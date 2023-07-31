  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
4
Facianın eşiğinden böyle dönüldü

2023-07-31 18:21:34
Facianın eşiğinden böyle dönüldü

Balkona asılan halılar alev alev yandı. Halılar söndürülemeyince binadan aşağıya atıldı.

#1
Foto - Facianın eşiğinden böyle dönüldü

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde yabacı uyruklu bir ailenin yaşadığı evin balkonunda bulunan halılar alev alev yandı.

#2
Foto - Facianın eşiğinden böyle dönüldü

Yangın, İpekyolu ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi Santral 1. Sokak’ta saat 08.30 civarında meydana geldi. Yabancı uyruklu olduğu belirtilen ailenin yaşadığı evin balkonundaki halılar henüz belirlenemeyen nedenle alev almaya başladı. Kısa sürede alev alan halıları söndürmeye çalışan genç ise zor anlar yaşadı. İlk olarak suyla yanan halıları söndürmeye çalışan genç, başarılı olamayınca çareyi halıları balkondan aşağı atmakta buldu.

#3
Foto - Facianın eşiğinden böyle dönüldü

Yanan halılar ise bir alt kattaki dairenin balkonuna ve boş araziye düştü. Bu sırada çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

'Kurtlar Vadisi' müziği ile anlaşmayı duyurdu
Gündem

'Kurtlar Vadisi' müziği ile anlaşmayı duyurdu

Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda stant açan Özyurt isimli silah firmasının sahibi, Gambiya Genelkurmay Başkanı ile sözleşme imzaladığı ..
Bu hafta ne yapılmalı? Hatice Kolçak’tan gram altın tahmini
Ekonomi

Bu hafta ne yapılmalı? Hatice Kolçak’tan gram altın tahmini

Ekonomist Hatice Kolçak, gram altında Amerika’dan gelen verilerin belirleyici olduğunu söyleyerek bu hafta dikkat edilmesi gerekenleri payla..
Maskeler böyle indirildi! Devlete yok, Şahan’a ve Tarkan’a var
Gündem

Maskeler böyle indirildi! Devlete yok, Şahan’a ve Tarkan’a var

Tarkan ve Şahan’ın kendi mekanları için ağaç kesilirken sesleri çıkmayanların, devletin menfaati söz konusu olduğu zaman kıyametleri koparma..
Felaketi duyan markete koşuyor! Herkes o ürünü stokluyor! Sofralarımızın baş tacına dev zam yolda

Felaketi duyan markete koşuyor! Herkes o ürünü stokluyor! Sofralarımızın baş tacına dev zam yolda
Kardeş ülke şokta! Siyasi parti kongresine bombalı saldırı: 40 ölü
Dünya

Kardeş ülke şokta! Siyasi parti kongresine bombalı saldırı: 40 ölü

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresini hedef alan bo..
ECOWAS’a rest çekildi
Dünya

ECOWAS’a rest çekildi

Çıkarları için zamanında darbelere alkış tutan batılıların Nijer’deki darbeye bu kadar tepki gösterip, yaptırım kararı alması sömürdüğü made..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23