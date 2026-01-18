F-35'lerden resmen vazgeçildi! 7 milyar dolar değerindeki savaş uçakları için anlaşma yapıldı

İddialara göre Helsinki yönetimi, F-35 programının artan bakım, işletme ve modernizasyon giderlerini yeniden değerlendirmeye aldı. Bu durumun, Avrupa yapımı Eurofighter savaş uçaklarını yeniden ön plana çıkardığı belirtiliyor. Finlandiya basını, kararın henüz resmi olarak doğrulanmadığını vurgularken, savunma çevrelerinde bu iddianın ciddi şekilde tartışıldığını aktardı. Uzmanlar, olası bir tercih değişikliğinin sadece Finlandiya'nın savunma politikası açısından değil, NATO içindeki hava gücü dengeleri açısından da dikkat çekici sonuçlar doğurabileceğine işaret ediyor.