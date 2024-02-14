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Facia sonrası çok merak ediliyor! İşte ülkemizin altın madeni haritası

2024-02-14 10:46:23
Facia sonrası çok merak ediliyor! İşte ülkemizin altın madeni haritası

#1
Foto - Facia sonrası çok merak ediliyor! İşte ülkemizin altın madeni haritası

Maden Tetkik Arama 2020 yılındaki raporuna göre Türkiye'deki altın madenleri şu şekilde:

#2
Foto - Facia sonrası çok merak ediliyor! İşte ülkemizin altın madeni haritası

İzmir-Ovacık | Şirket: Koza / Üretime Geçtiği Yıl: 2001 Manisa-Sart | Şirket: Pomza / Üretime Geçtiği Yıl: 2002

#3
Foto - Facia sonrası çok merak ediliyor! İşte ülkemizin altın madeni haritası

Uşak-Kışladağ | Şirket: Tüprag / Üretime Geçtiği Yıl: 2006 Gümüşhane-Mastra | Şirket: Koza / Üretime Geçtiği Yıl: 2009

#4
Foto - Facia sonrası çok merak ediliyor! İşte ülkemizin altın madeni haritası

İzmir-Çukuralan | Şirket: Koza / Üretime Geçtiği Yıl: 2009 Erzincan-Çöpler | Şirket: Alacaer / Üretime Geçtiği Yıl: 2010

#5
Foto - Facia sonrası çok merak ediliyor! İşte ülkemizin altın madeni haritası

İzmir-Efemçukuru | Şirket: Tüprag / Üretime Geçtiği Yıl: 2011 Eskişehir-Kaymaz | Şirket: Koza / Üretime Geçtiği Yıl: 2011

#6
Foto - Facia sonrası çok merak ediliyor! İşte ülkemizin altın madeni haritası

Niğde-Bolkardağ | Şirket: Gümüştaş / Üretime Geçtiği Yıl: 2012 Gümüşhane-Midi | Şirket: Yıldızbakır / Üretime Geçtiği Yıl: 2012

#7
Foto - Facia sonrası çok merak ediliyor! İşte ülkemizin altın madeni haritası

Kayseri-Himmetdede | Şirket: Koza / Üretime Geçtiği Yıl: 2013 Fatsa-Altıntepe | Şirket: Bahar / Üretime Geçtiği Yıl: 2015

#8
Foto - Facia sonrası çok merak ediliyor! İşte ülkemizin altın madeni haritası

Sivas-Bakırtepe | Şirket: Demirexport / Üretime Geçtiği Yıl: 2015 Konya-İnlice | Şirket: Esan / Üretime Geçtiği Yıl: 2015

#9
Foto - Facia sonrası çok merak ediliyor! İşte ülkemizin altın madeni haritası

Balıkesir-Kızıltepe | Şirket: Zenit / Üretime Geçtiği Yıl: 2017 Çanakkale-Lapseki | Şirket: Tümad / Üretime Geçtiği Yıl: 2018

#10
Foto - Facia sonrası çok merak ediliyor! İşte ülkemizin altın madeni haritası

Balıkesir-İvrindi | Şirket: Tümad / Üretime Geçtiği Yıl: 2019 Kayseri-Öksüt | Şirket: Öksüt / Üretime Geçtiği Yıl: 2020

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