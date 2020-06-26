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Fatih Sultan Mehmet'in portresini satın alan İBB'ye 'hani para yoktu' tepkisi

2020-06-26 09:20:21
Fatih Sultan Mehmet'in portresini satın alan İBB'ye 'hani para yoktu' tepkisi

‘Para yok’ bahanesiyle Başakşehir Şehir Hastanesi’nin yolunu yapmayan İmamoğlu, İBB bütçesini kendi PR’ı için harcamaktan geri durmuyor. Kameralar eşliğinde Fatih Sultan Mehmet’in türbesini ziyareti sırasında türbe duvarını tekmeleyerek büyük bir saygısızlığa imza atan İmamoğlu’nun kendisini şirin göstermek amacıyla Londra’da yapılan açık artırmada aldığı Fatih Sultan Mehmet’in portesine ödediği miktar İstanbullulara ‘pes’ dedirtti.

#1
Foto - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet’in bugüne kadar gelebilmiş üç orijinal portresinden biri olan tabloyu, Londra’da yapılan açık artırmada İBB olarak satın aldıklarını duyurdu. İBB, Fatih Sultan Mehmet’in aynı zamanda özel koleksiyonda bulunan bu son portresi için yaklaşık 6.5 milyon TL ödedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet’in bugüne kadar gelebilmiş üç orijinal portresinden biri olan tabloyu, Londra’da yapılan açık artırmada İBB olarak satın aldıklarını duyurdu. İBB, Fatih Sultan Mehmet’in aynı zamanda özel koleksiyonda bulunan bu son portresi için yaklaşık 6.5 milyon TL ödedi.

#2
Foto - Twitter üzerinden açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da

Twitter üzerinden açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da "Londra'da açık artırma ile satılan, Fatih Sultan Mehmet Han’ın günümüze kadar gelebilmiş üç orijinal portresinden biri olan, İtalyan ressam Gentile Bellini’nin atölyesinden 15. yüzyılda çıktığı tahmin edilen yağlıboya tabloyu İBB olarak satın aldık" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Fatih Sultan Mehmet’in özel koleksiyonda bulunan son portresi Londra’da yapılan açık artırmada 770 bin sterline (yaklaşık 6.5 milyon TL) İBB tarafından satın alındı. Fatih'in türbesine ziyareti sırasında ellerini arkada bağlayarak türbenin duvarına tekme atan İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi büyümüştü.

Fatih Sultan Mehmet’in özel koleksiyonda bulunan son portresi Londra’da yapılan açık artırmada 770 bin sterline (yaklaşık 6.5 milyon TL) İBB tarafından satın alındı. Fatih'in türbesine ziyareti sırasında ellerini arkada bağlayarak türbenin duvarına tekme atan İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi büyümüştü.

#4
Foto - 'İsraf' edebiyatı yapan İmamoğlu'nun bu fiyata tablo almasına sosyal medyada kısa sürede tepkiler yükseldi.

'İsraf' edebiyatı yapan İmamoğlu'nun bu fiyata tablo almasına sosyal medyada kısa sürede tepkiler yükseldi.

#5
Foto - ‘Para yok’ bahanesiyle Başakşehir Şehir Hastanesi’nin yolunu yapmayan İmamoğlu’nun kendini şirin göstermek adına bir tabloya 6.5 milyon TL ödemesi tepki çekti.

‘Para yok’ bahanesiyle Başakşehir Şehir Hastanesi’nin yolunu yapmayan İmamoğlu’nun kendini şirin göstermek adına bir tabloya 6.5 milyon TL ödemesi tepki çekti.

#6
Foto - Tablonun alınmasının duyurulmasının ardından Twitter'da çok sayıda tweet atıldı. Her kesimden bir çok kişi İmamoğlu'nu israf yapmakla suçladı.

Tablonun alınmasının duyurulmasının ardından Twitter'da çok sayıda tweet atıldı. Her kesimden bir çok kişi İmamoğlu'nu israf yapmakla suçladı.

#7
Foto - İBB'nin aldığı tablo hakkında yapılan o yorumlarda kullanıcılar İmamoğlu’nun israfla ilgili sözlerini hatırlattı.

İBB'nin aldığı tablo hakkında yapılan o yorumlarda kullanıcılar İmamoğlu’nun israfla ilgili sözlerini hatırlattı.

#8
Foto - Bazı kullanıcılar ise İmamoğlu’nun Fatih’in türbesine yaptığı saygısızlığa dikkat çekerek Fatih’in tablosunun satın alınmasını ‘şirin gözükme çabası’ olarak yorumladı.

Bazı kullanıcılar ise İmamoğlu’nun Fatih’in türbesine yaptığı saygısızlığa dikkat çekerek Fatih’in tablosunun satın alınmasını ‘şirin gözükme çabası’ olarak yorumladı.

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