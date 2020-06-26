2020-06-26 09:20:21 Fatih Sultan Mehmet'in portresini satın alan İBB'ye 'hani para yoktu' tepkisi
‘Para yok’ bahanesiyle Başakşehir Şehir Hastanesi’nin yolunu yapmayan İmamoğlu, İBB bütçesini kendi PR’ı için harcamaktan geri durmuyor. Kameralar eşliğinde Fatih Sultan Mehmet’in türbesini ziyareti sırasında türbe duvarını tekmeleyerek büyük bir saygısızlığa imza atan İmamoğlu’nun kendisini şirin göstermek amacıyla Londra’da yapılan açık artırmada aldığı Fatih Sultan Mehmet’in portesine ödediği miktar İstanbullulara ‘pes’ dedirtti.