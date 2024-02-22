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Spor
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Fatih Terim’den beklenmedik hareket! Terim Yunanistan’da inanılmazı başardı!

2024-02-22 09:26:24
Fatih Terim’den beklenmedik hareket! Terim Yunanistan’da inanılmazı başardı!

Son dakika haberleri… Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'a imza atan Fatih Terim, yeni takımında inanılmaz işler başarıyor. Son olarak Yunanistan Kupası yarı finalinde PAOK ile mücadele eden Fatih Terim'in ekibi, karşılaşmayı mucizevi bir sonla tamamladı. Nefes kesen bir karşılaşmaya sahne olan dev mücadele, Yunanistan Kupası'nda finale yükselen takımı da belirledi. Öte yandan mücadeleye eski Fenerbahçeli damga vurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Fatih Terim’den beklenmedik hareket! Terim Yunanistan’da inanılmazı başardı!

Son dakika haberleri… Türkiye'nin en başarılı teknik direktörleri arasında başı çeken Fatih Terim, kariyerinde büyük bir sürprize imza attı.

#2
Foto - Fatih Terim’den beklenmedik hareket! Terim Yunanistan’da inanılmazı başardı!

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra yaklaşık 2 yıl boyunca takım çalıştırmayan tecrübeli isim, beklenmedik şekilde Panathinaikos ile anlaşma sağladı.

#3
Foto - Fatih Terim’den beklenmedik hareket! Terim Yunanistan’da inanılmazı başardı!

Yunanistan ekibine attığı imzayla yeniden teknik direktörlüğe dönen Terim, futbolseverlerin de ilgisini çekmeyi başardı.

#4
Foto - Fatih Terim’den beklenmedik hareket! Terim Yunanistan’da inanılmazı başardı!

Panathinaikos ile Yunanistan'da şampiyonluk mücadelesi veren Fatih Terim, ligde 51 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

#5
Foto - Fatih Terim’den beklenmedik hareket! Terim Yunanistan’da inanılmazı başardı!

51 puanlı lider AEK'yı takibini sürdüren Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nda da mücadele ediyor.

#6
Foto - Fatih Terim’den beklenmedik hareket! Terim Yunanistan’da inanılmazı başardı!

YARI FİNALDE İNANILMAZ SON

#7
Foto - Fatih Terim’den beklenmedik hareket! Terim Yunanistan’da inanılmazı başardı!

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Terim'in ekibi, Yunanistan Kupası'nda da oldukça zorlu maçlar oynuyor.

#8
Foto - Fatih Terim’den beklenmedik hareket! Terim Yunanistan’da inanılmazı başardı!

Panathinaikos ve PAOK geçtiğimiz günlerde Yunanistan Kupası yarı final ilk maçında karşı karşıya gelmiş ve mücadeleyi Panathinaikos 1-0 kazanmıştı.

#9
Foto - Fatih Terim’den beklenmedik hareket! Terim Yunanistan’da inanılmazı başardı!

PAOK deplasmanında etkileyici bir galibiyet alan Terim, tur için büyük bir avantaj yakalasa da rövanş maçında işler tersine gitti.

#10
Foto - Fatih Terim’den beklenmedik hareket! Terim Yunanistan’da inanılmazı başardı!

Panathinaikos'un evinde oynanan ikinci maçında PAOK, karşılaşmanın 90 dakikasını 1-0 üstünlükle tamamlayarak maçı uzatmalara taşıdı.

#11
Foto - Fatih Terim’den beklenmedik hareket! Terim Yunanistan’da inanılmazı başardı!

Uzatmalarda 1 gol daha bulan konuk ekip, Panathinaikos'u evine göndermeye çok yaklaşmıştı ancak 120+9'da inanılmaz bir son yaşandı.

#12
Foto - Fatih Terim’den beklenmedik hareket! Terim Yunanistan’da inanılmazı başardı!

Willian Arao'nun asistinde golü bulan Limnios, skoru 2-1 yaptı ve maçı penaltılara taşımayı başardı.

#13
Foto - Fatih Terim’den beklenmedik hareket! Terim Yunanistan’da inanılmazı başardı!

Penaltılara giden mücadelenin kaderini eski Fenerbahçeli Mbwana Samatta belirledi.

#14
Foto - Fatih Terim’den beklenmedik hareket! Terim Yunanistan’da inanılmazı başardı!

Seri penaltı atışları sonucunda PAOK'u 6-5 mağlup eden Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nda finale yükseldi.

#15
Foto - Fatih Terim’den beklenmedik hareket! Terim Yunanistan’da inanılmazı başardı!

Sabah'a göre; PAOK adına son penaltıyı kullanmaya gelen Samatta, vuruş öncesi ayağının kaymasıyla birlikte atışı kaçırarak turu Fatih Terim'in takımına hediye etmiş oldu. Böylelikle Fatih Terim'in Panathinaikos'u, seri penaltı atışları sonucunda hem Olympiakos'u hem de PAOK'u eleyerek Yunanistan Kupası'nda finale çıktı. Panathinaikos, Yunanistan Kupası finalinde Aris-Panaitolikos eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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