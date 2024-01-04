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Medya
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Fatih Altaylı’nın feleği şaşacak, feleği! O isim, "Altaylı, sevgilisi ve golf sopası" gerçeğini tüm Türkiye’ye böyle duyurdu! Herkese geçmişler olsun

2024-01-04 16:51:37
Fatih Altaylı’nın feleği şaşacak, feleği! O isim, “Altaylı, sevgilisi ve golf sopası” gerçeğini tüm Türkiye’ye böyle duyurdu! Herkese geçmişler olsun

Filistin'e destek yürüyüşünden dönen adama 'Arap sevicisiniz' diyerek yumruk atan şahıs için 'Eline sağlık' mesajı atan Fatih Altaylı'ya Taceddin Kutay’dan tarihi bir ayar geldi. “Neticede sevgilisi Serap Çil'i, golf sopasıyla döven, bu sebeple mahkemeye çıkmış bir kimseden bahsediyoruz. Şiddetten ve agresyondan beslenen bir yanı var üstelik” ifadelerini kullanan Kutay, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - Fatih Altaylı’nın feleği şaşacak, feleği! O isim, "Altaylı, sevgilisi ve golf sopası" gerçeğini tüm Türkiye’ye böyle duyurdu! Herkese geçmişler olsun

“Kendisini ciddiye alarak Fatih Altaylı hakkında yazmak doğrusu zül gelmiyor değil. Sizin itibarınızdan da götüren bir tarafı var. Lakin, kendisinden dahi beklemediğimiz "eline sağlık" rezaleti sonrası istemeye istemeye konumuz haline getiriyoruz Altaylı'yı. Evet, şahsi olarak şiddete meyyal, bundan haz alan bir kimse olabilir Altaylı. Neticede sevgilisi Serap Çil'i, golf sopasıyla döven, bu sebeple mahkemeye çıkmış bir kimseden bahsediyoruz. Şiddetten ve agresyondan beslenen bir yanı var üstelik. Velakin şahsi zaafları, yatak odasına ait hikayeleri bizi alakadar etmiyor Altaylı'nın. Asıl ürkütücü olan, seküler kesimin serbest gazetecisi payesiyle caka sata sata âleme nizam vermeye kalkan bu kimsenin, şahsi zaaflarının sık sık toplumsal bir mesele haline dönüşmesidir. ***

#2
Foto - Fatih Altaylı’nın feleği şaşacak, feleği! O isim, "Altaylı, sevgilisi ve golf sopası" gerçeğini tüm Türkiye’ye böyle duyurdu! Herkese geçmişler olsun

Bir tarafıyla kendisini destekleyenlerin beklentilerini gayet iyi bir biçimde karşılayan diğer tarafıyla kendi ismini kamuoyunun gündeminde sık sık tartışılır kılan bir kimse Altaylı. Elifi merteği bilmez pek çok cahilin akıldanesi aynı zamanda. İki gündür zihnimizi meşgul etmesi gereken asıl soru bu sebeple şudur: Sahip olduğu derin değersizlik hissi sebebiyle Fatih Altaylı'nın nigâhını hak etmeye, aferinini kazanmaya çabalarsa at hırsızının biri, Ogün Samast gibi vatanı hak etmeye kalksa, Fatih Altaylı denilen adama hâlâ bu kadar toleransla mı yaklaşacağız? ***

#3
Foto - Fatih Altaylı’nın feleği şaşacak, feleği! O isim, "Altaylı, sevgilisi ve golf sopası" gerçeğini tüm Türkiye’ye böyle duyurdu! Herkese geçmişler olsun

Şiddeti, vandallığı ve vandalı övmüş, bir motivasyon zemini kılmıştır Altaylı. Tekrar edelim, kendisinin Freudyen izaha muhtaç bir şiddet temayülü vardır; bu bireysel zaafı toplumsal bir mesele haline getirecek kadar da sorumsuzdur, lakin meselemiz Altaylı'nın çocukluk travmaları yahut şımarıklığı değil, sosyal olarak tekabül ettiği noktadır. Olayın vahametini anlamak isteyenler, kendisine kulak verecek vahametteki kitlenin cehaletini ve sosyal travmalarını hesaba katarak yapsınlar analizlerini rica ederim. Gölgesiyle kavga edecek kadar hırçın, bir topluluğa girene kadar silik ve zayıf ancak sonrasında pehlivan kesilen şuursuzlara şiddeti bir zemin olarak sundu Altaylı. ***

#4
Foto - Fatih Altaylı’nın feleği şaşacak, feleği! O isim, "Altaylı, sevgilisi ve golf sopası" gerçeğini tüm Türkiye’ye böyle duyurdu! Herkese geçmişler olsun

Kusura bakmayın ama hiçbirimiz Altaylı'nın karısını aldattığı sevgilisi değiliz; bu şahsın ne agresifliğine ne de şiddete olan meyline tolerans göstermek zorunluluğumuz var. Daha açık söyleyeyim, şımarıklığı istiap haddimizin fevkinde bir kimsedir Altaylı. O bilmediğimiz arkası her neresiyse ve kimse, ona itimat ile işlediği saçmalıkları hoş görecek halimiz yok. En yüksek sesle kınamaz, bir daha benzer terbiyesizlikler yapamaz hale getiremezsek bize yazıklar olsun.

#5
Foto - Fatih Altaylı’nın feleği şaşacak, feleği! O isim, "Altaylı, sevgilisi ve golf sopası" gerçeğini tüm Türkiye’ye böyle duyurdu! Herkese geçmişler olsun

Bu vesileyle Serap Çil başta olmak üzere Fatih Altaylı şiddetine direkt yahut dolaylı maruz herkese geçmişler olsun dilerim.”

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