  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Otomobil pazarında rekabet kızıştı: Volkswagen, Çinli araçlar için ek vergi istedi Farkındalık için dalınca CHP’nin farkını fark ettiler: Haliç’in hali içler acısı! İran'dan flaş Türkiye kararı: Uçakları peş peşe kaldıracaklar Musrati'den flaş Brezilya kararı: Boşa verilen para ve ne ararsan var daha... Suriye'den üzücü haber! 2 asker hayatını kaybetti Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı hangi kanalda? Maç şifresiz mi yayınlanacak? AHBAP’ın hırsız şebekesi utansın! AFAD'dan 5 kıtada 85 ülkeye yardım eli Fransa'dan yola çıktılar...Filistin konvoyu Karadağ'a ulaştı!
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Farkındalık için dalınca CHP’nin farkını fark ettiler: Haliç’in hali içler acısı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Farkındalık için dalınca CHP’nin farkını fark ettiler: Haliç’in hali içler acısı!

Haliç’te Dünya Doğa Koruma Günü kapsamında düzenlenen çevre farkındalık etkinliğinde dalış yapan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Zakire Nurdoğan Yüzbaşıoğlu, dipte yoğun çamur ve ağır kirlilikle karşılaştıklarını belirterek, "Canlıların burada yaşaması asla mümkün değil" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde Haliç’in yeniden temiz ve yaşanabilir bir görünüme kavuştuğunu hatırlatan Yüzbaşıoğlu, CHP’li İBB yönetimine seslenerek, "Haliç’in temizlenmesi için gerekli çalışmaların bir an önce yapılması gerekiyor" dedi.

#1
Foto - Farkındalık için dalınca CHP’nin farkını fark ettiler: Haliç’in hali içler acısı!

AK Parti İstanbul Çevre ve Şehir Politikaları Başkanlığı, 28 Temmuz Dünya Doğa Koruma Günü’nde Haliç’te çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında Haliç’e dalış yapan AK Parti İstanbul Çevre ve Şehir Politikaları Başkanı ve İl Başkan Yardımcısı Zakire Nurdoğan Yüzbaşıoğlu, su altındaki yoğun dip çamuru ve düşük görüş mesafesinin beklediğinden çok daha ağır bir tablo ortaya koyduğunu söyledi.

#2
Foto - Farkındalık için dalınca CHP’nin farkını fark ettiler: Haliç’in hali içler acısı!

Dalış öncesinde Haliç’in bu denli çamurla kaplı ve görüş mesafesinin bu kadar düşük olacağını tahmin etmediğini belirten Yüzbaşıoğlu, "Su altında görüş mesafesi yaklaşık 30 santimetreydi. Benimle birlikte dalış yapan arkadaşlarımı dahi göremedim. Dipte yoğun çamur birikintisiyle karşılaştık. Bastığımız yerlerde balçığa saplandık ve güvenlik amacıyla el ele ilerlemek zorunda kaldık. Gerçekten çok kötü ve kesif bir çamur. Zift gibi kararmış. Canlıların burada yaşaması asla ve asla mümkün değil" dedi.

#3
Foto - Farkındalık için dalınca CHP’nin farkını fark ettiler: Haliç’in hali içler acısı!

Dünya Doğa Koruma Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikle Haliç’teki çevre sorunlarına dikkat çekmeyi amaçladıklarını ifade eden Yüzbaşıoğlu, Haliç’in yeniden kapsamlı bir dip temizliği ve çevre rehabilitasyonuna ihtiyaç duyduğunu belirtti.

#4
Foto - Farkındalık için dalınca CHP’nin farkını fark ettiler: Haliç’in hali içler acısı!

Kısa süre içerisinde dahi su yüzeyinde çeşitli atıkların görülebildiğini dile getiren Yüzbaşıoğlu, "Haliç’in temizlenmesi için gerekli çalışmaların bir an önce yapılması gerekiyor. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için toplum olarak doğayı koruma konusunda ortak sorumluluk üstlenmeliyiz" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Farkındalık için dalınca CHP’nin farkını fark ettiler: Haliç’in hali içler acısı!

Yüzbaşıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde Haliç’in yeniden temiz ve yaşanabilir bir görünüme kavuştuğunu hatırlatarak, bugün ise özellikle yağışlı ve rutubetli havalarda bölgede yeniden koku sorununun hissedildiğini söyledi. Haliç’te su sirkülasyonunun artırılması ve dip çamurunun yeniden temizlenmesi gerektiğini vurgulayan Yüzbaşıoğlu, deniz ekosisteminin korunması ve su altındaki yaşamın sürdürülebilirliği için gerekli adımların vakit kaybedilmeden atılması gerektiğini kaydetti.

#6
Foto - Farkındalık için dalınca CHP’nin farkını fark ettiler: Haliç’in hali içler acısı!

AK Parti İBB Meclis Üyesi ve Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu Üyesi Özlem Erol ise etkinlik sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait İSTAÇ temizlik teknelerinin bölgeye geldiğini ancak herhangi bir temizlik çalışması yapmadan beklediğini söyledi. Etkinlik sırasında dalış yapan ekibin yanına 2-3 İSTAÇ temizlik teknesinin geldiğini belirten Erol, "Resmen bizi taciz ettiler. Keşke İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haliç’te her zaman böyle çalışsa da bugün gördüğümüz kirlilik yaşanmasa" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk tekstil devi konkordato ilan etti!
Ekonomi

Türk tekstil devi konkordato ilan etti!

Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri olan tekstil ve hazır giyim dünyasından endişe verici bir haber geldi.

Maariv korkusunu manşete taşıdı: Türk silahları İsrail sınırına iniyor
Dünya

Maariv korkusunu manşete taşıdı: Türk silahları İsrail sınırına iniyor

İsrail basını, Türk savunma sanayisinin Orta Doğu’daki yükselişinden duyduğu endişeyi manşetlere taşıdı. Maariv gazetesi, krizdeki Lübnan’ın..
Salah'ın eşi de menejere isyan etti! 'Ben Türkiye'de yaşamak istiyorum'
Spor

Salah'ın eşi de menejere isyan etti! 'Ben Türkiye'de yaşamak istiyorum'

Beşiktaş'ta günlerdir süren Mohamed Salah gündeminde bugün flaş bir gelişme yaşandı. Mohamed Salah'ın eşi Magi Salah'ın, Türkiye'de yaşamak ..
Fırtına tarlaları yere serdi! 3 bin dönüm mısır zarar gördü
Tarım

Fırtına tarlaları yere serdi! 3 bin dönüm mısır zarar gördü

Mersin Tarsus'ta hafta sonu etkili olan fırtına, çok sayıda mahalledeki mısır tarlalarını vurdu. İlk tespitlere göre 3 bin dönüm ekili alan ..
Mahsun Kırmızıgül'den Haluk Levent itirafları
Gündem

Mahsun Kırmızıgül'den Haluk Levent itirafları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturması kapsamında ifadelerine başvurulan avukat Feyza Altun ile sa..
3 aylık bebeği olan anneye şiddet ve tehdit! Ellerin kırılsın ayyaş herif!
Aktüel

3 aylık bebeği olan anneye şiddet ve tehdit! Ellerin kırılsın ayyaş herif!

Sosyal medyadan yayılan bir görüntü adeta kan dondurdu... Üç aylık bebeği olan genç kadının, eşi tarafından darp edildiği görüntüleri izleye..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23