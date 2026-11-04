Papadopoulou'nun Türkiye sözleri ülkeyi karıştırdı: Çok büyük bir hata yaptık
Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Papadopoulou'nun Türkiye-Libya mutabakatıyla ilgili sarf ettiği sözler ülkede büyük krize neden oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Papadopoulou'nun Türkiye-Libya mutabakatıyla ilgili sarf ettiği sözler ülkede büyük krize neden oldu.
Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Aleksandra Papadopoulou, Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisinin, Türkiye ile Libya arasında 2019'da imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması mutabakatını onaylamasına ilişkin yaptığı değerlendirme Yunanistan'da tepki gördü.
Papadopoulou, Londra Ekonomi Okulu'nda (LSE) yaptığı konuşmada Türkiye ile iş birliği ve diyaloğu desteklediğini açıkladı. Papadopoulou, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki jeopolitik önemini kabul ettiğini de ifade etti.
Türkiye-Libya mutabakatını eleştirmeye kalkan Papadopoulou, "Ege Denizi'ndeki küçük bir adadan bahsetmiyoruz. Girit'ten, büyük bir adadan bahsediyoruz ve mutabakat zaptı Girit'i yokmuş gibi ele alıyor" ifadelerini kullandı. Yunan basını ise Papadopoulou'nun sözlerinin diplomatik bir hata ve gaf olarak değerlendirdi.
Yunan bakan yardımcısının Türkiye-Libya mutabakatı konusunu metrekareye indirgemesinden rahatsız olan Yunan basını, sözleri talihsizlik olarak nitelendirdi. Atina'nın savunduğu pozisyonun, adaların büyüklüğüne vurgu yapan bu ifadelerle zayıflatıldığı eleştirisi öne çıktı. KAYNAK: STAR
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