2024-07-03 11:54:56 Fenerbahçe En Nesyri'yi konuşuyor: Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak transfer!
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ... Fenerbahçe transferde gözünü kararttı. Gündemi sallayacak golcü yıldız transferi ortaya çıktı. Fenerbahçe'de forvet transferinde son günlerde En-Nesyri ve El Kaabi isimleri gündemi meşgul ederken yönetimin çok büyük bir bombayı patlatıyor. Ali Koç yönetimi Mourinho’nun çok istediği 70 milyon Euro'luk yıldızı getiriyor. Sarı-Lacivertli yönetim, dev transfer operasyonu için harekete geçti. İşte gündemi sallayacak bu transfere dair tüm detaylar...