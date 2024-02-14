Facia sonrası çok merak ediliyor! İşte ülkemizin altın madeni haritası

Türkiye'de onlarca mağazası olan H&M'den şok karar! Sözleşmeyi feshettiler, sebebi herkesi isyan ettirdi
Maden Tetkik Arama 2020 yılındaki raporuna göre Türkiye'deki altın madenleri şu şekilde:
İzmir-Ovacık | Şirket: Koza / Üretime Geçtiği Yıl: 2001 Manisa-Sart | Şirket: Pomza / Üretime Geçtiği Yıl: 2002
Uşak-Kışladağ | Şirket: Tüprag / Üretime Geçtiği Yıl: 2006 Gümüşhane-Mastra | Şirket: Koza / Üretime Geçtiği Yıl: 2009
İzmir-Çukuralan | Şirket: Koza / Üretime Geçtiği Yıl: 2009 Erzincan-Çöpler | Şirket: Alacaer / Üretime Geçtiği Yıl: 2010
İzmir-Efemçukuru | Şirket: Tüprag / Üretime Geçtiği Yıl: 2011 Eskişehir-Kaymaz | Şirket: Koza / Üretime Geçtiği Yıl: 2011
Niğde-Bolkardağ | Şirket: Gümüştaş / Üretime Geçtiği Yıl: 2012 Gümüşhane-Midi | Şirket: Yıldızbakır / Üretime Geçtiği Yıl: 2012
Kayseri-Himmetdede | Şirket: Koza / Üretime Geçtiği Yıl: 2013 Fatsa-Altıntepe | Şirket: Bahar / Üretime Geçtiği Yıl: 2015
Sivas-Bakırtepe | Şirket: Demirexport / Üretime Geçtiği Yıl: 2015 Konya-İnlice | Şirket: Esan / Üretime Geçtiği Yıl: 2015
Balıkesir-Kızıltepe | Şirket: Zenit / Üretime Geçtiği Yıl: 2017 Çanakkale-Lapseki | Şirket: Tümad / Üretime Geçtiği Yıl: 2018
Balıkesir-İvrindi | Şirket: Tümad / Üretime Geçtiği Yıl: 2019 Kayseri-Öksüt | Şirket: Öksüt / Üretime Geçtiği Yıl: 2020
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