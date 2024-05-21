Fenerbahçe başkanı Ali Koç için şok sözler! "Yönetim hesabını sormalı"

ALİ GÜLTİKEN: Bu sezon zaten işin çivisi çıktı. Sezon boyunca yaşananlara bakınca artık şaşırmıyoruz. Sahadan takımın çekildiği, hakemin sahada dayak yediği, maçlara çıkılmadığı bir sürecin sonunda bunlar da artık maalesef kanıksanır hale geldi. Aslında tüm bu olaylara baktığımızda sahanın içinde sadece futbolcuların ve teknik adamların olması gerektiği yerde, orada olmaması gereken başkan ve yöneticilerin müdahil olduğunu görüyoruz. Bu da zaten işin çığırından çıktığını gösteriyor.