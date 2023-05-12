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Yaşam
8
Feci kaza! Takla atan Tofaş ikiye bölündü

2023-05-12 19:08:49
Feci kaza! Takla atan Tofaş ikiye bölündü

Nevşehir'de kaza yapan Tofaş marka otomobil ikiye bölündü. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

#1
Foto - Feci kaza! Takla atan Tofaş ikiye bölündü

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir - Ürgüp karayolu üzerinde 38 AHN 168 plakalı BMW marka otomobil ile Mehmet T.'nin sürücüsü olduğu 50 ZA 349 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı.

#2
Foto - Feci kaza! Takla atan Tofaş ikiye bölündü

Kazada Tofaş marka otomobil takla atarak ikiye bölünürken, olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Feci kaza! Takla atan Tofaş ikiye bölündü

Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, ekipler ise yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

#4
Foto - Feci kaza! Takla atan Tofaş ikiye bölündü

Yapılan incelemelerin ardından araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

#5
Foto - Feci kaza! Takla atan Tofaş ikiye bölündü

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

#6
Foto - Feci kaza! Takla atan Tofaş ikiye bölündü

#7
Foto - Feci kaza! Takla atan Tofaş ikiye bölündü

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