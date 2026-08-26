Fahiş fiyat oyunu sonrası Cumhurbaşkanı çağrıda bulunmuştu: O ilimizde üretim resmen patladı
Geçtiğimiz yıllarda, bazı çevrelerin fahiş etiket oyunuyla iktidara operasyon çektiği dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı ‘üretimi artırın’ çağrısı meyvelerini veriyor. Erdoğan’ın çağrısı sonrası ayçiçeği üretimine başlanan Sivas’ta 2025 yılında toplam 98 bin dönüm alanda 2 çeşit ayçiçeği ekilirken 2026 yılında 190 bin dönüm alanda tohumlar toprakla buluşturuldu. Üretim bir önceki yıla göre yüzde 109 oranında arttı.