Fatih Terim bombayı patlattı! İnanılmaz ters köşe...

Galatasaray tarihine adını yazdıran ve son dönemde Trabzonspor ile adı anılan teknik direktör Fatih Terim ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Bordo mavililerin takımın başına Fatih Terim'i getirmek istemesi konuşulurken, tecrübeli teknik adamdan inanılmaz bir ters köşe geldi. Terim'in bir kulüp almak için harekete geçtiği ve takımın belli olduğu iddia edildi. İşte tüm detaylar... Galatasaray tarihine adını yazdıran ve son dönemde Trabzonspor ile adı anılan teknik direktör Fatih Terim ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...