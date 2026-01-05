  • İSTANBUL
Siyaset
10
Yeniakit Publisher
Fatih Erbakan 'yüzde 20 alırız' demişti… Son anket sonuçları açıklandı! Fark giderek açılıyor
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Fatih Erbakan ‘yüzde 20 alırız’ demişti… Son anket sonuçları açıklandı! Fark giderek açılıyor

Emekli maaşları yüzünden AK Parti’ye tepki olarak yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi’ne oy veren vatandaşlar yüzünden, Fatih Erbakan gerçekten Türkiye’nin üçüncü partisi olduklarını zannetti. Öyle ki genel seçimlerde yüzde 20’nin üzerinde oy alacaklarını söyledi, kendisinin de cumhurbaşkanı adayı olduğunu ilan etti. Ancak gelen anket sonuçları Fatih Erbakan’ı üzecek cinsten… Ada Araştırma’nın anketine göre, birinci sırada yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci sıradaki parti liderine açık ara fark attı.

1
#1
Foto - Fatih Erbakan ‘yüzde 20 alırız’ demişti… Son anket sonuçları açıklandı! Fark giderek açılıyor

Ada Araştırma’nın Aralık 2025’te gerçekleştirdiği ve 2 bin 500 kişinin katılım sağladığı cumhurbaşkanlığı seçim anketinin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. İşte oy oranları...

#2
Foto - Fatih Erbakan ‘yüzde 20 alırız’ demişti… Son anket sonuçları açıklandı! Fark giderek açılıyor

Recep Tayyip Erdoğan: 44.9

#3
Foto - Fatih Erbakan ‘yüzde 20 alırız’ demişti… Son anket sonuçları açıklandı! Fark giderek açılıyor

Özgür Özel: 29.0

#4
Foto - Fatih Erbakan ‘yüzde 20 alırız’ demişti… Son anket sonuçları açıklandı! Fark giderek açılıyor

Selahattin Demirtaş: 7.5

#5
Foto - Fatih Erbakan ‘yüzde 20 alırız’ demişti… Son anket sonuçları açıklandı! Fark giderek açılıyor

Yavuz Ağıralioğlu : 7.0

#6
Foto - Fatih Erbakan ‘yüzde 20 alırız’ demişti… Son anket sonuçları açıklandı! Fark giderek açılıyor

Ümit Özdağ: 5.5

#7
Foto - Fatih Erbakan ‘yüzde 20 alırız’ demişti… Son anket sonuçları açıklandı! Fark giderek açılıyor

Fatih Erbakan 3.0

#8
Foto - Fatih Erbakan ‘yüzde 20 alırız’ demişti… Son anket sonuçları açıklandı! Fark giderek açılıyor

Müsavat Dervişoğlu: 2.1

#9
Foto - Fatih Erbakan ‘yüzde 20 alırız’ demişti… Son anket sonuçları açıklandı! Fark giderek açılıyor

Mahmut Arıkan: 0.9



Yorumlar

Vay vay

Niye İmamoğlu ya da yavaş yok...

Siz Emekliye sorun yalan yanlış haber yapmayın.

Seçime az kaldı.Bekliyiruz

