2024-01-15 17:48:09 Faciadan dönüldü! Evleri teğet geçti
Erzincan merkeze bağlı Girlevik köyünde dağlık alandan heyelan nedeniyle kopan kaya parçaları evleri teğet geçti.
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Erzincan merkeze bağlı Girlevik köyünde dağlık alandan heyelan nedeniyle kopan kaya parçaları evleri teğet geçti.
Akşam saatlerinde yaşanan olay köy sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Devasa kaya kütleleri dağlık alandan kopup yuvarlanırken parçalara bölündü. Bölünen parçalar evleri teğet geçerken ağaçlara, tel örgülere takıldı.
Bölgenin kopan kaya parçaları nedeniyle risk oluşturduğunu ifade eden köy muhtarı Mehmet Ali Tutan, durumu İl Özel İdaresine bildirdi.
Muhtar Tutan, “Birkaç sene öncede o civardan taşlar yuvarlandı. Bu sefer daha büyük kaya parçaları yuvarlandı. Taşlar kopup geliyor. Yetkili mercilere haber vermekte biraz ihmalde bulunduk. Bu son yaşanan heyelandan sonra İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat’a durumu bildirdim. Burada inceleme yapacaklar. Risk durumuna göre gereken tedbirler alınacak.” dedi.
Yuvarlanan kaya parçalarının evleri teğet geçmesi büyük şans olarak değerlendirildi.
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