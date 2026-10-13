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Geceyi şimşekler aydınlattı! Gökyüzünde görsel şölen

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IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Geceyi şimşekler aydınlattı! Gökyüzünde görsel şölen

Adıyaman Gerger'de şiddetli yağışla birlikte peş peşe çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Karanlık gökyüzünde oluşan görüntüler vatandaşların dikkatini çekti.

#1
Foto - Geceyi şimşekler aydınlattı! Gökyüzünde görsel şölen

Meteorolojinin şiddetli yağış ve yıldırım tehlikesine yönelik uyarılarının ardından Adıyaman'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

#2
Foto - Geceyi şimşekler aydınlattı! Gökyüzünde görsel şölen

Yağışla birlikte gök gürültüsü ve peş peşe çakan şimşekler, özellikle Gerger ilçesinde geceyi aydınlattı. Karanlık gökyüzünü aydınlatan şimşekler, etkileyici görüntüler oluştururken doğanın güçlü yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

#3
Foto - Geceyi şimşekler aydınlattı! Gökyüzünde görsel şölen

#4
Foto - Geceyi şimşekler aydınlattı! Gökyüzünde görsel şölen

Bölgede etkili olan yağış ve yıldırım hareketliliği, vatandaşların dikkatini çekerken yetkililerin meteorolojik uyarılarının dikkate alınması gerektiği hatırlatıldı.

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