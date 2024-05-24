Fatih Terim'den beklenmedik hamle! Fenerbahçe derbisinden sonra telefona sarıldı ve… Açıklaması olay!

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmadan en az 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan sarı-kırmızılılar, rakibine 1-0 mağlup oldu. Bunun üzerine büyük bir yıkım yaşayan Galatasaray'da efsane isim Fatih Terim'den olay yaratan bir hareket geldi. Tecrübeli çalıştırıcının bu hamlesi sosyal medyada çok konuşulurken Galatasaray taraftarlarının da dikkatini çekti. İşte son dakika haberinin detayları…