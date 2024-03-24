F-35'lerle ilgili büyük uyanıklık! Böyle skandal görülmedi

Görüşlerine başvurulan tüm uzmanlar, teslimat seçenekleri arayışının, kararın temelini oluşturan uluslararası anlaşmaları ihlal edebileceği konusunda hemfikir. Utrecht Üniversitesi'nde uluslararası insancıl savaş hukuku profesörü olan Jessica Dorsey, "Bu anlaşmaların özü savaş hukuku ihlallerini önlemektir ve şu anda bu konuda açık bir risk söz konusudur. Dışişleri Bakanı bu riskten ilk olarak Hollanda'nın kendi Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından haberdar edildi ve bu durum daha sonra Uluslararası Adalet Divanı ve Lahey'deki mahkeme tarafından da teyit edildi" açıklamasını yaptı. Dorsey, Hollanda'nın bu bilgiye rağmen hala alternatif yollar aramasını "uluslararası hukuk sistemine bir darbe" olarak nitelendiriyor.