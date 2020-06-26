Fatih Sultan Mehmet'in portresini satın alan İBB'ye 'hani para yoktu' tepkisi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet’in bugüne kadar gelebilmiş üç orijinal portresinden biri olan tabloyu, Londra’da yapılan açık artırmada İBB olarak satın aldıklarını duyurdu. İBB, Fatih Sultan Mehmet’in aynı zamanda özel koleksiyonda bulunan bu son portresi için yaklaşık 6.5 milyon TL ödedi.