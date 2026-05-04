F-35'lerden sonra şimdi de Patriot darbesi: Gelmiyorlar

F-35 savaş uçaklarının tedariki konusunda sıkıntı yaşayan İsviçre şimdi de Patriot hava savunma sistemleri konusunda ABD'ye güvenmenin bedelini ödemeye başladı.

GDH'de yer alan habere göre, İsviçre Federal Hükümeti, ABD’den tedarik edilen Patriot hava savunma sistemlerinde yaşanan teslimat gecikmeleri nedeniyle ek bir uzun menzilli hava savunma sistemi alımını değerlendiriyor.

Sürecin, ülkenin savunma kabiliyetlerini güçlendirme ve tek bir tedarikçiye bağımlılığı azaltma hedefiyle yürütüldüğü bildirildi.

İsviçre tedarik kurumu Armasuisse tarafından yapılan açıklamaya göre, Almanya, Fransa, İsrail ve Güney Kore’den yetkili makamlarla temas kurularak bilgi talebinde bulunuldu. Ayrıca değerlendirme süreci kapsamında beş farklı üreticiyle de iletişime geçildi.

Armasuisse yetkilisi Kaj-Gunnar Sievert, sürece ilişkin değerlendirmesinde, “Önceliklerimiz teslimat süreleri, maliyet, performans ve üretimin Avrupa’daki payı, ideal olarak İsviçre’de gerçekleştirilmesi” ifadelerini kullandı. Sievert, yürütülen çalışmanın henüz teklif toplama aşamasına geçmediğini, yalnızca ön bilgi edinme süreci olduğunu vurguladı.

İsviçre’nin daha önce ABD’den sipariş ettiği Patriot sistemlerinin teslimatının 4 ila 5 yıl gecikmesinin beklendiği bildirildi. Sistemlerin başlangıçta 2027 ve 2028 yıllarında teslim edilmesi planlanıyordu. Bu gecikmenin, ülkenin hava savunma planlamasında önemli bir boşluk oluşturduğu değerlendiriliyor.

İsviçreli yetkililer, Avrupa’daki güvenlik ortamının son yıllarda belirgin şekilde değiştiğine dikkat çekiyor. Yetkili isimlerden Martin Pfister, uzun menzilli silahların Ukrayna ve Orta Doğu’daki çatışmalarda artan etkisine işaret ederek, bu gelişmelerin karar sürecini doğrudan etkilediğini ifade etti. Pfister, ikinci bir hava savunma sisteminin yalnızca kapasite artışı değil, aynı zamanda kriz durumlarında esneklik sağlayacağını belirtti.

İsviçre’nin yürüttüğü değerlendirme sürecinin, savunma tedarikinde çeşitlilik sağlama hedefiyle uyumlu olduğu ifade ediliyor. Aynı zamanda Avrupa merkezli ve mümkünse yerli sanayi katılımını artıracak çözümlerin önceliklendirileceği belirtiliyor. Armasuisse’in talep ettiği bilgilerin Mayıs ayı sonuna kadar toplanması beklenirken, sürecin henüz resmi bir tedarik kararı anlamına gelmediği vurgulanıyor.

