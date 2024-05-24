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Spor
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Fatih Terim'den beklenmedik hamle! Fenerbahçe derbisinden sonra telefona sarıldı ve… Açıklaması olay!

2024-05-24 12:03:41
Fatih Terim'den beklenmedik hamle! Fenerbahçe derbisinden sonra telefona sarıldı ve… Açıklaması olay!

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmadan en az 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan sarı-kırmızılılar, rakibine 1-0 mağlup oldu. Bunun üzerine büyük bir yıkım yaşayan Galatasaray'da efsane isim Fatih Terim'den olay yaratan bir hareket geldi. Tecrübeli çalıştırıcının bu hamlesi sosyal medyada çok konuşulurken Galatasaray taraftarlarının da dikkatini çekti. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Fatih Terim'den beklenmedik hamle! Fenerbahçe derbisinden sonra telefona sarıldı ve… Açıklaması olay!

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanan kıyasıya yarış, geçtiğimiz hafta RAMS Park'ta oynanan mücadeleyle iyice alevlendi.

#2
Foto - Fatih Terim'den beklenmedik hamle! Fenerbahçe derbisinden sonra telefona sarıldı ve… Açıklaması olay!

Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek şampiyon olmasını engelleyen Fenerbahçe, son hafta mücadelesinde bir mucizeyi bekleyecek.

#3
Foto - Fatih Terim'den beklenmedik hamle! Fenerbahçe derbisinden sonra telefona sarıldı ve… Açıklaması olay!

Sarı-kırmızılılar, Konyaspor'a kaybederse Fenerbahçe de İstanbulspor'u mağlup ederse sarı-lacivertli ekip geriden gelip şampiyon olacak. Galatasaray'ın şampiyonluğu için ise yine 1 puan alması yeterli olacak.

#4
Foto - Fatih Terim'den beklenmedik hamle! Fenerbahçe derbisinden sonra telefona sarıldı ve… Açıklaması olay!

Pazar günü aynı saatte başlayacak iki takımın mücadeleleri heyecanla beklenirken Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim'den flaş bir hamle geldi.

#5
Foto - Fatih Terim'den beklenmedik hamle! Fenerbahçe derbisinden sonra telefona sarıldı ve… Açıklaması olay!

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu hareket, Galatasaraylı taraftarların en çok konuştuğu konu oldu.

#6
Foto - Fatih Terim'den beklenmedik hamle! Fenerbahçe derbisinden sonra telefona sarıldı ve… Açıklaması olay!

Galatasaray Sportif A.Ş Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, katıldığı bir programda dikkat çeken ifadeler kullandı.

#7
Foto - Fatih Terim'den beklenmedik hamle! Fenerbahçe derbisinden sonra telefona sarıldı ve… Açıklaması olay!

Hatipoğlu, Fenerbahçe derbisinden sonra Fatih Terim'in Okan Buruk'u aradığını belirtti. İbrahim Hatipoğlu'nun açıklamaları şöyle:

#8
Foto - Fatih Terim'den beklenmedik hamle! Fenerbahçe derbisinden sonra telefona sarıldı ve… Açıklaması olay!

"Okan hoca ile Fatih hocanın çok benzer hikayeleri var. İkisi de önce oyuncu olarak Galatasaray'a uzun yıllar hizmet etti. Fatih hoca, unutulmaz başarılar kazandı. Okan Buruk da şimdi aynı yolda ilerliyor."

#9
Foto - Fatih Terim'den beklenmedik hamle! Fenerbahçe derbisinden sonra telefona sarıldı ve… Açıklaması olay!

"İkisinin de ortak özelliği gerçekten Galatasaraylılar. Gönülden Galatasaraylı oldukları için de tıpkı bizler gibi takımın başarısıyla mutlu oluyor, övünüyorlar."

#10
Foto - Fatih Terim'den beklenmedik hamle! Fenerbahçe derbisinden sonra telefona sarıldı ve… Açıklaması olay!

"Fatih Terim hocamız Fenerbahçe maçı sonrası Okan hocamızı arayarak destek oldu. Hepimize de öğütler verdi."

#11
Foto - Fatih Terim'den beklenmedik hamle! Fenerbahçe derbisinden sonra telefona sarıldı ve… Açıklaması olay!

"Futbol ve hayatla ilgili çok büyük bir tecrübeye sahip. Tek söylediği şey, oyuncuların ve Okan hocanın yanında olun. Onların en çok ihtiyaç duyduğu anlarda yanlarında olun diye öğütler verdi herkese."

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