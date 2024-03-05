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Medya
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Türkiye’yi sarsacak iddia geldi: AK Parti ile Yeniden Refah, İstanbul için…

2024-03-05 13:49:13
Türkiye’yi sarsacak iddia geldi: AK Parti ile Yeniden Refah, İstanbul için…

AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri olumsuz sonuçlanmış ve Fatih Erbakan Ankara, İstanbul ve İzmir'de aday çıkarmıştı. Eski AK Parti Milletvekili ve Star yazarı Resul Tosun'un "Son günlerde Yeniden Refah adaylarını geri çekecek" iddiasının ardından bir iddia da Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren'den geldi. Taşgetiren, Yeniden Refah ile AK Parti arasında İstanbul özelinde bir dizi görüşmeler yapıldığını yazdı.

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Foto - Türkiye’yi sarsacak iddia geldi: AK Parti ile Yeniden Refah, İstanbul için…

Ahmet Taşgetiren, Resul Tosun'un "Yeniden Refah Partisi seçimlerden önce, İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını çekecek" iddiasına destek olacak bir yazıya imza attı.

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Foto - Türkiye’yi sarsacak iddia geldi: AK Parti ile Yeniden Refah, İstanbul için…

"Medyanın muhafazakâr kitleye ulaşabilen bir kesimi, bu arada iktidarın alandaki kadroları, YRP üzerinde yoğun bir baskılama yapıyor" diyen Ahmet Taşgetiren, YRP ve AK Parti arasında İstanbul için bazı temaslar yürütüldüğünü kaydetti.

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Foto - Türkiye’yi sarsacak iddia geldi: AK Parti ile Yeniden Refah, İstanbul için…

"Adaylar açıklandığına göre, YRP’ye iktidar cenahı İstanbul’da ne verebilir?" diye soran Taşgetiren, "YRP, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortaya koyduğu şartların yerine getirilmediği gibi bir düşüncede olduğuna göre, yerel seçimde hangi iktidar önerisini kabul edilebilir bulur?" dedi.

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Foto - Türkiye’yi sarsacak iddia geldi: AK Parti ile Yeniden Refah, İstanbul için…

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