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Fahiş fiyat oyunu sonrası Cumhurbaşkanı çağrıda bulunmuştu: O ilimizde üretim resmen patladı

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Fahiş fiyat oyunu sonrası Cumhurbaşkanı çağrıda bulunmuştu: O ilimizde üretim resmen patladı

Geçtiğimiz yıllarda, bazı çevrelerin fahiş etiket oyunuyla iktidara operasyon çektiği dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı ‘üretimi artırın’ çağrısı meyvelerini veriyor. Erdoğan’ın çağrısı sonrası ayçiçeği üretimine başlanan Sivas’ta 2025 yılında toplam 98 bin dönüm alanda 2 çeşit ayçiçeği ekilirken 2026 yılında 190 bin dönüm alanda tohumlar toprakla buluşturuldu. Üretim bir önceki yıla göre yüzde 109 oranında arttı.

#1
Foto - Fahiş fiyat oyunu sonrası Cumhurbaşkanı çağrıda bulunmuştu: O ilimizde üretim resmen patladı

Bir dönem ayçiçek yağında fahiş fiyat artışının yaşanmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çiftçilerden üretim noktasında talepte bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı sonrası ayçiçeği üretimine başlanan Sivas’ta 2025 yılında toplam 98 bin dönüm alanda 2 çeşit ayçiçeği ekilirken 2026 yılında 190 bin dönüm alanda tohumlar toprakla buluşturuldu.

#2
Foto - Fahiş fiyat oyunu sonrası Cumhurbaşkanı çağrıda bulunmuştu: O ilimizde üretim resmen patladı

Türkiye’nin tahıl ambarı olarak nitelendirilen Sivas’ta alternatif tarım ürünleri her geçen gün yaygınlaşıyor. Toprak yapısı ve arazi şartları nedeniyle hububat ekilen kentte ayçiçeği üretimi artıyor. Pandemi döneminde ayçiçek yağı fiyatlarının artmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla ayçiçeği ekimine başlayan çiftçiler, üretim yapılan alanları genişletiyor. Ayçiçeği üretiminde her yıl rekorunu geliştiren kentte 2025 yılında 75 bin dönümlük alanda yağlık ayçiçeği ekilirken 2026 yılında bu rakam 100 bin dönüme ulaştı. Çiftçiler, 2025 yılında 23 bin dönümde çerezlik ayçiçeği ekimi yaparken 2026 yılında 90 bin dönümde tohumlar toprakla buluşturuldu. İklim şartlarının elverişli seyretmesiyle birlikte yağlık ayçiçeğinde 16 bin ton, çerezlikte ise 19 bin ton ürün hasat edilmesi bekleniyor.

#3
Foto - Fahiş fiyat oyunu sonrası Cumhurbaşkanı çağrıda bulunmuştu: O ilimizde üretim resmen patladı

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sivas Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Çetindağ, "2020’de yaşanan pandemi sonrası ülkemizde ayçiçek yağıyla ilgili büyük sıkıntılar çıkmıştı. Bu sıkıntıların ardından hem Cumhurbaşkanımızın hem de Tarım Bakanımızın çiftçilerimize ekim yapması için çağrıları olmuştu. Biz de Sivas çiftçisi olarak bu duruma duyarsız kalmadık. Sivas’ta hiç ekilmeyen, çok yabancı bir ürün, ülke ekonomisine katkı sağlamak için ekildi. Güzel sonuçlarda alınmaya başladı. İnşallah bundan sonra da yağlık ve çerezlik ekimi artarak devam edecek. 2025 yılında yaklaşıp 75 bin dönümde yağlık ayçiçeği ekilmişti, şu an da 100 bin dönüme çıktı.

#4
Foto - Fahiş fiyat oyunu sonrası Cumhurbaşkanı çağrıda bulunmuştu: O ilimizde üretim resmen patladı

Çerezlikte 2025 yılında 23 bin dönüm alan ekilirken bu rakam 2026’da 90 bine çıktı. Geçtiğimiz yıl 75 bin dönümde yaklaşık 11 bin 900 ton civarında ayçiçeği alınmıştı ama şu an yaklaşık 16 bin ton yağlık ayçiçeğimiz var. Çerezlikte de 2025 yılında 4 bin 800 ton olan verim şu an yaklaşık 16 bin tona çıkmış durumda. Bu durum bizim çiftçimizin ayçiçeği ekiminde ki artışını gösteriyor.

#5
Foto - Fahiş fiyat oyunu sonrası Cumhurbaşkanı çağrıda bulunmuştu: O ilimizde üretim resmen patladı

2026 yılında daha çok olacaktı ama aşırı yağışlardan dolayı Sivas çiftçimiz ekimde sıkıntılar yaşadı. Normal geçen bir sezon olsaydı çerezlikte ki 90 bin ton yaklaşık 150 bin tona, yağlıkta yaklaşık 200 bin dekara çıkacaktı. Ama çiftçimiz ve biz mutluyuz. Sivaslı çiftçimiz için güzel bir alternatif olmuş oldu" dedi.

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