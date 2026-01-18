  • İSTANBUL
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
F-35'lerden resmen vazgeçildi! 7 milyar dolar değerindeki savaş uçakları için anlaşma yapıldı
Haber Merkezi

F-35'lerden resmen vazgeçildi! 7 milyar dolar değerindeki savaş uçakları için anlaşma yapıldı

ABD'nin F-35 savaş uçakları konusunda baskıcı tutumu birçok ülkeyi siparişlerden vazgeçilmeye iterken flaş bir gelişme yaşandı.

Foto - F-35'lerden resmen vazgeçildi! 7 milyar dolar değerindeki savaş uçakları için anlaşma yapıldı

Finlandiya'nın, yüksek maliyetleri nedeniyle F-35 savaş uçakları konusunda geri adım atarak rotayı Eurofighter Typhoon'lara çevirdiği iddia edildi. Finlandiya basınında yer alan haberlere göre, yaklaşık 7 milyar dolar değerindeki Eurofighter savaş uçakları, daha sürdürülebilir bir alternatif olarak masaya geldi.

Foto - F-35'lerden resmen vazgeçildi! 7 milyar dolar değerindeki savaş uçakları için anlaşma yapıldı

İddialara göre Helsinki yönetimi, F-35 programının artan bakım, işletme ve modernizasyon giderlerini yeniden değerlendirmeye aldı. Bu durumun, Avrupa yapımı Eurofighter savaş uçaklarını yeniden ön plana çıkardığı belirtiliyor. Finlandiya basını, kararın henüz resmi olarak doğrulanmadığını vurgularken, savunma çevrelerinde bu iddianın ciddi şekilde tartışıldığını aktardı. Uzmanlar, olası bir tercih değişikliğinin sadece Finlandiya'nın savunma politikası açısından değil, NATO içindeki hava gücü dengeleri açısından da dikkat çekici sonuçlar doğurabileceğine işaret ediyor.

Foto - F-35'lerden resmen vazgeçildi! 7 milyar dolar değerindeki savaş uçakları için anlaşma yapıldı

Finlandiya basını, kararın henüz resmi olarak doğrulanmadığını vurgularken, savunma çevrelerinde bu iddianın ciddi şekilde tartışıldığını aktardı. Uzmanlar, olası bir tercih değişikliğinin sadece Finlandiya'nın savunma politikası açısından değil, NATO içindeki hava gücü dengeleri açısından da dikkat çekici sonuçlar doğurabileceğine işaret ediyor.

Foto - F-35'lerden resmen vazgeçildi! 7 milyar dolar değerindeki savaş uçakları için anlaşma yapıldı

Öte yandan F-35 savaş uçakları, gelişmiş teknoloji ve görünmezlik kabiliyetiyle öne çıkarken; Eurofighter Typhoon'lar daha düşük maliyet, Avrupa merkezli lojistik ve hızlı teslimat avantajlarıyla dikkat çekiyor.

Foto - F-35'lerden resmen vazgeçildi! 7 milyar dolar değerindeki savaş uçakları için anlaşma yapıldı

Finlandiya Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, iddia Avrupa savunma kulislerinde geniş yankı uyandırmış durumda.

Foto - F-35'lerden resmen vazgeçildi! 7 milyar dolar değerindeki savaş uçakları için anlaşma yapıldı

KAYNAK: STAR GAZETESİ

