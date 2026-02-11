  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Dünya onun ağzına bakıyordu! Ve Trump duyurdu: Anlaşmaya varılamadı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünya onun ağzına bakıyordu! Ve Trump duyurdu: Anlaşmaya varılamadı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından İran'la ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

1
#1
Foto - Dünya onun ağzına bakıyordu! Ve Trump duyurdu: Anlaşmaya varılamadı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, resmi ziyaret kapsamında geldiği Beyaz Saray'da, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.

#2
Foto - Dünya onun ağzına bakıyordu! Ve Trump duyurdu: Anlaşmaya varılamadı

Netanyahu'nun kameraların bulunmadığı Beyaz Saray'ın güney kapısından giriş yapmasından kısa süre sonra basına kapalı olarak gerçekleşen ve 3 saat süren Trump ile Netanyahu arasındaki görüşmenin sona erdiği bildirildi.

#3
Foto - Dünya onun ağzına bakıyordu! Ve Trump duyurdu: Anlaşmaya varılamadı

Görüşme sonrası ABD Başkanı Trump'tan ilk açıklama geldi. Trump, "Netanyahu ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Gazze ve bölgedeki gelişmeleri ele aldık.

#4
Foto - Dünya onun ağzına bakıyordu! Ve Trump duyurdu: Anlaşmaya varılamadı

İran ile müzakerelerin sürmesi konusundaki ısrarım dışında net bir anlaşmaya varılamadı. İran umarım bu kez daha makul ve sorumlu davranır." dedi.

Yorumlar

Osmanli

Eee pedofili trump, adamlar sana daha çoook binecek

65

yahudilerin köpeğisin siyonistlerin kölesisin bir dahaki yönetime yoksun sakın netanyahu israilin oyunlarına gelme siyonist lobilere göre politika yapma görevin bitiyor 2029 yılında bunu unutma ve sakın savaş başlatma başlatırsan abd üzerinde kıtalararası füzeler uçabilir emin ol iranı sakın hafife alma dünyanın en güçlü ordusuda olsan ahiret hesabınızı düşünün imana gelin şeytan iblisi piçleriyle aynı ipte oynamayın ateşe düşmeyin
