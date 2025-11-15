  • İSTANBUL
Su-30, F-35 savaş uçakları ile donatıldı: Venezuela açıklarında olası saldırı! Venezuela mı, ABD'mi şanslı?

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi sonrası hareketlik yaşandı. Meydana gelen olay sonrası deprem etkisi yaparken Venezuela ordusun ABD ordusu mu daha güçlü merak edildi.

USS Gerald R. Ford uçak gemisinin Karayipler’e gelişi ve 15 bin ABD askerinin bölgeye konuşlandırılması, bazı uzmanlara göre Venezuela’ya olası bir müdahale ihtimalini gündeme taşıdı. Ancak Maduro rejiminin ekipman eksikliği ve ekonomik kriz, çatışmada zorluk yaratabilir

ABD, Karayipler’deki askeri varlığını güçlendirdi; USS Gerald R. Ford uçak gemisi bölgeye geldi ve 15 bin personel, bir kruvazör, muhripler, füze savunma komuta gemisi, amfibi çıkarma gemileri ve bir taarruz denizaltısı ile desteklendi. Ayrıca Puerto Rico’ya 10 F-35 savaş uçağı konuşlandırıldı.

ABD, bu yığılmayı uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele amacıyla açıklasa da uzmanlar, böyle bir güç gösterisinin sadece uyuşturucu teknelerine karşı gerekip gerekmediğini sorguluyor. Venezuela ordusunun Sovyet mirası Venezuela’nın Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetleri (FANB), 20 yıldır Latin Amerika’da güçlü bir imaj çiziyor. Bu güç, Hugo Chavez döneminde Rusya’dan yapılan yoğun silah alımlarıyla şekillendi. FANB, Su-30 savaş uçakları, T-72 tankları, S-300, Pechora ve Buk hava savunma sistemleri, taşınabilir Igla-S füzeleri ve Kalaşnikof tüfekler gibi Sovyet döneminden kalma silahlarla donatıldı. Ancak ekonomik kriz, enflasyon ve ABD yaptırımları nedeniyle ekipman bakım ve personel eğitimi sorunlu. Analist Andrei Serbin Pont, CNN’e verdiği röportajda, FANB’nin operasyonel kapasitesinin düşük olduğunu belirtti: “Onlar uzun süredir ekonomik krizden geçiyorlar ve bu, mevcut askeri yetenekleri üzerinde ciddi etkiler yaratıyor.”

Askeri personel ve milisler FANB’nin aktif personeli yaklaşık 123 bin; kara kuvvetleri 63 bin, deniz kuvvetleri 25.500, hava kuvvetleri 11.500 ve ulusal muhafız 23 bin. Bunun yanı sıra 8 bin yedek asker bulunuyor. Chávez tarafından kurulan Bolivarcı Milisler ise 220 bin civarında tahmin ediliyordu; Maduro ise Ağustos 2025’te 4,5 milyon, ardından 8,2 milyon milis çağrısı yapacağını açıkladı. Ancak uzmanlar, sayıların abartılı olduğunu ve eğitimsizlik nedeniyle savaşta etkili olmayacaklarını söylüyor. Kara Kuvvetleri Venezuela kara kuvvetleri, aktif personelin çoğunu oluşturuyor ve hükümete bağlılıkları yüksek. İçişleri Bakanı Diosdado Cabello ve Savunma Bakanı Vladimir Padrino López gibi üst düzey yetkililer ordudan geliyor. Analistler, generallerin ve amirallerin siyasi sadakatle terfi ettiğini ve sayılarının NATO ülkelerinden fazla olduğunu belirtiyor. Hava kuvvetleri ve hava savunması Venezuela’nın hava kuvvetleri, 11.500 üyesiyle ülkenin en küçük ama teknoloji açısından en gelişmiş birimi. Rus yapımı Su-30MK2 savaş uçakları ve Kh-31 anti-gemi füzeleri, bölgedeki en gelişmiş sistemler arasında. Hava savunma sistemi S-300, Buk ve Pechora bataryaları ile Igla-S taşınabilir füzeleri içeriyor. Ancak bakım ve yedek parça eksiklikleri, bu sistemlerin etkinliğini sınırlayabilir. Deniz kuvvetleri: En zayıf halka 25.500 kişilik Bolivarcı Deniz Kuvvetleri, Karayipler’de operasyon yürütmekle görevli. Tek bir Mariscal Sucre sınıfı fırkateyn ve bir Type-209 denizaltısı bulunuyor. Dokuz sahil ve okyanus devriye gemisi de var. Milisler hakkında ne biliniyor? Maduro, milisleri vurgulayarak 8 milyona yakın milisin aktif olacağını iddia ediyor. Ancak analistler, çoğunun eğitimli olmadığını ve esas kullanımının istihbarat ve sivil baskı amaçlı olduğunu belirtiyor.

Talib Ağbi

Cevap: Havada ve Denizde Hakimiyet ABD'dir, Karada ise Venezuela'nın.

Gazeteci

Ne yazdıgını anlamıyorsun OLMALI. TÜRKİYENİN büyük dostlarından Venezuela, DÜNYA YOLSUZLUK İNEXSİNDE 180 SIRALAMADA 179ci olan, İKTİDARI tarafından soyulan, Americanın en zor ekonomisi olan VENEZUELA mı ABDye kıyaslanılıyor? Haa, Ninem hep derdi bana çocukluğumda. "söyle bana kim arkadaşların, sana NE OLDUGUNU söyleyeyim".
