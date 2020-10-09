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Yaşam
7
Feci kaza! Aracın motoru fırladı

2020-10-09 13:45:46
Feci kaza! Aracın motoru fırladı

Samsun'da meydana gelen feci kaza sonrası aracın fırlayan motoru karşı yönden gelen otomobile çarptı.

#1
Foto - Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kutlukent mevkisi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Osman Cengiz (26) idaresindeki 55 RH 989 plakalı Citroen hafif ticari araç Samsun'dan Tekkeköy istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kutlukent mevkisi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Osman Cengiz (26) idaresindeki 55 RH 989 plakalı Citroen hafif ticari araç Samsun'dan Tekkeköy istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

#2
Foto - Kazada hafif ticari aracın motoru yerinden fırladı ve aracın parçaları ile etrafa saçıldı. Paramparça olan araçtan sürücüsü Ali Osman Cengiz de yola fırladı.

Kazada hafif ticari aracın motoru yerinden fırladı ve aracın parçaları ile etrafa saçıldı. Paramparça olan araçtan sürücüsü Ali Osman Cengiz de yola fırladı.

#3
Foto - Ağır yaralanan Ali Osman Cengiz 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Ali Osman Cengiz 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

#4
Foto - Parçalanan aracın motoru ve şanzıman parçaları da yerinden fırlayarak karşı şeritten gelen ve içinde 2'si çocuk 4 kişinin bulunduğu Recep Çam (49) yönetimindeki 55 RG 241 otomobile çarptı.

Parçalanan aracın motoru ve şanzıman parçaları da yerinden fırlayarak karşı şeritten gelen ve içinde 2'si çocuk 4 kişinin bulunduğu Recep Çam (49) yönetimindeki 55 RG 241 otomobile çarptı.

#5
Foto - Kazada otomobil sürücüsü Recep Çam ile 13 yaşındaki oğlu Hamza Çam yaralandı. Kulağından yaralanan Hamza Çam'a sağlık ekipleri olay yerinde müdahale ederken, Recep Çam ise 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Recep Çam'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada otomobil sürücüsü Recep Çam ile 13 yaşındaki oğlu Hamza Çam yaralandı. Kulağından yaralanan Hamza Çam'a sağlık ekipleri olay yerinde müdahale ederken, Recep Çam ise 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Recep Çam'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

#6
Foto - Kazada kulağından yaralanan ve hastaneye gitmek isteyen Hamza Çam, hasta olan annesini hastaneye götürürken kaza yapan aracın motorunun fırlayarak kendi araçlarına çarptığını söyledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazada kulağından yaralanan ve hastaneye gitmek isteyen Hamza Çam, hasta olan annesini hastaneye götürürken kaza yapan aracın motorunun fırlayarak kendi araçlarına çarptığını söyledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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