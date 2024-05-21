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Spor
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Fenerbahçe başkanı Ali Koç için şok sözler! "Yönetim hesabını sormalı"

2024-05-21 07:40:15
Fenerbahçe başkanı Ali Koç için şok sözler! "Yönetim hesabını sormalı"

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından yaşanan olaylar ise maça damgasını vurmuştu. Tüm bu yaşananlar sonrası SABAH Spor'un usta yazarları Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç, Ali Gültiken ve Bülent Timurlenk, tüm olayları değerlendiren yazılar kaleme aldı. Usta isimler birçok konuya değinirken, o isim Fenerbahçe başkanı için olay ifadeler kullandı. İşte tüm detaylar...

#1
Foto - Fenerbahçe başkanı Ali Koç için şok sözler! "Yönetim hesabını sormalı"

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından yaşanan olaylar ise maça damgasını vurmuştu. Tüm bu yaşananlar sonrası SABAH Spor'un usta yazarları Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç, Ali Gültiken ve Bülent Timurlenk, tüm olayları değerlendiren yazılar kaleme aldı. Usta isimler birçok konuya değinirken, o isim Fenerbahçe başkanı için olay ifadeler kullandı. İşte tüm detaylar...

#2
Foto - Fenerbahçe başkanı Ali Koç için şok sözler! "Yönetim hesabını sormalı"

Derbi sonrası Ali Koç soluğu RAMS Park'ta aldı. Büyük olaylar çıktı. Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'a, "Buradan git, dayak yersin" dedi. Selahattin Baki'nin boğazına sarıldı. Galatasaray Stat Müdürü, İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'dan dayak yedi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Delikanlıysan gel" dedi. Bunların hepsi bir gecede yaşandı. Yorumunuz nedir?

#3
Foto - Fenerbahçe başkanı Ali Koç için şok sözler! "Yönetim hesabını sormalı"

LEVENT TÜZEMEN: Galatasaray stadındaki yenilginin baş sorumlusu taraftardır. Bir kişi Mert Hakan, 60 bin kişiyi parmağında oynattı. G.Saraylı oyuncular çok gergindiler. Okan Buruk, sezon başından bu yana en kötü teknik direktörlüğünü yaptı. F.Bahçeli oyuncular, Mert Hakan'ın başlattığı psikolojik savaşı mükemmel yönettiler. Galatasaraylı futbolcular evlerinde yabancı gibi kaldı.

#4
Foto - Fenerbahçe başkanı Ali Koç için şok sözler! "Yönetim hesabını sormalı"

Devre arası dışarıdan futbolcuları motive eden Ali Koç, hem 65 gün cezalı olmasına rağmen hem de akredite kartı olmadan sahaya elini kolunu sallayarak bu kadar kolay nasıl giriyor? G.Saray yöneticisini tehdit ediyor, küfürler savuruyor ve kontrolden çıkıp kendi yöneticisinin boğazına sarılıyor. G.Saray yönetimi korkmadan Ali Koç'a bunun hesabını sormalıdır.

#5
Foto - Fenerbahçe başkanı Ali Koç için şok sözler! "Yönetim hesabını sormalı"

GÜRCAN BİLGİÇ: Fenerbahçe Başkanı, taraftarı ve futbolcularıyla birlikte derbi galibiyetini kutlamaya gelmiş. Tribünler boş, yani kimseyi tahrik edecek durum da yok ortada. Buna karşı direnmek, 'Olmaz' demek bir yana, Fenerbahçe takımı 10 kişiyle bir 'haysiyet' mücadelesi verip, şampiyonluktaki rakibini yeniyor.

#6
Foto - Fenerbahçe başkanı Ali Koç için şok sözler! "Yönetim hesabını sormalı"

Koca sezonu Galatasaray camiasına zehir ediyor. Bunları konuşturmamak adına yaratılan gündemin ve algı yönetiminin soruları bunlar. Benzerini Fenerbahçe stadında yaşadı Galatasaray takımı. Dışarıda gaz bombaları atılırken, Fenerbahçe Başkanı hapisteyken, "Kutlama yapacağız" diye tutturdular ve yaptılar. Nasıl ki 'karanlıktaki kupa' yılların fenomeniyse, Fenerbahçe tarafı da 'Başkanımız geldi, stadı bastı' diye konuşacak artık.

#7
Foto - Fenerbahçe başkanı Ali Koç için şok sözler! "Yönetim hesabını sormalı"

ALİ GÜLTİKEN: Bu sezon zaten işin çivisi çıktı. Sezon boyunca yaşananlara bakınca artık şaşırmıyoruz. Sahadan takımın çekildiği, hakemin sahada dayak yediği, maçlara çıkılmadığı bir sürecin sonunda bunlar da artık maalesef kanıksanır hale geldi. Aslında tüm bu olaylara baktığımızda sahanın içinde sadece futbolcuların ve teknik adamların olması gerektiği yerde, orada olmaması gereken başkan ve yöneticilerin müdahil olduğunu görüyoruz. Bu da zaten işin çığırından çıktığını gösteriyor.

#8
Foto - Fenerbahçe başkanı Ali Koç için şok sözler! "Yönetim hesabını sormalı"

BÜLENT TİMURLENK: Fenerbahçe 10 kişiyle deplasmanda ezeli rakibine pozisyon vermemiş, kazanmış, taraftarıyla kucaklaşmış ve soyunma odasına gitmiş. Bundan sonrası cevapsız sorular: İstanbul emniyeti görevini yaptı mı? Kurtlar Vadisi dizisinden bölümler mi izliyoruz? Galatasaray da hafta sonunda Ezel'den sahneler mi izletecek?

#9
Foto - Fenerbahçe başkanı Ali Koç için şok sözler! "Yönetim hesabını sormalı"

Türk futbolunda takımları hocalar ve futbolcular değil de başkan ve yöneticilerin şampiyon yaptığına inananların sayısı çığla büyüyor. O yönetimlerin maşaları da dijital medyada bu kavgaları ateşleyip bir köşede hayatlarında görmedikleri paraları sayıp kıs kıs gülüyorlar... 'Gelecek sezon bu olanların çok daha fazlasını göreceğiz' demeyen var mı?

#10
Foto - Fenerbahçe başkanı Ali Koç için şok sözler! "Yönetim hesabını sormalı"

Şampiyonluk son haftaya kaldı. Fenerbahçe evinde İstanbulspor'u ağırlıyor. Galatasaray da Konya'ya gidiyor. Kim şampiyon olur?

#11
Foto - Fenerbahçe başkanı Ali Koç için şok sözler! "Yönetim hesabını sormalı"

LEVENT TÜZEMEN: Galatasaray şampiyon olacak. Fenerbahçe ise ''Galatasaray'ı evinde yenip rekorunu bitirdik" diye övünecek. Galatasaray aynı hatayı Konya'da yapmaz. Oyuncular daha ciddi olurlar ve Konya'dan şampiyon olarak dönerler. Fenerbahçe bir kez daha son hafta şampiyonluğu kaybetmiş olacak.

#12
Foto - Fenerbahçe başkanı Ali Koç için şok sözler! "Yönetim hesabını sormalı"

GÜRCAN BİLGİÇ: Beraberliğin iki takıma da yettiği bir maçtan farklı bir skor çıkmasını bekler miyiz? Ya da Konya'nın ileri gelenleri, Fenerbahçe maçı öncesinde olduğu gibi idmanı ziyaret eder mi? Fenerbahçe, 10 kişi ile 81 dakika mücadele ettiği rakibini, evinde yendi, kutlamaları öksüz bıraktı ve İstanbulspor maçını şampiyonluk umuduyla oynayacak.

#13
Foto - Fenerbahçe başkanı Ali Koç için şok sözler! "Yönetim hesabını sormalı"

Sezonun hesabını Galatasaray derbisinde gördüler aslında. Üç kez son maçta şampiyonluk kaybetmişlerdi, şimdi bu duyguyu Galatasaray yaşar mı? Fenerbahçe yenilgisinin travmasını atlatırlarsa, şampiyonluk Galatasaray'ın ellerinde.

#14
Foto - Fenerbahçe başkanı Ali Koç için şok sözler! "Yönetim hesabını sormalı"

ALİ GÜLTİKEN: Galatasaray kağıt üstünde avantajlı ama Konya'nın da kaybettiği takdirde ligden düşme ihtimali olduğunu gözden kaçırmamak gerekir. Yani Galatasaray'ın işi kolay değil.

#15
Foto - Fenerbahçe başkanı Ali Koç için şok sözler! "Yönetim hesabını sormalı"

BÜLENT TİMURLENK: Fenerbahçe ilk 30 dakikada İstanbulspor'un fişini çeker. 'Konya'da iki takıma beraberlik yarıyor' fikrinin futbol sahasında pratiği yok. Bu oyunda sahaya kazanmak için çıkarsınız. Galatasaray bunu bu sezon 30 kez yaptı. Son kez de yapabilmesi için Başkan Dursun Özbek geç de olsa seçim yemeklerini, toplantılarını durdurarak bir adım attı.

#16
Foto - Fenerbahçe başkanı Ali Koç için şok sözler! "Yönetim hesabını sormalı"

Bu seçimi lig bittikten bir hafta sonra yapabilirlerdi. Kemerburgaz'da dönerli piknik, Kalamış'ta bin üyeye açık büfe yemek verip şehrin en pahalı otelinde gece düzenleyecek bir diğer aday. Milyonlarca Galatasaray taraftarı, oy vermek için açık açık yiyen bu kitleyi izliyor. Okan Buruk öz eleştirisini yaptı, takımı da gerekli dersi almıştır derbiden.

#17
Foto - Fenerbahçe başkanı Ali Koç için şok sözler! "Yönetim hesabını sormalı"

Şampiyonluk son haftaya kaldı. Fenerbahçe evinde İstanbulspor'u ağırlıyor. Galatasaray da Konya'ya gidiyor. Kim şampiyon olur?

#18
Foto - Fenerbahçe başkanı Ali Koç için şok sözler! "Yönetim hesabını sormalı"

LEVENT TÜZEMEN: Galatasaray şampiyon olacak. Fenerbahçe ise ''Galatasaray'ı evinde yenip rekorunu bitirdik" diye övünecek. Galatasaray aynı hatayı Konya'da yapmaz. Oyuncular daha ciddi olurlar ve Konya'dan şampiyon olarak dönerler. Fenerbahçe bir kez daha son hafta şampiyonluğu kaybetmiş olacak.

#19
Foto - Fenerbahçe başkanı Ali Koç için şok sözler! "Yönetim hesabını sormalı"

GÜRCAN BİLGİÇ: Beraberliğin iki takıma da yettiği bir maçtan farklı bir skor çıkmasını bekler miyiz? Ya da Konya'nın ileri gelenleri, Fenerbahçe maçı öncesinde olduğu gibi idmanı ziyaret eder mi? Fenerbahçe, 10 kişi ile 81 dakika mücadele ettiği rakibini, evinde yendi, kutlamaları öksüz bıraktı ve İstanbulspor maçını şampiyonluk umuduyla oynayacak.

#20
Foto - Fenerbahçe başkanı Ali Koç için şok sözler! "Yönetim hesabını sormalı"

Sezonun hesabını Galatasaray derbisinde gördüler aslında. Üç kez son maçta şampiyonluk kaybetmişlerdi, şimdi bu duyguyu Galatasaray yaşar mı? Fenerbahçe yenilgisinin travmasını atlatırlarsa, şampiyonluk Galatasaray'ın ellerinde.

#21
Foto - Fenerbahçe başkanı Ali Koç için şok sözler! "Yönetim hesabını sormalı"

ALİ GÜLTİKEN: Galatasaray kağıt üstünde avantajlı ama Konya'nın da kaybettiği takdirde ligden düşme ihtimali olduğunu gözden kaçırmamak gerekir. Yani Galatasaray'ın işi kolay değil.

#22
Foto - Fenerbahçe başkanı Ali Koç için şok sözler! "Yönetim hesabını sormalı"

BÜLENT TİMURLENK: Fenerbahçe ilk 30 dakikada İstanbulspor'un fişini çeker. 'Konya'da iki takıma beraberlik yarıyor' fikrinin futbol sahasında pratiği yok. Bu oyunda sahaya kazanmak için çıkarsınız. Galatasaray bunu bu sezon 30 kez yaptı. Son kez de yapabilmesi için Başkan Dursun Özbek geç de olsa seçim yemeklerini, toplantılarını durdurarak bir adım attı.

#23
Foto - Fenerbahçe başkanı Ali Koç için şok sözler! "Yönetim hesabını sormalı"

Bu seçimi lig bittikten bir hafta sonra yapabilirlerdi. Kemerburgaz'da dönerli piknik, Kalamış'ta bin üyeye açık büfe yemek verip şehrin en pahalı otelinde gece düzenleyecek bir diğer aday. Milyonlarca Galatasaray taraftarı, oy vermek için açık açık yiyen bu kitleyi izliyor. Okan Buruk öz eleştirisini yaptı, takımı da gerekli dersi almıştır derbiden.

#24
Foto - Fenerbahçe başkanı Ali Koç için şok sözler! "Yönetim hesabını sormalı"

#25
Foto - Fenerbahçe başkanı Ali Koç için şok sözler! "Yönetim hesabını sormalı"

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