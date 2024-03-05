2024-03-05 13:49:13 Türkiye’yi sarsacak iddia geldi: AK Parti ile Yeniden Refah, İstanbul için…
AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri olumsuz sonuçlanmış ve Fatih Erbakan Ankara, İstanbul ve İzmir'de aday çıkarmıştı. Eski AK Parti Milletvekili ve Star yazarı Resul Tosun'un "Son günlerde Yeniden Refah adaylarını geri çekecek" iddiasının ardından bir iddia da Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren'den geldi. Taşgetiren, Yeniden Refah ile AK Parti arasında İstanbul özelinde bir dizi görüşmeler yapıldığını yazdı.