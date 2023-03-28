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Spor
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Fatih Terim bombayı patlattı! İnanılmaz ters köşe...

2023-03-28 07:38:09
Fatih Terim bombayı patlattı! İnanılmaz ters köşe...

Galatasaray tarihine adını yazdıran ve son dönemde Trabzonspor ile adı anılan teknik direktör Fatih Terim ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Bordo mavililerin takımın başına Fatih Terim'i getirmek istemesi konuşulurken, tecrübeli teknik adamdan inanılmaz bir ters köşe geldi. Terim'in bir kulüp almak için harekete geçtiği ve takımın belli olduğu iddia edildi. İşte tüm detaylar... Galatasaray tarihine adını yazdıran ve son dönemde Trabzonspor ile adı anılan teknik direktör Fatih Terim ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...

#1
Foto - Fatih Terim bombayı patlattı! İnanılmaz ters köşe...

Bordo mavililerin takımın başına Fatih Terim'i getirmek istemesi konuşulurken, tecrübeli teknik adamdan inanılmaz bir ters köşe geldi.

#2
Foto - Fatih Terim bombayı patlattı! İnanılmaz ters köşe...

Terim'in bir kulüp almak için harekete geçtiği ve takımın belli olduğu iddia edildi. İşte tüm detaylar...

#3
Foto - Fatih Terim bombayı patlattı! İnanılmaz ters köşe...

TRABZONSPOR'DA TERİM SESLERİ Geçtiğimiz sezona Galatasaray'da başlayan ancak gelen kötü sonuçlar ve başkan Burak Elmas'la yaşadığı anlaşmazlık sonucu görevinden ayrılan Fatih Terim'in adı son dönemde Trabzonspor ile anılıyordu.

#4
Foto - Fatih Terim bombayı patlattı! İnanılmaz ters köşe...

TEKLİFİ REDDETTİ Bordo - mavili takımın teklifini reddettiği ifade edilen ünlü teknik direktör için flaş bir iddia gündeme geldi.

#5
Foto - Fatih Terim bombayı patlattı! İnanılmaz ters köşe...

TERİM'İN GALATASARAY KARNESİ Sarı-kırmızılı kulüpte 22 Aralık 2017'de dördüncü kez göreve getirilen Terim, Galatasaray'ı ilk 2 sezonda Süper Lig şampiyonluğuna taşıdı.

#6
Foto - Fatih Terim bombayı patlattı! İnanılmaz ters köşe...

Deneyimli teknik adam yönetiminde 2019'da hem Türkiye Kupası'nı hem de Süper Kupa'yı kazanan sarı-kırmızılılar, son 2 sezonda ise beklentileri karşılayamadı.

#7
Foto - Fatih Terim bombayı patlattı! İnanılmaz ters köşe...

Son dönemde sportif açıdan istenilen sonuçların alınamaması, bu sezon şampiyonluk yarışının oldukça uzağında kalınması ve Mustafa Cengiz ile Burak Elmas yönetimleriyle yaşanan anlaşmazlıkların ardından deneyimli teknik adamla yollar ayrıldı.

#8
Foto - Fatih Terim bombayı patlattı! İnanılmaz ters köşe...

Sarı-kırmızılı ekibin başında toplam 20 kupa sevinci yaşayan Terim, Türk futbol tarihinin Avrupa'da kazanılan ilk başarısı olan UEFA Kupası şampiyonluğunun da en önemli mimarlarından biri oldu.

#9
Foto - Fatih Terim bombayı patlattı! İnanılmaz ters köşe...

TERİM, HEDEF DEĞİŞTİRDİ Teknik direktör olarak Galatasaray ile 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası ve 1 UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan Fatih Terim, bu kez bambaşka bir role soyunuyor.

#10
Foto - Fatih Terim bombayı patlattı! İnanılmaz ters köşe...

KULÜP SATIN ALIYOR Terim'in Türkiye'den bir takımı satın almak için harekete geçtiği iddia edildi.

#11
Foto - Fatih Terim bombayı patlattı! İnanılmaz ters köşe...

Tecrübeli teknik adamın yaşamını sürdürdüğü Bodrum ilçesinin takımı olan ve sezon başında Spor Toto 1. Lig'e yükselen Bodrumspor'u satın alacağı öne sürüldü.

#12
Foto - Fatih Terim bombayı patlattı! İnanılmaz ters köşe...

BODRUMSPOR HAMLESİ TGRT'nin haberine göre artık takım çalıştırmak istemeyen Terim'in planı için en uygun kulübün Bodrumspor olduğu kaydedildi.

#13
Foto - Fatih Terim bombayı patlattı! İnanılmaz ters köşe...

Bu sezon Spor Toto 1. Lig'de 27 maça çıkan Bodrumspor; 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetlik bir performans sergiledi.

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