2024-01-04 16:51:37 Fatih Altaylı’nın feleği şaşacak, feleği! O isim, “Altaylı, sevgilisi ve golf sopası” gerçeğini tüm Türkiye’ye böyle duyurdu! Herkese geçmişler olsun
Filistin'e destek yürüyüşünden dönen adama 'Arap sevicisiniz' diyerek yumruk atan şahıs için 'Eline sağlık' mesajı atan Fatih Altaylı'ya Taceddin Kutay’dan tarihi bir ayar geldi. “Neticede sevgilisi Serap Çil'i, golf sopasıyla döven, bu sebeple mahkemeye çıkmış bir kimseden bahsediyoruz. Şiddetten ve agresyondan beslenen bir yanı var üstelik” ifadelerini kullanan Kutay, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti: