2023-11-11 07:09:46 EYT'li olmayana kademeli emeklilik! Emekli olmak için 4500 ve 5400 gün yetiyor
1999 emeklilik yasası öncesinde sigortalı olanlar yaş şartı olmadan emekli olabiliyor. Prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan yaklaşık 3 milyon vatandaş emeklilik hakkına erişirken yıllara sari bir şekilde bu rakamın 5 milyonu bulması bekleniyor. Bu tarihten sonra sigortalı olanlar için ise kademeli bir yaş şartı bulunuyor. Yani kısmi emeklilik için de kademeli prim sistemi devreye giriyor. İşte o merak edilen yaş, prim tabloları...