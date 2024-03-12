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Medya
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Fatih Erbakan, bu defa çok fena köşeye sıkışacak! "Hesabını ödeyemezsiniz"

2024-03-12 14:09:30
Fatih Erbakan, bu defa çok fena köşeye sıkışacak! “Hesabını ödeyemezsiniz”

Hikmet Genç, 14 Mayıs’tan önce “Hayra motor, şerre fren olma fonksiyonumuzu Meclis'te çok daha güçlü bir şekilde yerine getireceğiz inşallah" diyen, fakat yerel seçimler için CHP ve CHP zihniyetini sevindiren bir karar alan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’a çok zor bir soru yöneltti. Akşam gazetesindeki yazısında “Kendisine Ayasofya'yı soran Yunan'a; ‘Ayasofya'nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın olduğunu düşünmüyorum’ diyen Eko'nun hesabına mı çalışacak YRP?.. ‘Hayra motor, şerre fren olma’ fonksiyonu bu mu?!” ifadelerini kullanan Genç, şunları kaydetti:

#1
Foto - Fatih Erbakan, bu defa çok fena köşeye sıkışacak! "Hesabını ödeyemezsiniz"

“PKK'nın Kandil'den ve FETÖ'nün önde gelen isimlerinin gittikleri Avrupa'dan, Amerika'dan, her gün yaptıkları yorumlarla, yazdıkları yazılarla, çektikleri videolarla bütün güçleriyle destek oldukları bir altılı masayla karşı karşıyayız. Yeniden Refah Partisi olarak ülkemizi, milletimizi böyle bir zihniyete teslim etmemek üzere bu seçimlerde Cumhur İttifakı'nda yerimizi aldık. Milletimiz 14 Mayıs'ta sandıkta bunlara en güzel cevabı verecektir Allah'ın izniyle." Alâ... ***

#2
Foto - Fatih Erbakan, bu defa çok fena köşeye sıkışacak! "Hesabını ödeyemezsiniz"

Ayasofya'yı yeniden müze yapmayı vaat eden, 'Dört altı yaş arasında okul öncesi yaştaki çocuklara Kur'an öğretmek çağ dışılıktır. Taliban zihniyetidir' diyen, namus kavramının kökünü kazımayı amaçlayan, 'İstanbul Sözleşmesi iktidara gelir gelmez yapacağımız ilk iştir' diyor altılı masa. Buna müsaade edemeyiz... Alâ... ***

#3
Foto - Fatih Erbakan, bu defa çok fena köşeye sıkışacak! "Hesabını ödeyemezsiniz"

"Hayra motor, şerre fren olma" fonksiyonumuzu Meclis'te çok daha güçlü bir şekilde yerine getireceğiz inşallah." Alâ... ***

#4
Foto - Fatih Erbakan, bu defa çok fena köşeye sıkışacak! "Hesabını ödeyemezsiniz"

14 Mayıs'tan önce böyle diyordu Fatih Erbakan. Derdi vatan olan her yerli ve milli, her aklı selim altına imza atar. Peki yerel seçimlerde değişen ne oldu? Altılı masa dağıldı ama CHP-DEM/PKK/ ittifakı devam ediyor. İstanbul'da uzlaştılar. DEM'e ilçe veriliyor, belediye meclis üyelikleri veriliyor. Grup kurmalarına destek sağlanıyor. Türkiye'de birçok il ve ilçede aday konusunda anlaştılar...

#5
Foto - Fatih Erbakan, bu defa çok fena köşeye sıkışacak! "Hesabını ödeyemezsiniz"

YRP'nin İstanbul'da aday çıkarması nedir mesela?! Adayı kazanabilir mi? Kazanamazsa kime çalışmış olacak? YRP seçmeni mütedeyyin sağ seçmen. Yani Cumhur İttifakı seçmeniyle aynı profili haiz. Bu işten en çok memnun olan da Eko ve ekibi. Zira YRP adayından en çok Eko yararlanacak. En büyük umudu DEM seçmeni ve Murat Kurum'a gidecek oyların bölünmesi. YRP'nin yeni bir Saadet olmasını istiyorlar ve destekliyorlar...

#6
Foto - Fatih Erbakan, bu defa çok fena köşeye sıkışacak! "Hesabını ödeyemezsiniz"

Demem o ki, o kirli ittifakın başaktörü CHP'ye dolayısıyla DEM/PKK ve FETÖ'ye karşı durmak gerekmez mi? Kendisine Ayasofya'yı soran Yunan'a; "Ayasofya'nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın olduğunu düşünmüyorum" diyen Eko'nun hesabına mı çalışacak YRP?.. "Hayra motor, şerre fren olma" fonksiyonu bu mu?! Yapılan "Eko'ya motor, şerre gazdır!" Seçmene hesabını ödeyemezsiniz!”

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