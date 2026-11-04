Hükümetin seyyanen zam planı ortaya çıktı: İşte Ankara kulislerinde konuşulan o rakam
Hükümetin emekli maaşlarını iyileştirme planı gündemdeki yerini korurken seyyanen zamla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
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Hükümetin emekli maaşlarını iyileştirme planı gündemdeki yerini korurken seyyanen zamla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Emeklilerin gözü kulağı yeni zam düzenlemesine çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2027 Ocak ayında yürürlüğe girmesi hedeflenen yeni bir iyileştirme çalışması üzerinde durduklarını açıkladı. Mevcut zam oranlarına ek olarak emeklilerin gelirini artıracak seçenekler değerlendiriliyor.
Bakan Işıkhan, emeklilerin ekonomik şartlarının farkında olduklarını belirterek refah seviyelerini yükseltmek için çalıştıklarını söyledi. Hazırlanan düzenlemenin tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağını ve Meclis'in onayına sunulacağını ifade etti.
Emekliler için yürütülen çalışmalarda en çok konuşulan başlıklardan biri seyyanen zam oldu. NTV muhabiri Özgür Akbaş'ın aktardığı kulis bilgilerine göre, emekli aylıklarına 10 bin TL veya 15 bin TL tutarında ek ödeme yapılması seçenekleri değerlendiriliyor.
AK Parti kulislerinden edinilen bilgilere dayandırılan çalışmada, her iki seçeneğin de bütçeye getireceği yük hesaplanıyor.
Buna göre: 10 bin TL seyyanen zam yapılması halinde yıllık maliyetin 2,16 trilyon TL olacağı, 15 bin TL seyyanen zam seçeneğinde ise yıllık maliyetin 3,24 trilyon TL'ye ulaşacağı belirtiliyor. Ancak bu rakamlar henüz kesinleşmiş bir zam kararı anlamına gelmiyor. Hangi seçeneğin uygulanacağına ilişkin çalışmalar devam ediyor.
Gündemdeki bir diğer seçenek ise emeklilere enflasyon farkının yanı sıra refah payı verilmesi. Özgür Akbaş'ın aktardığı bilgilere göre, yıl sonunda emeklilere enflasyon farkı yansıtılması beklenirken buna ek olarak refah payı verilmesi de değerlendiriliyor. Bu durumda emeklilerin maaşlarına yalnızca yasal zam oranları üzerinden değil, ilave bir iyileştirmeyle de artış yapılması gündeme gelebilecek.
Hazırlıkların kapsamı da merak konusu. Türkiye'de yaklaşık 18 milyon emekli bulunurken en düşük emekli aylığı alanların sayısı 5 milyon 17 bin civarında. Kulislerdeki bilgilere göre, planlanan ek ödeme düzenlemesinin yalnızca en düşük maaşı alanlarla sınırlı kalmaması, tüm emeklileri kapsaması üzerinde duruluyor. Çalışmada emeklilerin çalışma durumu, 65 yaş üzerindeki vatandaşların gelirleri ve prim gün sayıları gibi farklı kriterlerin de dikkate alınabileceği ifade ediliyor.
Emeklilere yönelik yeni düzenlemenin bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Meclis gündemine taşınması bekleniyor. Özellikle 10 bin TL ve 15 bin TL seyyanen zam seçenekleri, milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. Ancak zam miktarı, ödeme yöntemi ve kimlerin yararlanacağı konusunda henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Emeklilerin merakla beklediği düzenlemenin ayrıntıları, hükümetin çalışmalarını tamamlamasının ardından netlik kazanacak.
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