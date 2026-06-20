Fatih Erbakan ittifak kurmak istedikleri partiyi açık açık söyledi!
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin cumhurbaşkanı adayı olacağını söyledi. Erbakan, seçimlerde ittifak yapmak için görüştükleri siyasi partiyi açıkladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin cumhurbaşkanı adayı olacağını söyledi. Erbakan, seçimlerde ittifak yapmak için görüştükleri siyasi partiyi açıkladı.
Yeniden Refah Partisi lideri Dr. Fatih Erbakan, İstanbul’da bir restoranda düzenlediği basın toplantısıyla partisinin iktidar hedeflerini ve çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaştı.
Seçimlere yönelik mahalle teşkilatlanmalarından sandık başmüşahitlerine ve üye kayıtlarına kadar çok ciddi bir hazırlık içinde olduklarını söyleyen Erbakan, erken veya zamanında yapılacak bir seçim için startı verdiklerini belirterek şunları söyledi:
"Yeniden Refah Partimizin seçimlerde, cumhurbaşkanı seçimlerinde kendi adayını göstereceğini ifade ederek, bunun da genel başkan olarak biz olacağımızı ifade ederek bu startı aslında vermiş durumdayız. Ve hep söylediğimiz gibi bu pazar günü seçim olacakmış gibi çalışmaya devam ediyoruz. Bugün İstanbul'da ve aynı zamanda İstanbul dışında da Türkiye'nin her yerinde 'mahallede refah var' programlarıyla, Anadolu buluşmaları programlarıyla, stand programlarıyla, esnaf ziyaretleriyle mahalle mahalle, köy köy bu çalışmaları devam ettiriyoruz. Dolayısıyla biz aslında Yeniden Refah Partisi olarak uzun bir zamandan beri seçim startını vermiş durumdayız.”
Gazetecilerin ittifak senaryolarına ilişkin sorularını da cevaplayan Fatih Erbakan, Saadet Partisi ile bir ortaklık kurulabileceğinin yeşil ışığını yaktı.
Erbakan şunları söyledi:
“Saadet Partisi'yle ilgili de bir seçim ittifakının söz konusu olması mümkündür. Burada Milli Görüş söylemlerine sahip çıkan, Erbakan Hocamızın yolunda yürüdüğünü ifade eden bu partilerin, seçimlerde bir ittifak halinde olması faydalı olabilecektir. Bununla ilgili de çeşitli görüşmeleri Saadet Partisi ile yapıyoruz.”
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