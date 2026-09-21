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Ekonomi
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EYT’yi kıl payı kaçıranlara müjde! 40’lı yaşlardakiler erken emeklilik hakkına kavuşuyor

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EYT’yi kıl payı kaçıranlara müjde! 40’lı yaşlardakiler erken emeklilik hakkına kavuşuyor

EYT düzenlemesini kıl payı kaçırarak yıllarca fazladan prim ödemek zorunda kalan yaklaşık 4,5 milyon vatandaş için Ankara'da yürütülen kademeli emeklilik çalışmalarında umut veren gelişmeler yaşanıyor. SGK Uzmanı Ersin Bayav'ın aktardığı bilgilere göre, "Emeklilikte Referans Tablosu" üzerinden yürütülen görüşmeler olumlu ilerlerken, sistemin devlete ani mali yük getirmeyecek 8 yıllık yumuşak geçiş formülüyle 2027'de yasalaşması bekleniyor. 43-44 yaş aralığında emeklilik hayali kuran milyonlarca çalışan, bu yeni düzenleme sayesinde adaletsiz bekleyişin son bulacağı günü heyecanla takip ediyor.

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Foto - EYT’yi kıl payı kaçıranlara müjde! 40’lı yaşlardakiler erken emeklilik hakkına kavuşuyor

SGK Uzmanı Ersin Bayav, EYT'yi kıl payı kaçıran 4,5 milyon vatandaşı yakından ilgilendiren kademeli emeklilik çalışmalarına ilişkin çarpıcı detaylar paylaştı.

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Foto - EYT’yi kıl payı kaçıranlara müjde! 40’lı yaşlardakiler erken emeklilik hakkına kavuşuyor

Görüşmelerin "Emeklilikte Referans Tablosu" üzerinden Çalışma Bakanlığı ile olumlu şekilde ilerlediğini belirten Bayav, devlete ani yük getirmeyecek 8 yıllık 'yumuşak geçiş' formülüyle düzenlemenin 2027 yılında yasalaşmasını beklediğini açıkladı.

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Foto - EYT’yi kıl payı kaçıranlara müjde! 40’lı yaşlardakiler erken emeklilik hakkına kavuşuyor

NOW TV ekranlarında yayınlanan 'Çağla İle Yeni Bir Gün' programına konuk olan SGK Uzmanı Ersin Bayav, 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olup Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini kaçıran vatandaşların mağduriyetlerine ve Ankara'da yürütülen kademeli emeklilik görüşmelerine dair güncel gelişmeleri aktardı.

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Foto - EYT’yi kıl payı kaçıranlara müjde! 40’lı yaşlardakiler erken emeklilik hakkına kavuşuyor

9 Eylül 1999 ile 30 Eylül 2008 tarihleri arasında sigorta girişi yapılan yaklaşık 4,5 milyon kişinin 17 ila 20 yıl arasında fazladan beklemek zorunda kaldığına dikkat çeken Bayav, mevcut sistemdeki adaletsizliğe vurgu yaptı.

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Foto - EYT’yi kıl payı kaçıranlara müjde! 40’lı yaşlardakiler erken emeklilik hakkına kavuşuyor

EYT kapsamında 5 bin ila 5 bin 900 prim günüyle emekli olunabildiğini hatırlatan Bayav, "İnsanlar 17-20 yıl kaybettiler ve prim günleri 10 bine yaklaştı. Örneğin sürece öncülük eden isimlerden Mirban Uğurlu'nun 10 bin prim günü var. 40'lı yaşlara gelen bu kitle 58 yaşını beklemek istemiyor; talepleri 43-44 yaşlarında emeklilik hakkına kavuşmak" dedi.

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Foto - EYT’yi kıl payı kaçıranlara müjde! 40’lı yaşlardakiler erken emeklilik hakkına kavuşuyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile devletin üst düzey kurmayları nezdinde yürütülen müzakerelerin "Emeklilikte Referans Tablosu" temel alınarak devam ettiğini aktaran Bayav, sürecin gidişatına yönelik umut verici mesajlar verdi.

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Foto - EYT’yi kıl payı kaçıranlara müjde! 40’lı yaşlardakiler erken emeklilik hakkına kavuşuyor

Sivil inisiyatiflerin ve özellikle EMADDER Başkanı Mirban Uğurlu'nun bu süreçte büyük bir sorumluluk üstlendiğini belirten Bayav "Görüşmeler çok güzel gidiyor. Üç yıllık büyük bir mücadelenin ardından bu referans tablonun 2027 yılında yasalaşacağını düşünüyorum" öngörüsünde bulundu.

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Foto - EYT’yi kıl payı kaçıranlara müjde! 40’lı yaşlardakiler erken emeklilik hakkına kavuşuyor

Kademeli emeklilik talep eden kitlenin "hemen ve topluca emekli olma" gibi bir beklentisi olmadığının altını çizen Bayav, masadaki ekonomik formülü de detaylandırdı.

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Foto - EYT’yi kıl payı kaçıranlara müjde! 40’lı yaşlardakiler erken emeklilik hakkına kavuşuyor

Hazırlanan taslağın bütçe dengelerini gözettiğini ifade eden Bayav, süreci şöyle özetledi:

#10
Foto - EYT’yi kıl payı kaçıranlara müjde! 40’lı yaşlardakiler erken emeklilik hakkına kavuşuyor

"Talep edilen sistem 8 yıl içinde gerçekleşecek bir yumuşak geçişi öngörüyor. Yılda 300 bin ila 500 bin kişinin kademeli olarak sisteme dahil edilmesi hedefleniyor. Böylece hem devlete ani bir mali yük getirilmeyecek hem de 4,5 milyon vatandaş yıllardır beklediği özlük haklarına kavuşmuş olacak."

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