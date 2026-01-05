Fatih Erbakan ‘yüzde 20 alırız’ demişti… Son anket sonuçları açıklandı! Fark giderek açılıyor

Emekli maaşları yüzünden AK Parti’ye tepki olarak yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi’ne oy veren vatandaşlar yüzünden, Fatih Erbakan gerçekten Türkiye’nin üçüncü partisi olduklarını zannetti. Öyle ki genel seçimlerde yüzde 20’nin üzerinde oy alacaklarını söyledi, kendisinin de cumhurbaşkanı adayı olduğunu ilan etti. Ancak gelen anket sonuçları Fatih Erbakan’ı üzecek cinsten… Ada Araştırma’nın anketine göre, birinci sırada yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci sıradaki parti liderine açık ara fark attı.