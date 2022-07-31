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Teknoloji-Bilişim
9
Facebook yasa dışı veri kullanmakla suçlanıyor

2022-07-31 22:51:35
Facebook yasa dışı veri kullanmakla suçlanıyor

Meta hakkında yapılan son iddiaya göre; hasta verilerine yasa dışı yollardan ulaştığı söyleniyor.

#1
Foto - ABD’nn Kaliforniya eyaletinde Meta (Facebook), UCSF Tıp Merkezi ve Dignity Health Medical Foundation aleyhine, kuruluşların hedefli reklamcılık amacıyla hastalarla ilgili hassas sağlık verilerini yasa dışı bir şekilde topladığını iddia eden bir toplu dava açıldı.

ABD’nn Kaliforniya eyaletinde Meta (Facebook), UCSF Tıp Merkezi ve Dignity Health Medical Foundation aleyhine, kuruluşların hedefli reklamcılık amacıyla hastalarla ilgili hassas sağlık verilerini yasa dışı bir şekilde topladığını iddia eden bir toplu dava açıldı.

#2
Foto - Yapılan iddiaya göre Facebook ve adı geçen diğer kuruluşlar hastaların kendileri, durumları, doktorları ve reçeteli ilaçları gibi birçok hassas sağlık bilgisine yasa dışı yollardan ulaşıyor.

Yapılan iddiaya göre Facebook ve adı geçen diğer kuruluşlar hastaların kendileri, durumları, doktorları ve reçeteli ilaçları gibi birçok hassas sağlık bilgisine yasa dışı yollardan ulaşıyor.

#3
Foto - Bu noktada; hastaneler ve Meta veri toplama konusunda hastaları bilgilendirmediği ve herhangi bir kullanıcı onayı sunmadığı gerekçesiyle suçlanıyor.

Bu noktada; hastaneler ve Meta veri toplama konusunda hastaları bilgilendirmediği ve herhangi bir kullanıcı onayı sunmadığı gerekçesiyle suçlanıyor.

#4
Foto - Davacılar, Meta’ya ait sosyal medya platformu Facebook’un tıbbi durumlarına göre özel olarak hazırlanmış reklamlarla karşılaşmaya başlamaları ile durumu fark ettiklerini aktarıyor. Meta’nın hasta bilgilerine ise Pixel hizmeti ile ulaştığı belirtiliyor.

Davacılar, Meta’ya ait sosyal medya platformu Facebook’un tıbbi durumlarına göre özel olarak hazırlanmış reklamlarla karşılaşmaya başlamaları ile durumu fark ettiklerini aktarıyor. Meta’nın hasta bilgilerine ise Pixel hizmeti ile ulaştığı belirtiliyor.

#5
Foto - Meta’nın Pixel hizmetinn ABD’deki en iyi 100 hastanenin 33 web sitesinde bulunduğu belirlenmiş durumda.

Meta’nın Pixel hizmetinn ABD’deki en iyi 100 hastanenin 33 web sitesinde bulunduğu belirlenmiş durumda.

#6
Foto - 7 vakada ise bu sistemin parola korumalı hasta portallarının ötesine geçtiğini iddia ediyor.

7 vakada ise bu sistemin parola korumalı hasta portallarının ötesine geçtiğini iddia ediyor.

#7
Foto - Meta Pixel’in yalnızca 2020 yılında 26 milyondan fazla hastanın bilgilerine ulaştığı tahmin ediliyor. Meta ve diğer sağlık kuruluşlarının yasa dışı olduğunu bilmelerine rağmen veri toplama işlemlerine devam etmekle de suçlanıyorlar.

Meta Pixel’in yalnızca 2020 yılında 26 milyondan fazla hastanın bilgilerine ulaştığı tahmin ediliyor. Meta ve diğer sağlık kuruluşlarının yasa dışı olduğunu bilmelerine rağmen veri toplama işlemlerine devam etmekle de suçlanıyorlar.

#8
Foto - Sonuç olarak, davacılar, özel hayatın gizliliğinin ihlali, tıbbi bilgi gizliliğinin ihlali, sebepsiz zenginleşme, sözleşmenin ihlali, Bilgisayar Verilerine Erişim ve Dolandırıcılık Yasası (CDAFA) ile ilgili Meta ve diğer kuruluşlardan tazminat talep ediyor.

Sonuç olarak, davacılar, özel hayatın gizliliğinin ihlali, tıbbi bilgi gizliliğinin ihlali, sebepsiz zenginleşme, sözleşmenin ihlali, Bilgisayar Verilerine Erişim ve Dolandırıcılık Yasası (CDAFA) ile ilgili Meta ve diğer kuruluşlardan tazminat talep ediyor.

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