Su-30, F-35 savaş uçakları ile donatıldı: Venezuela açıklarında olası saldırı! Venezuela mı, ABD'mi şanslı?

Askeri personel ve milisler FANB’nin aktif personeli yaklaşık 123 bin; kara kuvvetleri 63 bin, deniz kuvvetleri 25.500, hava kuvvetleri 11.500 ve ulusal muhafız 23 bin. Bunun yanı sıra 8 bin yedek asker bulunuyor. Chávez tarafından kurulan Bolivarcı Milisler ise 220 bin civarında tahmin ediliyordu; Maduro ise Ağustos 2025’te 4,5 milyon, ardından 8,2 milyon milis çağrısı yapacağını açıkladı. Ancak uzmanlar, sayıların abartılı olduğunu ve eğitimsizlik nedeniyle savaşta etkili olmayacaklarını söylüyor. Kara Kuvvetleri Venezuela kara kuvvetleri, aktif personelin çoğunu oluşturuyor ve hükümete bağlılıkları yüksek. İçişleri Bakanı Diosdado Cabello ve Savunma Bakanı Vladimir Padrino López gibi üst düzey yetkililer ordudan geliyor. Analistler, generallerin ve amirallerin siyasi sadakatle terfi ettiğini ve sayılarının NATO ülkelerinden fazla olduğunu belirtiyor. Hava kuvvetleri ve hava savunması Venezuela’nın hava kuvvetleri, 11.500 üyesiyle ülkenin en küçük ama teknoloji açısından en gelişmiş birimi. Rus yapımı Su-30MK2 savaş uçakları ve Kh-31 anti-gemi füzeleri, bölgedeki en gelişmiş sistemler arasında. Hava savunma sistemi S-300, Buk ve Pechora bataryaları ile Igla-S taşınabilir füzeleri içeriyor. Ancak bakım ve yedek parça eksiklikleri, bu sistemlerin etkinliğini sınırlayabilir. Deniz kuvvetleri: En zayıf halka 25.500 kişilik Bolivarcı Deniz Kuvvetleri, Karayipler’de operasyon yürütmekle görevli. Tek bir Mariscal Sucre sınıfı fırkateyn ve bir Type-209 denizaltısı bulunuyor. Dokuz sahil ve okyanus devriye gemisi de var. Milisler hakkında ne biliniyor? Maduro, milisleri vurgulayarak 8 milyona yakın milisin aktif olacağını iddia ediyor. Ancak analistler, çoğunun eğitimli olmadığını ve esas kullanımının istihbarat ve sivil baskı amaçlı olduğunu belirtiyor.