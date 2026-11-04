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Ekonomi
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Hükümetin seyyanen zam planı ortaya çıktı: İşte Ankara kulislerinde konuşulan o rakam

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Hükümetin seyyanen zam planı ortaya çıktı: İşte Ankara kulislerinde konuşulan o rakam

Hükümetin emekli maaşlarını iyileştirme planı gündemdeki yerini korurken seyyanen zamla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

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#1
Foto - Hükümetin seyyanen zam planı ortaya çıktı: İşte Ankara kulislerinde konuşulan o rakam

Emeklilerin gözü kulağı yeni zam düzenlemesine çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2027 Ocak ayında yürürlüğe girmesi hedeflenen yeni bir iyileştirme çalışması üzerinde durduklarını açıkladı. Mevcut zam oranlarına ek olarak emeklilerin gelirini artıracak seçenekler değerlendiriliyor.

#2
Foto - Hükümetin seyyanen zam planı ortaya çıktı: İşte Ankara kulislerinde konuşulan o rakam

Bakan Işıkhan, emeklilerin ekonomik şartlarının farkında olduklarını belirterek refah seviyelerini yükseltmek için çalıştıklarını söyledi. Hazırlanan düzenlemenin tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağını ve Meclis'in onayına sunulacağını ifade etti.

#3
Foto - Hükümetin seyyanen zam planı ortaya çıktı: İşte Ankara kulislerinde konuşulan o rakam

Emekliler için yürütülen çalışmalarda en çok konuşulan başlıklardan biri seyyanen zam oldu. NTV muhabiri Özgür Akbaş'ın aktardığı kulis bilgilerine göre, emekli aylıklarına 10 bin TL veya 15 bin TL tutarında ek ödeme yapılması seçenekleri değerlendiriliyor.

#4
Foto - Hükümetin seyyanen zam planı ortaya çıktı: İşte Ankara kulislerinde konuşulan o rakam

AK Parti kulislerinden edinilen bilgilere dayandırılan çalışmada, her iki seçeneğin de bütçeye getireceği yük hesaplanıyor.

#5
Foto - Hükümetin seyyanen zam planı ortaya çıktı: İşte Ankara kulislerinde konuşulan o rakam

Buna göre: 10 bin TL seyyanen zam yapılması halinde yıllık maliyetin 2,16 trilyon TL olacağı, 15 bin TL seyyanen zam seçeneğinde ise yıllık maliyetin 3,24 trilyon TL'ye ulaşacağı belirtiliyor. Ancak bu rakamlar henüz kesinleşmiş bir zam kararı anlamına gelmiyor. Hangi seçeneğin uygulanacağına ilişkin çalışmalar devam ediyor.

#6
Foto - Hükümetin seyyanen zam planı ortaya çıktı: İşte Ankara kulislerinde konuşulan o rakam

Gündemdeki bir diğer seçenek ise emeklilere enflasyon farkının yanı sıra refah payı verilmesi. Özgür Akbaş'ın aktardığı bilgilere göre, yıl sonunda emeklilere enflasyon farkı yansıtılması beklenirken buna ek olarak refah payı verilmesi de değerlendiriliyor. Bu durumda emeklilerin maaşlarına yalnızca yasal zam oranları üzerinden değil, ilave bir iyileştirmeyle de artış yapılması gündeme gelebilecek.

#7
Foto - Hükümetin seyyanen zam planı ortaya çıktı: İşte Ankara kulislerinde konuşulan o rakam

Hazırlıkların kapsamı da merak konusu. Türkiye'de yaklaşık 18 milyon emekli bulunurken en düşük emekli aylığı alanların sayısı 5 milyon 17 bin civarında. Kulislerdeki bilgilere göre, planlanan ek ödeme düzenlemesinin yalnızca en düşük maaşı alanlarla sınırlı kalmaması, tüm emeklileri kapsaması üzerinde duruluyor. Çalışmada emeklilerin çalışma durumu, 65 yaş üzerindeki vatandaşların gelirleri ve prim gün sayıları gibi farklı kriterlerin de dikkate alınabileceği ifade ediliyor.

#8
Foto - Hükümetin seyyanen zam planı ortaya çıktı: İşte Ankara kulislerinde konuşulan o rakam

Emeklilere yönelik yeni düzenlemenin bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Meclis gündemine taşınması bekleniyor. Özellikle 10 bin TL ve 15 bin TL seyyanen zam seçenekleri, milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. Ancak zam miktarı, ödeme yöntemi ve kimlerin yararlanacağı konusunda henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Emeklilerin merakla beklediği düzenlemenin ayrıntıları, hükümetin çalışmalarını tamamlamasının ardından netlik kazanacak.

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Yorumlar

Hkn

Seçimler olmasa emekli maaşların düzeleceği yok vatandaş neyin neolduğunu çok iyi biliyo

Necmittin Kara

Bu verilecek para Fonzadelere değil memleketimin hakiki sahibi olan emeklilere hak ettiği PARADIR.Zaten daha fazlasını ona buna kaptırıyorsunuz bari istiyerek verin de millet rahat etsin.Gerçi bu dünyada rahat aramak beyhude ama insan bu...hem verilen zam bu memlekete birkaçay5/6aygibi bir zamanda geri dönecek...burada kalacak...
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