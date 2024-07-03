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Spor
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Fenerbahçe En Nesyri'yi konuşuyor: Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak transfer!

2024-07-03 11:54:56
Fenerbahçe En Nesyri'yi konuşuyor: Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak transfer!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ... Fenerbahçe transferde gözünü kararttı. Gündemi sallayacak golcü yıldız transferi ortaya çıktı. Fenerbahçe'de forvet transferinde son günlerde En-Nesyri ve El Kaabi isimleri gündemi meşgul ederken yönetimin çok büyük bir bombayı patlatıyor. Ali Koç yönetimi Mourinho’nun çok istediği 70 milyon Euro'luk yıldızı getiriyor. Sarı-Lacivertli yönetim, dev transfer operasyonu için harekete geçti. İşte gündemi sallayacak bu transfere dair tüm detaylar...

#1
Foto - Fenerbahçe En Nesyri'yi konuşuyor: Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak transfer!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Golcü transferine yoğunlaşan Ali Koç yönetimi yıldız transferi patlatmaya hazırlanıyor.

#2
Foto - Fenerbahçe En Nesyri'yi konuşuyor: Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak transfer!

Fenerbahçe’de en çok merak edilen konu, yeni sezonda golcünün kim olacağı. Batshuayi takımdan ayrıldı, Dzeko’nun Hajduk Split’e gitme ihtimali de yüksek.

#3
Foto - Fenerbahçe En Nesyri'yi konuşuyor: Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak transfer!

Sarı-Lacivertliler’in 2 golcü birden alması bekleniyor. Son günlerde gündemi en çok meşgul eden isim En Nesyri...

#4
Foto - Fenerbahçe En Nesyri'yi konuşuyor: Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak transfer!

Ancak başta İngiltere olmak üzere dış basında, tam anlamıyla gündemi sallayacak bir yıldızın adı Sarı-Lacivertliler ile anılmaya başlandı: Darwin Nunez...

#5
Foto - Fenerbahçe En Nesyri'yi konuşuyor: Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak transfer!

Liverpool’un 2022’de bonservisine 85 milyon Euro ödediği Nunez için İngiltere macerası umduğu gibi gitmedi.

#6
Foto - Fenerbahçe En Nesyri'yi konuşuyor: Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak transfer!

25 yaşındaki forvet, kaçırdığı gollerle Liverpool taraftarının son iki sezonda en çok eleştirdiği isimlerin başında geliyor.

#7
Foto - Fenerbahçe En Nesyri'yi konuşuyor: Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak transfer!

Öte yandan İspanyol basını, Bercelona’nın da Uruguaylı yıldızın durumunu takip ettiğini yazdı

#8
Foto - Fenerbahçe En Nesyri'yi konuşuyor: Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak transfer!

Darvin Nunez şu anda ülkesi Uruguay Milli Takımı'yla birlikte Copa America’da mücadele ediyor.

#9
Foto - Fenerbahçe En Nesyri'yi konuşuyor: Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak transfer!

Liverpool forması giyen Uruguaylı golcüyü Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Jose Mourinho’nun çok istediği, yönetimin de kiralama girişimlerine başlayacağı öne sürüldü.

#10
Foto - Fenerbahçe En Nesyri'yi konuşuyor: Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak transfer!

Başarılı oyuncunun, turnuva sonrası Liverpool’un yeni menajeri Arne Slot ile görüşüp geleceğiyle ilgili bir karar alması bekleniyor.

#11
Foto - Fenerbahçe En Nesyri'yi konuşuyor: Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak transfer!

Uruguaylı forvet geçen sezon Liverpool’da 54 resmi maçta 18 gol, 13 asistle oynarken, devam eden Copa America’da 3 maçta 2 kez fileleri sarstı.

#12
Foto - Fenerbahçe En Nesyri'yi konuşuyor: Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak transfer!

Uruguaylı golcü Darwin Nunez'in mevcut piyasa değeri ise 70 milyon Euro olarak dikkat çekiyor.

#13
Foto - Fenerbahçe En Nesyri'yi konuşuyor: Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak transfer!

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