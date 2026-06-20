Fatih Erbakan ittifak kurmak istedikleri partiyi açık açık söyledi!

"Yeniden Refah Partimizin seçimlerde, cumhurbaşkanı seçimlerinde kendi adayını göstereceğini ifade ederek, bunun da genel başkan olarak biz olacağımızı ifade ederek bu startı aslında vermiş durumdayız. Ve hep söylediğimiz gibi bu pazar günü seçim olacakmış gibi çalışmaya devam ediyoruz. Bugün İstanbul'da ve aynı zamanda İstanbul dışında da Türkiye'nin her yerinde 'mahallede refah var' programlarıyla, Anadolu buluşmaları programlarıyla, stand programlarıyla, esnaf ziyaretleriyle mahalle mahalle, köy köy bu çalışmaları devam ettiriyoruz. Dolayısıyla biz aslında Yeniden Refah Partisi olarak uzun bir zamandan beri seçim startını vermiş durumdayız.”