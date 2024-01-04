Fatih Altaylı’nın feleği şaşacak, feleği! O isim, “Altaylı, sevgilisi ve golf sopası” gerçeğini tüm Türkiye’ye böyle duyurdu! Herkese geçmişler olsun

Şiddeti, vandallığı ve vandalı övmüş, bir motivasyon zemini kılmıştır Altaylı. Tekrar edelim, kendisinin Freudyen izaha muhtaç bir şiddet temayülü vardır; bu bireysel zaafı toplumsal bir mesele haline getirecek kadar da sorumsuzdur, lakin meselemiz Altaylı'nın çocukluk travmaları yahut şımarıklığı değil, sosyal olarak tekabül ettiği noktadır. Olayın vahametini anlamak isteyenler, kendisine kulak verecek vahametteki kitlenin cehaletini ve sosyal travmalarını hesaba katarak yapsınlar analizlerini rica ederim. Gölgesiyle kavga edecek kadar hırçın, bir topluluğa girene kadar silik ve zayıf ancak sonrasında pehlivan kesilen şuursuzlara şiddeti bir zemin olarak sundu Altaylı. ***