Fatih Erbakan, bu defa çok fena köşeye sıkışacak! “Hesabını ödeyemezsiniz”

Hikmet Genç, 14 Mayıs’tan önce “Hayra motor, şerre fren olma fonksiyonumuzu Meclis'te çok daha güçlü bir şekilde yerine getireceğiz inşallah" diyen, fakat yerel seçimler için CHP ve CHP zihniyetini sevindiren bir karar alan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’a çok zor bir soru yöneltti. Akşam gazetesindeki yazısında “Kendisine Ayasofya'yı soran Yunan'a; ‘Ayasofya'nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın olduğunu düşünmüyorum’ diyen Eko'nun hesabına mı çalışacak YRP?.. ‘Hayra motor, şerre fren olma’ fonksiyonu bu mu?!” ifadelerini kullanan Genç, şunları kaydetti: