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Yaşam
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Faciadan dönüldü! Evleri teğet geçti

2024-01-15 17:48:09
Faciadan dönüldü! Evleri teğet geçti

Erzincan merkeze bağlı Girlevik köyünde dağlık alandan heyelan nedeniyle kopan kaya parçaları evleri teğet geçti.

#1
Foto - Faciadan dönüldü! Evleri teğet geçti

Akşam saatlerinde yaşanan olay köy sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Devasa kaya kütleleri dağlık alandan kopup yuvarlanırken parçalara bölündü. Bölünen parçalar evleri teğet geçerken ağaçlara, tel örgülere takıldı.

#2
Foto - Faciadan dönüldü! Evleri teğet geçti

Bölgenin kopan kaya parçaları nedeniyle risk oluşturduğunu ifade eden köy muhtarı Mehmet Ali Tutan, durumu İl Özel İdaresine bildirdi.

#3
Foto - Faciadan dönüldü! Evleri teğet geçti

Muhtar Tutan, “Birkaç sene öncede o civardan taşlar yuvarlandı. Bu sefer daha büyük kaya parçaları yuvarlandı. Taşlar kopup geliyor. Yetkili mercilere haber vermekte biraz ihmalde bulunduk. Bu son yaşanan heyelandan sonra İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat’a durumu bildirdim. Burada inceleme yapacaklar. Risk durumuna göre gereken tedbirler alınacak.” dedi.

#4
Foto - Faciadan dönüldü! Evleri teğet geçti

Yuvarlanan kaya parçalarının evleri teğet geçmesi büyük şans olarak değerlendirildi.

#5
Foto - Faciadan dönüldü! Evleri teğet geçti

#6
Foto - Faciadan dönüldü! Evleri teğet geçti

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