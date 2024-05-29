F-35'in düşmesi sonrası MMU Kaan gündeme geldi! Herkes tedirgin

F-35’te gelişmiş sensör ve aviyonik paketi kritik avantaj olarak öne çıkıyor. Uçakta üstün takip, hedefleme ve elektronik harp yetenekleri sağlayan AN/APG-81 AESA radarı bulunuyor. Dağıtılmış Açıklık Sistemi (DAS), F-35’e 360 derecelik durumsal farkındalık kazandırarak pilotların her yönden gelen tehditleri tespit etmesine ve müdahale etmesine olanak tanır. F-35 aynı zamanda gelişmiş elektronik harp ve haberleşme sistemlerinden de yararlanıyor. F-35’in bilgileri gerçek zamanlı olarak toplama, işleme ve paylaşma yeteneği, belirleyici bir taktik avantaj sağlıyor. Bu ağ merkezli savaş yeteneği, F-35 pilotlarının rakiplerinden daha hızlı ve daha bilinçli kararlar alabilmesini sağlıyor. Buna karşılık, J-20 ve FC-31 elektronik harp ve veri bağlantısı teknolojilerinde ilerleme kaydederken, F-35’in kapsamlı ve olgun sistem entegrasyonu onu diğerlerinden ayırıyor.