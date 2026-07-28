Farkındalık için dalınca CHP’nin farkını fark ettiler: Haliç’in hali içler acısı!
Haliç’te Dünya Doğa Koruma Günü kapsamında düzenlenen çevre farkındalık etkinliğinde dalış yapan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Zakire Nurdoğan Yüzbaşıoğlu, dipte yoğun çamur ve ağır kirlilikle karşılaştıklarını belirterek, "Canlıların burada yaşaması asla mümkün değil" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde Haliç’in yeniden temiz ve yaşanabilir bir görünüme kavuştuğunu hatırlatan Yüzbaşıoğlu, CHP’li İBB yönetimine seslenerek, "Haliç’in temizlenmesi için gerekli çalışmaların bir an önce yapılması gerekiyor" dedi.