İbrahim Yılmaz Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Szalai, Alioski (Dk. 66 Lincoln Henrique), Arao, Zajc (Dk. 75 Crespo), İrfan Can Kahveci (Dk. 90 İsmail Yüksek), Emre Mor (Dk. 66 Samuel-Osayi), Pedro (Dk. 66 Valencia), Batshuayi Goller: Dk. 18 (penaltıdan), 50 ve 88 Batshuayi, Dk. 36 İrfan Can Kahveci, Dk. 86 Valencia (Fenerbahçe), Dk. 48 ve 67 Topalli (İstanbulspor) Sarı kartlar: Dk. 64 Serdar Aziz (Fenerbahçe), Dk. 77 Ebert (İstanbulspor)

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