Dünya onun ağzına bakıyordu! Ve Trump duyurdu: Anlaşmaya varılamadı
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından İran'la ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, resmi ziyaret kapsamında geldiği Beyaz Saray'da, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.
Netanyahu'nun kameraların bulunmadığı Beyaz Saray'ın güney kapısından giriş yapmasından kısa süre sonra basına kapalı olarak gerçekleşen ve 3 saat süren Trump ile Netanyahu arasındaki görüşmenin sona erdiği bildirildi.
Görüşme sonrası ABD Başkanı Trump'tan ilk açıklama geldi. Trump, "Netanyahu ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Gazze ve bölgedeki gelişmeleri ele aldık.
İran ile müzakerelerin sürmesi konusundaki ısrarım dışında net bir anlaşmaya varılamadı. İran umarım bu kez daha makul ve sorumlu davranır." dedi.
