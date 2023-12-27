Fatih'te motosikletli kuryeye çarparak ölümüne yol açmıştı! Ve Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için istenen ceza belli oldu

İstanbul'un Fatih ilçesi Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer (38)'in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil arkadan çarptı. Yola savrulan Göçer, hastaneye kaldırıldı. Olay günü ifadesi alınan Mohamud ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 6 Aralık 2023 tarihinde motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer'in vefat etmesi üzerine, şüpheli hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan gözaltı talimatı verilerek hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ederken şüphelinin 2 Aralık 2023 tarihinde yurt dışına çıktığı ortaya çıktı. Aynı gün gelen bilirkişi raporunda da asli kusurlu çıkan şüpheli hakkında 8 Aralık 2023 tarihinde yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelinin kusur durumuna ilişkin kesin raporun düzenlenmesi için dosya adli tıp kurumuna gönderildi. Adli Tıp Kurumu’ndan geçtiğimiz günlerde kusur raporu geldi. Rapora göre şüpheli Mohamud ‘asli derecede’, Göçer ise ‘tali derecede’ kusurlu olarak aktarıldı. Kusur raporunda, Gündüz vakti görüşün açık olduğu yolda seyri sırasında olay yerine doğru yaklaşan otomobil sürücüsünün sağa şerit değiştirme manevrası yapmak istediğinde, ilerisinde yine aynı şeritte seyretmekte olan ve hız azaltarak sağa doğru yönelen motosikletin de şerit değiştirmekte olduğunu dikkate alması zamanında uygun fren tedbiri ile beraber takip mesafesini koruyarak motosikletin gerisinde duruşa geçmesi veya motosikletin sol tarafından kontrollü şekilde seyrine devam etmesi gerekirken bu hususlara riayet etmeyerek ‘asli derecede’ kusurlu olduğu kaydedildi. Düzenlenen raporda, yolda sağa şerit değiştiren ve devamında hızını duracak seviyede azaltıp son olarak da hafif sağa manevra yaptığı görüntü kaydından anlaşılabilen motosiklet sürücüsünün ise bu hareketleri sırasında arkasından gelmekte olan otomobilin seyir durumuna dair yeterli ayna kontrollerini yapmamış, otomobilin de kendisi gibi şerit değiştirmekte olduğunu dikkate almamış ve 80km/h azami hız limitli bu yolda duracak hıza düşüp son olarak bulunduğu sağ şerit içinde sağa manevra yapmış bulunmakla kazaya etki ettiğinden ‘tali derecede’ kusurlu olduğu aktarıldı.