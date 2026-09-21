EYT’yi kıl payı kaçıranlara müjde! 40’lı yaşlardakiler erken emeklilik hakkına kavuşuyor
EYT düzenlemesini kıl payı kaçırarak yıllarca fazladan prim ödemek zorunda kalan yaklaşık 4,5 milyon vatandaş için Ankara'da yürütülen kademeli emeklilik çalışmalarında umut veren gelişmeler yaşanıyor. SGK Uzmanı Ersin Bayav'ın aktardığı bilgilere göre, "Emeklilikte Referans Tablosu" üzerinden yürütülen görüşmeler olumlu ilerlerken, sistemin devlete ani mali yük getirmeyecek 8 yıllık yumuşak geçiş formülüyle 2027'de yasalaşması bekleniyor. 43-44 yaş aralığında emeklilik hayali kuran milyonlarca çalışan, bu yeni düzenleme sayesinde adaletsiz bekleyişin son bulacağı günü heyecanla takip ediyor.