Fahiş fiyat oyunu sonrası Cumhurbaşkanı çağrıda bulunmuştu: O ilimizde üretim resmen patladı

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sivas Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Çetindağ, "2020’de yaşanan pandemi sonrası ülkemizde ayçiçek yağıyla ilgili büyük sıkıntılar çıkmıştı. Bu sıkıntıların ardından hem Cumhurbaşkanımızın hem de Tarım Bakanımızın çiftçilerimize ekim yapması için çağrıları olmuştu. Biz de Sivas çiftçisi olarak bu duruma duyarsız kalmadık. Sivas’ta hiç ekilmeyen, çok yabancı bir ürün, ülke ekonomisine katkı sağlamak için ekildi. Güzel sonuçlarda alınmaya başladı. İnşallah bundan sonra da yağlık ve çerezlik ekimi artarak devam edecek. 2025 yılında yaklaşıp 75 bin dönümde yağlık ayçiçeği ekilmişti, şu an da 100 bin dönüme çıktı.