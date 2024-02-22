2024-02-22 09:26:24 Fatih Terim’den beklenmedik hareket! Terim Yunanistan’da inanılmazı başardı!
Son dakika haberleri… Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'a imza atan Fatih Terim, yeni takımında inanılmaz işler başarıyor. Son olarak Yunanistan Kupası yarı finalinde PAOK ile mücadele eden Fatih Terim'in ekibi, karşılaşmayı mucizevi bir sonla tamamladı. Nefes kesen bir karşılaşmaya sahne olan dev mücadele, Yunanistan Kupası'nda finale yükselen takımı da belirledi. Öte yandan mücadeleye eski Fenerbahçeli damga vurdu. İşte son dakika haberinin detayları…