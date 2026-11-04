Hükümetin seyyanen zam planı ortaya çıktı: İşte Ankara kulislerinde konuşulan o rakam

Buna göre: 10 bin TL seyyanen zam yapılması halinde yıllık maliyetin 2,16 trilyon TL olacağı, 15 bin TL seyyanen zam seçeneğinde ise yıllık maliyetin 3,24 trilyon TL'ye ulaşacağı belirtiliyor. Ancak bu rakamlar henüz kesinleşmiş bir zam kararı anlamına gelmiyor. Hangi seçeneğin uygulanacağına ilişkin çalışmalar devam ediyor.