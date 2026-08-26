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Emine Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümüne ilişkin paylaşım...

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Emine Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümüne ilişkin paylaşım...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

#1
Foto - Emine Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümüne ilişkin paylaşım...

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük Malazgirt Zaferi, yalnızca geçmişin şanlı bir hatırası değil, kimliğimize yön veren, aidiyetimizi pekiştiren ve geleceğimize güç katan tarihi bir dönüm noktasıdır.

#2
Foto - Emine Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümüne ilişkin paylaşım...

Bu kutlu zaferin 955'inci yılında Sultan Alparslan'ı ve kahraman ordusunu rahmet ve minnetle yad ediyorum.

#3
Foto - Emine Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümüne ilişkin paylaşım...

Malazgirt'in asırları aşan ruhunun, yarınlarımıza istikamet vermeye devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

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